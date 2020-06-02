Нетлеющее пламя приграничных проблем Ферганы, - С.Масаулов

12:31 03.06.2020 Нетлеющее пламя приграничных проблем Ферганы: посредники не нужны? Состояние длительного конфликта на границах Кыргызстана и Таджикистана дополнилось столкновениями на кыргызско-узбекской границе в анклаве/эксклаве Сох, населенном преимущественно гражданами таджикской национальности. По имеющимся на данный момент сведениям пострадало 175 человек с обеих сторон, причем здоровье около 15 из них оценивается как тяжелое или средней тяжести. Инциденты с перестрелками и даже минометными обстрелами стали на границах в Ферганской долине не редким явлением. Причем, если на границе Кыргызстана и Узбекистана установилось относительное спокойствие, то ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, союзниками по ОДКБ, остается напряженной уже длительное время. Вот почему Россия готова оказать посреднические услуги в урегулировании пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом заявил 26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в онлайн-формате. "Ситуация на границе между Таджикистаном и Киргизией. Уже не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживаться от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги и считаем: чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше". По словам Лаврова, российская сторона об этом сообщила своим партнерам в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции. Как видим, ни тени вмешательства во внутренние дела, только опасение обострения отношений между союзниками по ОДКБ. В ответ на предложение, в Бишкеке воспользовались дипломатическим языком, поблагодарив за приверженность мирному урегулированию ситуации, и одновременно подчеркнули, что причиной отдельных инцидентов на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном является незавершенность юридического оформления линии совместной границы. Министерство иностранных дел Таджикистана направило 29 мая жесткую дипломатическую ноту, в которой утверждается, что вопрос определения границы между странами-участницами ОДКБ находится в ведении этих стран и не требует привлечения третьих сторон. Участие России в качестве посредника назвали нецелесообразным. Тут сразу несколько вопросов. Если причина инцидентов в незавершенности демаркации и делимитации границ, то, как понять жесткое высказывание министра иностранных дел Таджикистана, которое он допустил на пресс-конференции 19 февраля? Тогда было заявлено, что Кыргызстан отказывается соблюдать некоторые договоренности, достигнутые ранее в рамках комиссии по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. По его словам, есть понимание вопроса на правительственном уровне и на уровне комиссии по вопросам определения линии границы.



Однако есть отдельные группы в Кыргызстане, которые усугубляют ситуацию, что отрицательно влияет на реализацию ранее достигнутых договоренностей на протяжении последних 16 лет. В частности, кыргызская сторона не соблюдает подписанные ранее протоколы в рамках комиссии по вопросу делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы. Как видим, с точки зрения одной из сторон, договоренности не соблюдаются, и где гарантии, что стороны не начнут обвинять друг друга в нарушениях следующих достигнутых договоренностей. Отсюда второй вопрос: как добиться выполнения договоренностей? Кто гарантирует их выполнение? Издревле спорящие обращались к арбитру, а как поступить в этом случае? Между тем, оценка ситуации экспертами, занимающимися вопросами демаркации и делимитации границ, отличается от общих политологических выкладок относительно пограничных вопросов в Ферганской долине. Именно стык границ 3-х стран Центральной Азии в Фергане, и сложнейший демаркационный рисунок, заставляет делать осторожные выводы относительно способности согласования границ на двусторонней основе. Граница Таджикистана и Кыргызстана Несогласованными остаются около 70 участков границы Таджикистана и Кыргызстана. Таджикская сторона предлагает решить вопрос вокруг анклава Ворух, где ежегодно (и уже в 2020 году, в том числе) происходят конфликты местного населения и пограничных служб 2-х стран, а в 2014 г. имел место конфликт пограничных войск с применением легкого стрелкового оружия и минометов. Другое предложение – передать Таджикистану территорию от района г. Исфана и на северо-восток, т.н. массив Арка. Он осваивался оседлым населением несколько веков, и в основном это было таджикское население. Аргументом является также топонимика района, где имеются сплошь таджикские названия. Кыргызская сторона считает, что надо использовать здесь административные карты 1956 и 1958 гг., где этот район обозначен принадлежащим Кыргызстану, а не карту 1929 г., где отмечено преимущественно таджикское население. С 2008 г. аргументом кыргызской стороны является утверждение, что использование карт 1929 г. ведет к прямому указанию на принадлежность Кыргызстану части Мургаба и всего Джергеталя в современном Таджикистане, поскольку эти территории заселены кыргызами. Так обстоит вопрос на двусторонних переговорах скоро уже два десятилетия, и такими темпами решение вопроса придется ждать еще 15-20 лет? Кыргызско-узбекская граница Начиная с 2017 года было несколько попыток быстрого согласования почти 1300 км границы. Несогласованными оставались отдельные участки в Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызстана. Согласие Ташкента получено по ряду участков, ранее занятых узбекскими пограничниками. Сложной для разрешения оставалась ситуация в Джалал-Абадской области: по течению р. Кара-Ункур; район Шамалды-Сай; г. Ункур-Тоо; вокруг г. Кербен; район Ала-Бука. По Чаткальскому хребту: вплоть до аилов Терек-Сай, Джаны-Базар и до озер Чункурчак отмечается хозяйственная деятельность узбекских предпринимателей и их поддержка местными структурами власти. Строятся пансионаты и небольшие дома отдыха под управлением узбекских граждан. Проблемным остается стык границ Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана на участке от горы Манас и Кировского заказника до Таласского хребта. Здесь отмечается хозяйственная активность структур сопредельных государств, а также дорожное строительство.



Сложная ситуация сохраняется и в Баткенской области: в районе города Кызыл-Кия; в районе Пульгон и далее до города Баткена, где дорога, принадлежащая Кыргызстану, 3 раза пролегает по территории Узбекистана, а в одном месте – более 2,5 км находится на территории сопредельного государства. Это создает сложный режим проезда машин, выборочной проверки документов и неожиданных запретов для проезда ряду категорий граждан и туристов. Бургондинский массив, который осваивается Кыргызстаном, не имеет надежных источников водного снабжения. К тому же имеются споры по использованию здесь нефтебазы, находящейся на территории Кыргызстана, и принадлежащей Узбекистану. Трудно решаем вопрос эксклавов Узбекистана Сох и Шахимардан: документы и карты, на которые ссылаются стороны, противоречат друг другу. Таким образом, ферганский узел пограничных противоречий остается весьма сложным. Простого решения здесь нет, особенно, если это решение опирается на политический момент, такой, как выборы президента какой-либо из стран Центральной Азии и любые политические кампании, которые провоцируют обострение ситуации. При рассмотрении вопросов демаркации и делимитации государственных границ, нельзя не учитывать хозяйственную деятельность местного населения. Когда границы были лишь административными, то они не препятствовали достижению договоренностей по совместному водопользованию и поддержанию в рабочем состоянии системы водоснабжения поселений.



Другое дело, когда государственные границы разрезали водохозяйственные комплексы, а водопроводы и водохранилища стали объектами, вокруг которых развернулись конфликтные действия. Под требования разных сторон подводились исторические, культурные, демографические, топонимические и т.п. основания, становившиеся устойчивой аргументацией. Возникла идеология этнического противостояния, подпитывавшаяся информационными конструктами и объектами, усиливавшими недоверие и противостояние до уровня исторических претензий друг к другу. А в повседневной жизни люди новых государств продолжают вести хозяйство, торговать и провозить товары, проводить свадебные обряды друг у друга, освящающие межэтнические браки. По сути население Ферганской долины, особенно в приграничье заинтересовано в режиме прозрачности государственных границ. Это важный фактор, требующий восстановления комплексных хозяйственных связей стран и, в перспективе, их экономического союза. Водные, энергетические и, в широком смысле, инфраструктурные задачи должны решаться комплексно и с учетом реальных программ развития стран, а не прожектов, т.е. идей, требующих детальной проработки, прежде чем быть положенными в основу соглашений.



Однако большие программы требуют соответствующего согласования и поддержки многих сторон, заинтересованных в развитии Центральной Азии. Последствия приостановки активной деловой жизни из-за объявления пандемии придется испытать всем. Активизация во время эпидемии незаконных вооруженных формирований на границах стран Центральной Азии может грозить всем странам не только региона, но и центральной Евразии. Так что мирное, согласованное и союзническое поведение в регионе в интересах всех народов Центральной Азии, и большинство элит это понимает.



Сергей Масаулов

2.06.2020 Источник - ia-centr.ru

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