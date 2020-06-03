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Детям гастарбайтеров обещают гражданство РФ по праву почвы, - "НГ"
13:32 03.06.2020

Властям указали на факты антиконституционного умаления свобод малолетних мигрантов
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
3.06.2020

Детям мигрантов, возможно, будут давать российское гражданство по факту их рождения в стране. С инициативой внести в законодательство право почвы в МВД уже обратился ряд правозащитных организаций. В ведомстве пообещали поработать над ее реализацией. При этом общественники настаивают, что сейчас в РФ вопреки Конституции зачастую происходит по сути дела умаление свобод малолетних приезжих.
Правозащитники предлагают использовать опыт большинства западных стран, где ребенок из семьи мигрантов получает гражданство той страны, где он родился. Опасения же, что тогда, мол, и родители таких детей автоматом начнут получать российские паспорта, эксперты назвали беспочвенными. По закону для взрослых приезжих все миграционные процедуры остаются прежними. В Главном управлении МВД по вопросам миграции согласились с необходимостью поправок в законодательство, пообещав подумать, как будет правильнее всего реализовать данную инициативу.
Между тем, антидискриминационный центр "Мемориала" обратили внимание на нынешнее бедственное положение малолетних мигрантов. Их зачастую не принимают в учебные заведения, лечат в основном за деньги, отправляют в детдом, когда их родителей приговаривают к депортации из РФ. "Дети-мигранты не должны разлучаться с семьей", – подчеркнули в организации. "Лишение ребенка свободы только по причинам миграционного статуса его или его родителей и вовсе приравнивается к пыткам, так как в неволе дети сталкиваются с плохими условиями и даже насилием", – настаивают в "Мемориале". Однако и возвращение детей на родину их родителей должно быть только добровольным и учитывать их интересы. К примеру, власти обязаны позволить окончить учебный год.
В принципе в РФ и каждому ребенку-иностранцу гарантирован доступ к бесплатному образованию вне зависимости от миграционного статуса. На самом же деле, утверждают правозащитники, такие дети часто оказываются "выброшены за борт образовательной системы" из-за отсутствия регистрации. Такие же проблемы у них и с доступом к здравоохранению, которое де-юре распространяется на всех живущих в России детей. Однако в отношении несовершеннолетних приезжих реализовать этот принцип возможно только после преодоления многих препятствий.
"Вопрос о правовом статусе детей мигрантов в РФ стоит достаточно остро, причем, касается это и детей соотечественников", – пояснила "НГ" эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина. По ее словам, если родители проживают в стране без определенного правового статуса, то и их дети, как правило, тоже не легализованы, а следовательно, они зачастую существенно ущемлены в правах. Например, годами живут без свидетельства о рождении. При этом миграционные органы могут отказать в приеме документов на гражданство ребенка из-за отсутствия, скажем, справки с места жительства". Серьезная проблема для малолетних мигрантов, заявила Рагозина, - это выдворение их родителей за пределы РФ, когда детей отрывают от матерей, помещаемых в спецприемники перед депортацией.
Международные правозащитные структуры настаивают, что беременных женщин и тех, у кого есть несовершеннолетние дети, нельзя отправлять в такие учреждения, тем более, что даже от посадки в тюрьму таким людям дается отсрочка. "Пять лет назад все были потрясены гибелью пятимесячного Умарали Назарова, отнятого у матери - гражданки Таджикистана, у которой истек срок временного пребывания в РФ", – напомнил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Эта трагедия, по его словам, отражает сегодняшнюю действительность, когда на проблемы, касающиеся детей мигрантов, мало кто обращает внимание. Например, законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан так и не принят. Во многих регионах мигрантам не удается определить ребенка в школу и детский сад, условия жизни детей мигрантов далеки от минимальных стандартов, действительно есть проблемы с получением медпомощи. Не редкими являются и случаи, когда несовершеннолетние дети гастарбайтеров и сами работают, причем, в совершенно недопустимых условиях, подчеркнул правозащитник.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591180320
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