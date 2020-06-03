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Глава КырМВД Конгантиев (неудачно подавлявший "апрельскую революцию") полностью оправдан КырВерхСудом
10:10 03.06.2020

3 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Верховный суд полностью оправдал Молдомусу Конгантиева

Верховный суд поставил точку в деле экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор двух предыдущих инстанций.
Экс-главу МВД обвиняли в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года. Первомайский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении Молдомусы Конгантиева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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