Глава КырМВД Конгантиев (неудачно подавлявший "апрельскую революцию") полностью оправдан КырВерхСудом

10:10 03.06.2020

3 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Верховный суд полностью оправдал Молдомусу Конгантиева



Верховный суд поставил точку в деле экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.



По его словам, коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор двух предыдущих инстанций.

Экс-главу МВД обвиняли в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года. Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении Молдомусы Конгантиева.