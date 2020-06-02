Нур-Султан: имитация или попытка политической модернизации? - М.Казначеев

12:28 03.06.2020

Последняя неделя мая стала знаковой для трансформации сферы внутренней политики в Казахстане. Были приняты следующие законодательные поправки: О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан; О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан"; О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О политических партиях". Также в мае на рассмотрение в Сенат был передан закон "О статусе парламентской оппозиции". Его подписание Касым-Жомартом Токаевым ожидается в ближайшее время. Форсирование процесса законодательных изменений было вынужденной мерой. Вспомним, как в 2019 году предвыборная кампания Токаева проходила под давлением несанкционированных митингов и акций протеста. Позднее необходимость политических реформ обсуждалась и на заседаниях Национального совета общественного доверия. А потому принятие поправок в законы сейчас преподносится как шаг навстречу гражданскому обществу. В то же время международные организации подчеркнули, что данные законодательные инициативы не меняют характера власти в Казахстане и не способствуют развитию институтов гражданского общества. С этим выводом можно согласиться, поскольку принятые изменения и дополнения действительно носят косметический характер с точки зрения демократизации политических процессов: До 20 тысяч человек уменьшен порог для регистрации политической партии. Однако остается неизменным сам разрешительный механизм регистрации партий.



Среди явных проблем, в частности, порядок рассмотрения Министерством юстиции документов, предоставляемых инициативными группами граждан, а также отсутствие жестких сроков рассмотрения подаваемых пакетов документов, что позволяет растягивать до бесконечности регистрацию новых партий. В партийных предвыборных списках вводится обязательная 30% квота для женщин и молодежи. Однако эта квота не распространяется на итоговое распределение депутатских мандатов по итогам парламентских и местных выборов. Кроме того, введение квотирования порождает вполне обоснованную критику относительно возможного несоответствия профессиональных качеств кандидатов по квоте занимаемому месту. Расширен список разрешенных мест для организации митингов, а также введены четкие нормы о сроках уведомления местных органов власти о дате и месте их проведения. В тоже время изменения в законе об организации митингов нацелены на отсечение несистемной оппозиции от "работы с улицей", и постепенным внедрением в стихийную протестную массовку лидеров и организаторов, аффилированных с силовыми структурами. Согласно новым поправкам разрешение на организацию и проведение митингов не будет выдаваться лицам, ранее участвовавшим в несанкционированных акциях протеста, но вся казахстанская оппозиционная среда – именно такая.



А потому разрешение на акции смогут получать только организации и лидеры, заведомо не вызывающие у власти опасений. В законопроекте о статусе парламентской оппозиции также никаких революционных предложений нет. Предполагается закрепление за оппозицией как минимум одного парламентского комитета, обязательное внесение предложений оппозиции в парламентскую повестку. Однако за скобками законопроекта остались такие важные инициативы как предоставление парламентской оппозиции контрольных функций – например, право предлагать кандидатуры на пост главы Счетной палаты по исполнению республиканского бюджета, Агентства по противодействию коррупции. Не удалось внести в законопроект и право парламентской оппозиции на инициирование парламентских расследований. Принимая во внимание все вышесказанное, отметим, что принятые поправки не говорят о политической модернизации, а могут только обеспечить имитацию таковой. Их истинный смысл может быть несколько иным. Если принять во внимание постепенную работу президента Токаева по ревизии политического наследия прошлой эпохи, то данные изменения могут открывать определенные перспективы.



Снижение требований по количеству членов при регистрации партии при наличии определенного административного ресурса позволяет упростить и ускорить процесс юридического оформления новых партийных структур. Это важно с учетом предстоящих парламентских выборов, а также выборов в местные законодательные органы. В свое время партия "Нур Отан" была сформирована из нескольких олигархических партийных структур в "добровольно-принудительном" порядке. Последними поправками Токаев открывает возможность для возрождения подобных партийных структур, но уже под контролем власти. Увеличение количества провластных партий на данном этапе выгодно поскольку будет объективно размывать партийную монополию "Нур Отана". Норма о квотировании партийных списков позволит провести ротацию депутатского корпуса при одновременном снижении его профессионального уровня.



Будущий парламент будет в значительной степени зависеть от получения экспертных заключений от других государственных институтов – президентской администрации, правительства, отдельных министерств. Положения законопроекта о парламентской оппозиции позволяют выстроить систему сдержек и противовесов внутри самой нижней палаты, что может быть важно с учетом текущей позиции Токаева для партии власти, и ее подконтрольности главе "Нур Отана" – Нурсултану Назарбаеву. Кроме того, пикировки "Нур Отана" и парламентской оппозиции существенно ослабят давление парламента на исполнительные органы власти, позволят правительству в отдельных случаях формировать альянсы с оппозицией для давления на парламентское большинство.



Таким образом, принятые поправки увеличивают количество степеней свободы Нур-Султана при модерировании внутриполитических процессов. Главная цель – через увеличение подконтрольных субъектов внутренней политики вернуть институту президентской власти статус ключевого арбитражного органа, сейчас перешедший Совету безопасности Казахстана. Это работа на среднесрочную перспективу, и от ее успешности будут во многом зависеть возможности второго президентского срока Касым-Жомарта Токаева.



Максим Казначеев

2.06.2020