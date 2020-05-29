Коронавирус - это эпидемия или спектакль с "маски-шоу"? - А.Фурсов

13:39 03.06.2020

Андрей Фурсов: Коронавирус - это эпидемия или спектакль с "маски-шоу"?



Думаю, меры, которые вводит сейчас в Москве Сергей Собянин, когда он говорит о прогулках по расписанию, - не приживутся. У многих и сейчас маски болтаются под подбородком. Не представляю, как люди будут ходить в масках в жару. Показательно, что не рекомендательное, а обязательное ношение масок на улице – в России это новация московской мэрии. В других странах в такой форме этого нет. И это понятно. Даже ВОЗ объявила: ношение масок бесполезно, если человек не болен. Но в данном случае маски впихивают здоровым. По-видимому, кто-то собирается на этом хорошо заработать. Т.е. заработать, гробя здоровье людей. Вот что, например, говорит о масках завкафедрой микробиологии первого МГМУ им. Сеченова, академик РАН В. Зверев. Он считает, что длительное ношение масок может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. На поверхностях живет не коронавирус, а его геном, сам вирус довольно быстро становится нежизнеспособным, а потому ношение маски не имеет смысла, а то и просто вредно: на ней, как и на перчатках, быстро скапливаются бактерии.



О том же говорят зарубежные врачи, но московским властям, Собянину, который все больше напоминает унтера Пришибеева и все активнее дискредитирует власть в Москве и настраивает против нее людей, это не указ. И задаешься вопросом: то ли это дебилизм, полная оторванность от жизни, то ли сознательное издевательство над людьми кучки самодуров. Это не Оруэлл, это Салтыков-Щедрин. Впору писать о тех, кто путает людей со стадом оленей или пытается глумливо превратить людей в такое стадо. О том, что все это беззаконие и нарушение конституционных прав людей, я уже не говорю. Оказывается, конституцию у нас можно элементарно отодвинуть указом зарвавшегося чиновника. И тогда возникает вопрос: а что же гарант конституции? Где его реакция? Тем более, что пропускная система рвет связи между людьми и регионами, объективно ослабляя государство, которое и так испытывает проблемы с наличием общих скреп.



В любом случае вся эта коронавирусная история/истерия очень хорошо показала реальное лицо московских властей и мэра. Достаточно вспомнить, как в первый день пропускной системы сотни людей давились на входе в метро, заражая друг друга. Это что, нельзя было предусмотреть или так и было задумано? В любом случае ущерб здоровью граждан налицо. Масками-шоу и этой давкой примеры "заботы" властей о здоровье не исчерпываются. Особенно "повезло" категории лиц "65+". Они в наибольшей степени подверглись жесткой мере изоляции. Представьте себе пожилого человека, которого лишили возможности двигаться, дышать воздухом и общаться с близкими. При этом пожилым обещают снять изоляцию в последнюю очередь, когда будет готова вакцина. А если не будет, что тогда? Картинка "заживо погребенные"? Это не говоря о том, что люди именно этого возраста представляют наиболее активную группу поддержки власти, активный электорат.



Самоизоляция, которую теперь стали называть самосохранением, а в пору – самозахоронением, наносит ущерб здоровью, как физическому, так и психическому. По мнению немецких врачей, изоляция вдвое повышает риск инфарктов, инсультов, других заболеваний. 600 врачей штата Северная Каролина (США) потребовали прекратить карантин, поскольку он оказывает разрушительное влияние на психику. Неслучайно в одном лишь округе штата Теннеси самоубийством в условиях изоляции покончили больше людей, чем умерло во всем штате от коронавируса. Таким образом, немедленная и безоговорочная отмена изоляции, этой скрытой формы массовых домашних арестов – императив сохранения здоровья населения и сохранения его доверия к власти.



Последние опросы у нас показывают, что 61% населения стали меньше доверять государству, 56% стали меньше доверять СМИ. Есть и другие цифры. Только 15% уверены, что могут положиться на государство в нынешней ситуации; только 16% верят, что официальные СМИ компетентно и честно разбираются в ситуации; население все меньше верит чиновникам и журналистам, и это неудивительно.



Пример № 1. Недавно руководитель Роспотребнадзора А. Попова, всего месяц назад с трагической миной говорившая, что карантин может продлиться до Нового года, заявила: смертность в Москве в январе – апреле 2020 г. меньше (!), чем в январе – апреле 2019 г. Так где же эпидемия? Чем то, что мы переживаем, отличается пусть от тяжелой, но сезонной вспышки ОРВИ? Дайте ответ. Не дают ответа.



Пример № 2. По поводу цифр важное разъяснение в интервью каналу Бизнес Online дал известный медик А. Мясников, руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Отметив, что сам ежедневно озвучивает цифру инфицированных (на день интервью – 23 мая 2020 г. – их было 335 тыс.), он подчеркнул: это не так. Поскольку болезнь протекает от 7 до 14 дней, на текущий день инфицированы только те, кто заразился максимум за последние две недели, остальные уже переболели и приобрели иммунитет. А их упорно записывают в "заболевшие", раздувая цифры. Согласно Мясникову, за последние две недели, предшествующие моменту интервью, у нас 130 тыс. инфицированных, остальные 200 тыс. не больны. Из 130 тыс. половина – бессимптомники, остается около 70 тыс., и поскольку мы знаем, что "тяжелых" – 10%, то, выходит, таких 7 тыс. человек.

У меня опять вопрос: и это эпидемия? Пандемия? Вирус, безусловно, есть. И смерти есть, и вспышка заболевания есть – этого нельзя отрицать. Но есть и спектакль. И спектакля больше, чем реальности.



Пример № 3. Попытки СМИ (а точнее, СМРАД – средств массовой рекламы, агитации и дезинформации) ошельмовать ситуацию в Белоруссии и Швеции провалились. Сейчас совершенно ясно: в этих странах, отказавшихся участвовать в глобальной афере и вводить карантин, показатели заболевших и умерших такие же, как и в "карантинных" странах. Кстати, сравнение первых четырех месяцев 2019 и 2020 гг. в Москве тоже является подтверждением этой ситуации.



Уверен, коронабесие пройдет, и когда будут отменены связанные с ним депривационные меры, люди начнут понимать, что в течение месяцев они были объектом надувательства и самодурства. Это не может не вызвать раздражения, особенно в условиях экономических последствий "борьбы с коронавирусом". И тогда власть – хочешь не хочешь – должна будет спросить с чрезвычайщиков. Я надеюсь, что им придется ответить не только в административно-политическом, но и в уголовном порядке. А как иначе? Огромный ущерб нанесен экономике, здоровью людей.



И последнее. Россия – далеко не лучшая страна для отрабатывания методов контроля над населением и приучения их к подчинению, например, с помощью "намордников". В России долго терпят, однако потом длительность терпения словно компенсируется яростью протеста и расправы с обидчиками. Как говорится, "не буди лиха, пока оно тихо". Особенно когда весь мир идет вразнос и выживут в нем только те государства, в которых население поддержит правящие слои, а эти последние не только не будут вытирать об это население ноги, но станут отождествлять себя с ним. Сталин ведь не случайно летом 1941 г. обратился к народу как к "братьям и сестрам".

Историк Андрей Фурсов для Накануне.RU

29 мая 2020