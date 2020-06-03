Лукашенко угрожает майдан, - Дм.Бавырин

07:47 03.06.2020 3 июня 2020,

Интрига обнаружилась там, где ее быть, казалось бы, не может − на выборах президента Белоруссии. Лукашенко теряет былую популярность, чувствует это и ревнует к своему народу − белорусы стали выражать поддержку альтернативным кандидатам, о которых прежде мало кто знал. В Минке подчеркивают, что "майдана" не допустят, но явно его побаиваются − и не только его.

"Жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить".

Такую фразу Александр Лукашенко произнес на встрече с мэром города-героя, но тот стал не первым, кому было отдано распоряжение насчет "полного порядка". Еще до того Батька предупредил главу КГБ, что в республике планируют устроить "майданчик" и нужно держать ухо востро.

Что-то подобное действующий президент Белоруссии говорит перед каждыми президентскими выборами, но назначенные на август выборы особенные, потенциально опасные - и Лукашенко действительно нервничает.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что пройдут они в абсолютно новой для Батьки политической реальности - при ссоре с Россией, мире с Западом и значительном количестве оппозиционных кандидатов, чего требует статус европейского лидера, освобожденного от санкций.

За результат при этом можно было вроде бы не беспокоиться - кому побеждать, если не Лукашенко. Парламентские выборы прошли до скучного тихо. Глава местной избирательной комиссии Ермошина умеет считать, как нужно (и уже заявила о новом режиме, когда голосовать можно не по прописке, а где угодно). Любому конкуренту, покажи он прыть, можно будет отказать в регистрации на этапе проверки подписей, так как пока они прошли только предварительную - на уровне регистрации инициативных групп.

Но и это не все. Национальная и либеральная оппозиция обильно представлена малоизвестными людьми, которые будут отбирать голоса друг у друга. Ориентированные на по-прежнему популярную идею интеграции с Россией кандидаты не представлены вовсе. Наконец, в списке претендентов есть системные люди, о которых прежде мало кто знал - топ-менеджер Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико, которые избегают критиковать лично Лукашенко и наверняка подставят Батьке плечо, сиречь поработают технической альтернативной, эдакими свистками для выхода пара разочарованных избирателей.

В общем, проиграть невозможно, даже если ты совсем не тот Лукашенко, каким был два-три срока назад. Но оказалось, что все значительно сложнее.

Прежде всего, Цепкало и Бабарико обернулись не свистками, а теми, кто "неожиданно выскочили из-под плинтуса" (по словам, как ни трудно догадаться, Батьки). Та обида и негодование, с которыми вдруг заговорил о них президент, ярко свидетельствует, что он своими нежданными соперниками очень недоволен. Или же недоволен тем повышенным вниманием, которое оказали им неподконтрольные СМИ и простые граждане.

Подробно знакомиться с этими кандидатами пока что не будем. Оба позиционируют себя как технократы и не делают резких движений, при этом Цепкало можно назвать более "пророссийским", а Бабарико более "проевропейским". Но говоря именно о Бабарико президент прозрачно намекнул, что его финансируют из России. Реклама это в нынешних белорусских условиях или антиреклама - вопрос открытый, но граждане страны продемонстрировали заинтересованность обоими кандидатами "из-под плинтуса" и начали к ним приглядываться. По крайней мере, они - не Лукашенко.



В свою очередь Бабарико дошел до того, что собрался жаловаться на главу государства за нарушения в ходе предвыборной кампании. Может и впрямь не "засланный"?



В любом случае, за "майданчик" отвечают не они - не та порода. Главный по "майданчику", судя по всему, блогер Сергей Тихановский. О нем и раньше говорили, как о самом популярном конкуренте Лукашенко, теперь же говорят, что "реальный рейтинг" у него даже выше, чем у Батьки - и продолжает расти.

Необходимо пояснить, что привычной нам и почти всему остальному миру политической социологии в Белоруссии уже давно нет. То есть - вообще нет, профессиональные соцопросы о доверии политикам не проводятся. Чем-то подобным занимаются только СМИ, находящиеся вне контроля власти. Аудитория у них специфическая, репрезентативными их исследования считать нельзя, но, если судить по ним, белорусы готовы проголосовать за кого угодно, только не за Лукашенко - его рейтинг почти нигде не дотягивает до 10% или даже до 5%.

Разумеется, такие лояльные Батьке категории населения как, например, пенсионеры в онлайн-опросах участвуют редко. Но других-то опросов нет, а кое-какие тенденции отражают и эти.

Но еще лучше их отражает тот факт, что в минувшие выходные белорусы буквально ломанулись ставить свои автографы на подписных листах оппозиционных кандидатов. Очереди образовались неожиданно большие - километровые, особенно - в Минске и Бресте, о кое-где они плавно перешли в такое редкое в местных палестинах явление как оппозиционные митинги.

На одном из них задержали Тихановского. Свидетели утверждают, что это выглядело как намеренная провокация, но теперь блогеру могут предъявить обвинение за нападение на милиционера. Недавно его уже арестовывали - за стрим полугодовой давности с антироссийского митинга в Минске, явно созванного с благословения Лукашенко, в результате чего Тихановкий не смог поставить свою подпись на одном из документов о выдвижении в президенты, и на выборы вместо него теперь идет жена Светлана. Наиболее заметные очереди-акции были связаны как раз с ней.

Такой ажиотаж не характерен для обычно аполитичных белорусов, так что волнение Лукашенко вполне обосновано. Вряд ли уровень его поддержки колеблется между 5 и 10 процентами, как утверждают недоброжелатели, но



сейчас перезидент действительно рискует своей легитимностью и при переизбрании может угодить в электоральную ловушку.



Это распространенная проблема для авторитарных политиков, которые давно находятся власти и чье очередное "переутверждение" приходится на кризисные годы. Суть в том, что лояльный им электорат под грузом проблем теряет энтузиазм и не приходит выборы. В то же время, резко возрастает мобильность тех, кто поддерживает оппозицию и хочет каких-то перемен, поскольку в текущей ситуации не видит образа светлого будущего.

Меньше 75% голосов Лукашенко-президент еще не получал, теперь такой результат выглядит крайне сомнительно - голоса разойдутся по многочисленным альтернативам, интерес к которым налицо. Результат около 50% способен обернуться подозрением, что он "натянут" для победы в первом туре и что выборы были нечестными (впрочем, повод так считать найдется в любом случае). Ну а второй тур по меркам Белоруссии Лукашенко - это почти революция.

Усталость от 26-летнего правления Батьки, снижение уровня жизни, коронакризис, устаревшая модель экономики, отсутствие прежних жирных подачек от России - все это работает против действующего президента. В его пользу перемирие с националистами и элитами Запада, но ни те, не другие не будут его поддерживать, если в республике разверзнется политический кризис. Например, случится "майданчик".

Поддерживать Майдан или даже "майданчик" из России - это почти что поклоняться дьяволу, однако сценарий с его победой в республике пока что не просматривается. Не тот запал, не те националисты, не та структура, не тот народ, не те политические традиции. Лукашенко белорусам поднадоел, но пока еще не вызывает в них ненависть.

Просматривается другое - политическое ослабление некогда всесильного в пределах белорусских границ Батьки. Силовая реакция на возможные протесты (а иначе Лукашенко просто не умеет) неизбежно вызовет резкое охлаждение отношений с Западом, то есть потерю внешнеполитической альтернативы. Единственной столицей, способной помочь вдруг ослабевшему лидеру, вновь окажется Москва.



С учетом всего того, что случилось в ее отношениях с Минском за последнюю пару лет, российскую сторону уже вряд ли устроят устные гарантии союзнических отношений, мало чем подкрепленные на практике.

История сделала причудливый изгиб: чем слабее теперь Лукашенко, чем ниже степень его влияния на белорусское общество, тем сильнее позиции России в Белоруссии. Он стал антиподом тому политику, который придумал когда-то Союзное государство, а если так, это обновление нужно либо "откатить назад", использовав внутренние проблемы республики, либо серьезно задуматься над тем, так ли уж велика разница, кто сидит в минском Дворце независимости - Лукашенко, Цепкало или Бабарико.

Если она невелика или не в пользу Лукашенко, задача России будет в том, чтобы поставить на победителя и сделать так, чтобы он чувствовал себя благодарным, обязанным, лучше всего - зависимым. Над ее решением необходимо работать уже сейчас - в условиях, когда белорусские выборы получили интригу, которой от них не ждали.

Что уж там, никто даже представить не мог, что избирательная кампания в этой стране может претендовать на статус самой интересной в текущем сезоне.



Дмитрий Бавырин Источник - vz.ru

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