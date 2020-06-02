Афро-нелегалы ведут себя во Франции как хозяева, - Ив Маму

00:57 03.06.2020

Тысячи нелегалов из Африки, которые не имеют ни малейшего желания возвращаться домой, вышли с протестом на улицы Парижа, требуя дать им законный статус. Автор подчеркивает, что манифестация состоялась, несмотря на пандемию и запрет, а власти не разогнали демонстрацию. Делается вывод - власть на стороне мигрантов. И все население заставляет верить в благословенную глобализацию, хотя население видит "отплыв" рабочих мест в Китай. А за оставшиеся места в строительстве и муниципальных услугах приходится конкурировать с неприхотливыми нелегалами.

Causeur (Франция): демонстрация мигрантов - провокация, которая говорит о многом



Ив Маму (Yves Mamou)



Репрессии представляют собой маркер государственной политики и иногда могут рассказать об очень многом. Когда на людей обрушиваются полицейские дубинки и водометы, власть дает понять, что находится в "другом лагере". Именно это как-то заявил префект полиции Лальман демонстрантке из числа "желтых жилетов".

30 мая более 200 левацких и антирасистских организаций совершенно беспрепятственно и без малейшей реакции со стороны полиции организовали демонстрацию нескольких тысяч нелегалов, несмотря на запрет мероприятия и санитарное правило не собираться группой более десяти человек. Все это представляет собой пугающую демонстрацию того, что политическая власть считает нелегалов представителями "ее лагеря".

Бездействие полиции



Как и любая демонстрация нелегалов, это мероприятие стало левацкой провокацией. Эти организации захотели показать, что общие правила не касаются незаконно проникших в страну иностранцев, чьи права ставятся выше прав граждан, которые совершенно легально живут во Франции. Провокация удалась, поскольку политическая власть пустила все на самотек, практически не вмешавшись в ситуацию.



У отказа разогнать нелегальную демонстрацию были вполне четкие мотивы. Правительство продолжает верить в счастливую глобализацию с полной свободой миграционных потоков. Иначе говоря, оно не сделало никаких выводов из пандемии.

Оно не обратило внимание на то, что при первой тревоге работающие в других странах европейцы со всех ног помчались домой? И что границы были восстановлены при первой угрозе пандемии? Правительство решительно отказывается видеть, что сегодня существует целая категория иностранцев из Центральной Африки и Магриба, а также Азии и Ближнего Востока, которые не имеют ни малейшего желания возвращаться домой? Для них границы остаются открытыми, и они устраивают демонстрации в Париже с требованием предоставить им жилье, документы, антисептический гель и маски… Разумеется, за счет местных налогоплательщиков. И никакая граната со слезоточивым газом или резиновая пуля не показали им, что времена изменились.



Страх недовольства нелегалов

Правительство продолжает относиться к нелегалам как к жителям неподконтрольных ему городов: им ни в коем случае нельзя перечить. Они пользуются особым статусом. Они могут проводить собрания по собственному усмотрению, устраивать родео в общественных местах и разрешать с помощью арматуры собственные этнические конфликты, как недавно было на Лионском вокзале. Стоит напомнить, что иммигранты уже успели ворваться в Пантеон, чтобы обвинить Францию в колониализме и расизме, а также осквернили базилику Сен-Дени, чтобы потребовать жилье и документы. Не нарвавшись в ответ на аресты, дубинки и резиновые пули.



​Отказываясь принять меры, власть напоминает "коренным" французам, что у них будут сохраняться высокие отчисления из зарплат, что перевод производства в Китай продолжится дальше, и что неограниченная иммиграция призвана снизить стоимость рабочих мест, которые нельзя перенести (безопасность, строительство, медицина…). И если эти французы выступят с протестом против того, что им создает конкуренцию в их же стране слишком многочисленная иностранная рабочая сила, если они устроят демонстрации, как в свое время сделали "желтые жилеты", то они получат резиновой пулей в глаз, их сумеют поставить на место.

Вот он, суверенитет, о котором столько разглагольствовал Макрон!

Попустительское отношение к этой маленькой демонстрации нелегалов вызывает опасения. Эммануэль Макрон говорит, что нам нужно "восстановить суверенитет" в экономике, предлагает развивать производство во Франции, но можно ли осуществить такую стратегию с наемной, неквалифицированной и плохо оплачиваемой рабочей силой, которая совершенно не поддерживает ценности суверенной нации?



На фоне быстрых перемен внешнего окружения - Китая, который сегодня сбрасывает маску и намеревается утвердить свое лидерство угрозами (а завтра, быть может, и силой), а также исламизма, который подтачивает целые зоны страны и становится угрозой для ее идентичности и территориального единства - политическая власть, судя по всему, никак не может выйти из ступора.



Она говорит, что позиции нужно "отвоевывать", но по-прежнему следует политике национального упадка: дальнейшее расширение Европейского союза (Албания и Северная Македония, почему бы завтра не пригласить и Турцию?), подписание все новых соглашений о свободной торговле со странами вроде Вьетнама, импорт неевропейской рабочей силы, которая хочет воспользоваться преимуществами нашей социальной системы, но не обязательно хочет стать частью французского проекта. Контраст между словом и делом политиков еще никогда не был таким сильным.



Оригинал публикации: Manifestation des migrants: une provocation qui en dit long

Опубликовано 02/06/2020