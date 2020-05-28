Карантин грозит оставить Казахстан без частных детских садов

08:11 03.06.2020

28 мая 20



Александра Алехова

Карантин ударил по частным дестким садам, и они нуждаются в господдержке. Потому что нужны тысячам и тысячам детей. И их родителям, которые нужны экономике страны для восстановления.



26 мая "Атамекен" провел видеоконференцию с работниками частного дошкольного образования. Эта сфера осталась единственной, которой после отмены режима ЧП не дали "зеленый свет" на открытие. Пока вышедшие на работу родители придумывают, куда бы пристроить малышню, руководство частных садов выскребает последние запасы на поддержание штанов сотрудников.



Дело в том, что в период ЧП те детсады, что до карантина получали госзаказ, получали его и в период ЧП. После 11 мая выплаты по госзаказу прекращены. Что делать дальше, подробнее в интервью рассказал заместитель председателя НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев.

На грани фола

- Олжас, какая вообще сейчас ситуация с экономическим положением тех сфер бизнеса, на которые карантин влияет по сей день? Особенно это касается частных детских садов.

- Сейчас в стране 4 428 подобных дошкольных учреждений. Их посещает 339 тысяч детей. По самым скромным подсчетам, их обслуживают порядка 70 тыс. сотрудников. Почему мы сейчас стали за них переживать? Пока действовал режим чрезвычайного положения, тем садам, что сидели на госзаказе через субсидирование части родительской платы, эти деньги поступали. Даже несмотря на то что дети сады не посещали. Таким было решение госкомиссии, и в режиме ЧП это позволительно.

Теперь режим ЧП закончился, а карантин продолжается. Дети в садики пойти не могут, а родители не могут начать за них платить

Государство включило такую же позицию - за что платить, если посещаемости нет? И это на самом деле ловушка. Режим ЧП был для детских садов своего рода защитным щитом от обязательств. Теперь его нет. Кредиты, аренда, зарплата сотрудникам - это обязательные платежи. Из каких источников брать деньги?

Аналогичная ситуация сложилась и в других сферах бизнеса, которым нельзя работать из-за карантина. Тот же общепит.

Мы до конца недели точно сформулируем единое мнение и направим министру образования. А также озвучим перед госкомиссией по вопросам занятости, которую возглавляет вице-премьер Ералы Тугжанов. Наше предложение заключается в том, чтобы продолжить выплачивать госзаказ частным садам до конца карантина.

В противном случае высока вероятность, что 339 тыс. детей после победы над вирусом будет некуда пойти

Власть не сможет построить столько государственных детских садов, чтобы покрыть потребность в местах. Это слишком долго и дорого. Важно помнить и о родителях, которым нужно выходить на работу после снятия некоторых ограничений. Частичное финансирование неработающих из-за карантина организаций поможет хоть как-то поддержать работников.

Деньги есть, их не хотят давать

- О какой сумме госзаказа в детсадах идет речь?

- Сложный вопрос. Скорее всего, даже в Министерстве образования и науки вам не назовут эту цифру. Все детские сады находятся под контролем местных исполнительных органов. Несмотря на наличие единой методики подушевого финансирования, каждый регион немного да отходит от установленной стоимости.

Тут дело даже не в сумме, а в том, что деньги на покрытие госзаказа в бюджетах регионов были заложены заранее

Это не те суммы, которые нужно изыскивать заново. В вопросе с финансированием детских садов достаточно волевого решения, и ситуация тут же стабилизируется.

- В некоторых регионах вроде бы детсады открывают, но туда никто не ходит. А разве уже есть такое распоряжение?

- Есть постановление главного санитарного врача республики, где расписано понятие дежурных групп до 15 человек. Но и по дежурным группам есть вопросы. Посещаемость будет 15 человек в день, а обязательство у директоров содержать весь штат сотрудников не отменяется. Грубо говоря, как можно на 100 тенге погасить обязательство стоимостью в 500 тенге?

Нужно же учитывать еще и то, что у населения за время карантина снизилась покупательская способность

Некоторые родители и рады бы отдать детей в дежурную группу, но платить за это нечем. Вот сейчас многие и изыскивают домашние формы обучения, отдавая предпочтения бабушкам и дедушкам. Нужно не забывать и о чисто человеческом страхе перед вирусом. Чем подвергать ребенка риску, уж пусть лучше дома сидит. Такая позиция у родителей тоже есть. Все эти появившиеся проблемы грозят частному дошкольному образованию серьезным коллапсом.

700 тысяч работников без денег

- Какое количество детсадов на грани закрытия или уже закрылись?

- Пока нет информации, что кто-то уже закрылся или обанкротился. На некоторое время запаса прочности хватит. В конце концов, даже 42 500 давали людям дышать.

Мы запускаем подробную анкету для частных садов, постараемся изучить реальную экономическую картину и масштаб финансовых потерь в этой сфере. Отмена ЧП и сохранение карантина – это новая реальность.

Кроме детских садов в аналогичной ситуации оказался ведь и общепит, и сфера услуг, и непродовольственная торговля. А это более 700 тыс. работников

После отмены ЧП они потеряли защитный статус, тогда как карантинные обязательства у них остались.

- То есть, грубо говоря, июнь покажет, кто останется на плаву, а кто загнется окончательно?

- Да, так и есть.

- А перспективы открытия детских садов какие? Главным санврачам регионов дали безумные полномочия, и они начали чудить. Но вот на счет детских садов полная тишина.

- Разнобой в решениях региональных СЭС действительно есть. Все они ссылаются на постановление главного санитарного врача республики. Это появившийся на днях очень объемный документ на 60 страниц. В нем есть упоминание о том, что если прирост заболевших COVID-19 будет не более 7%, какие-то организации могут открыться.

Но не везде в регионах это требование соблюдается в местных постановлениях санврачей

Мы стараемся с минздравом отрабатывать отдельные моменты. Но нужно учесть, что через такое ЧП страна проходит впервые, все действия отрабатываются с нуля.

Ждем конкретных решений на межведомственном уровне. Все-таки по детским садам искать решений в одном министерстве образования сейчас нельзя. Свое слово должны сказать и правительство, и министерство финансов. В любом случае отмена режима ЧП и сохранение карантина - самое что ни на есть основание продолжить выплату госпомощи работникам и организациям.