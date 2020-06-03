Хокимом Сохского анклав-района Узба назначен полковник полиции Сайидмусаев. Чтобы лучше отстреливался...

16:14 03.06.2020

Утвержден хоким Сохского района

В Сохском районе Ферганской области утвержден новый хоким. Им стал Сайидбахром Сайидмусаев, с прошлого года работавший начальником ОВД района.



Новым хокимом Сохского района Ферганской области утвержден Сайидбахром Сайидмусаев, с 2019 года занимавший должность начальника УВД района. Об этом сообщает УзА со ссылкой на решение внеочередного заседания кенгаша народных депутатов Сохского района. В заседании участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и члены правительства.

Сайидбахром Сайидмусаев родился в 1970 году в Куштепинском районе, окончил Ферганский государственный университет и Академию МВД. Ранее работал начальником ОВД Кувинского и Бешарыкского районов, ОВД города Коканда, а также первым заместителем начальника Управления уголовного розыска УВД Ферганской области.

Ранее мы писали, что предыдущий глава районной администрации Фаррух Усаров был недавно освобожден от должности.



31 мая у родника Чашма на узбекско-кыргызской границе произошел конфликт между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана. В результате пострадали 187 граждан Узбекистана и 25 граждан Кыргызстана.

1 июня район посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а 2 июня сюда прибыл ряд членов правительства. В правительстве разработана программа первостепенных мер для урегулирования ситуации и улучшения условий жизни населения района.