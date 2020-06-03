Алмаз в клетке: в Киргизии судят бывшего президента Атамбаева, - И.Кармазин

16:20 03.06.2020

Экс-главу республики обвиняют в коррупции и организации беспорядков



Игорь Кармазин



Киргизия - страна сложной судьбы. За годы независимости республика пережила две кровавые революции, в прошлом году стояла на пороге третьей. Тогда власти попытались арестовать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он забаррикадировался в собственном имении под Бишкеком и два дня отбивал атаки спецназа. Сейчас Атамбаев на скамье подсудимых, но скандалы не прекращаются. 1 июня экс-главу республики отстранили от судебных слушаний до конца процесса. "Известия" разбирались в подробностях уголовного дела, а также в хитросплетениях киргизской политики.



Дружба врозь



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Алмазбек Атамбаев занимал должность президента Киргизии с 2011 по 2017 год. Конституция страны запрещала ему баллотироваться на второй срок. Поэтому Атамбаев ближе к концу каденции инициировал законодательную реформу. Киргизия превращалась в парламентскую республику, себя он видел в роли вечного премьер-министра с широкими полномочиями. Изменения оформились законодательно после референдума 2016 года.



На пост президента Атамбаев продвигал давнего друга, действовавшего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Тому избирательная кампания давалась трудно - не хватало опыта публичной политики.



- Не умеет пиариться. Даже не может рассказать о сделанных делах. Просто работает, - жаловался Атамбаев. И сообщал "малоизвестные факты" о преемнике. Говорил, например, что Жээнбеков сыграл решающую роль в объединении страны, боролся с диктатурой свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.



После победы Жээнбекова на выборах планы Атамбаева пошли прахом. Новый глава государства довольно быстро обновил состав правительства и силовых структур. В этом Жээнбекову помог скандал, разразившийся в январе 2018 года. Тогда на ТЭЦ Бишкека произошла авария, часть города осталась без отопления, за окном при этом было 25 градусов мороза. В результате разбирательства вскрылись масштабные растраты. Обвинения предъявили 30 чиновникам, за решетку отправились два бывших премьер-министра, два министра, два мэра.



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Атамбаев обвинил Жээнбекова в политических репрессиях и узурпации власти. Заявлял, что у действующего президента "колхоз в голове", обещал добиться отставки "шайки-лейки во главе с Сооронбаем".



- Прошу прощения за то, что всю жизнь, борясь с семейно-авторитарными режимами, не разглядел нутро этого человека, - говорил Атамбаев на одном из митингов.



Власти отвечали новыми уголовными делами. Бывшего президента заподозрили не только в воровстве при модернизации ТЭЦ, но и в присвоении земельных участков, незаконном обогащении и освобождении вора в законе Азиза Ботукаева. Последнее дело особенно примечательно. В 2013 году медики выявили у криминального авторитета рак крови. Заключенный вышел на свободу и покинул пределы Киргизии. Вскоре выяснилось, что медсправки были фальшивкой, а Ботукаева отпустили за взятку $2 млн.



Штурмовое предупреждение



В июне 2019-го депутаты киргизского парламента (Жогорку Кенеша) лишили Атамбаева неприкосновенности, отозвали госохрану. Политик начал готовиться к силовому противостоянию. Подъезды к его резиденции в поселке Кой-Таш под Бишкеком заблокировали бетонными блоками, на территорию завезли булыжники и оружие, несколько сотен сторонников разбили в селе лагерь из юрт.



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Силовики попытались ворваться в Кой-Таш 7 августа. По данным госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), спецназовцы стреляли только резиновыми пулями. Защитники Атамбаева атаку отбили. Некоторые силовики сдали оружие, других избили. Один из пострадавших - замкомандира спецподразделения "Альфа" Усен Ниязбеков - скончался от ранений в больнице. Шестеро его коллег оказались в заложниках.



8 августа Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга в Бишкеке. 1000 его сторонников в масках и с палками попытались проникнуть в здание парламента. Но сам бывший президент на акцию не приехал из-за нового штурма резиденции. После длительных переговоров он сдался представителям МВД.



В октябре до суда дошло первое дело против Атамбаева - об освобождении Батукаева. Но рассмотреть его по существу долго не удавалось. Бывший президент попросту отказывался выходить из камеры и ехать в суд. Конвоиры не решались заламывать ему руки, поэтому заседания переносили. В декабре судья решил провести процесс в СИЗО, где содержится Атамбаев. Но и тут ничего не получилось - вскоре после начала мероприятия экс-президент просто встал и вышел из кабинета. Адвокат позднее пояснил, что его подзащитному не понравилась теснота.



Затем в суд передали дело о беспорядках в Кой-Таше, экс-президент в этом процессе участвовать согласился, чтобы помочь своим сторонникам. Скандал, однако, произошел и в ходе этого разбирательства. На заседании 1 июня Атамбаев отказался сидеть за стеклянным ограждением. По его словам, "в клетке" он не может сидеть из-за слабого здоровья. После этого судья отстранил Атамбаева от слушаний до вынесения приговора.



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Сомализация всей страны



Эксперты говорят, что киргизская власть из-за дела Атамбаева оказалась в сложном положении. Политолог Александр Князев считает, что приговор при любом исходе вызовет недовольство части общества.



- Некоторые в Киргизии ждут серьезного наказания для бывшего президента. Другие относятся к нему лояльнее. Считают, что для оздоровления политической обстановки лучше подойдет мягкий вердикт, - отмечает собеседник.



Князев добавляет, что в октябре в Киргизии пройдут парламентские выборы.



- Но шансы на успех у сторонников Атамбаева низкие. В каком-то смысле бывший президент был удобен власти в качестве спарринг-партнера. Он заслонял собой других оппозиционеров, но нарастить популярность не мог из-за высокого антирейтинга. Теперь больше шансов на неожиданный исход голосования, - рассуждает политолог.



Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в беседе с "Известиями" напоминает, что Атамбаев стал первым киргизским президентом, который добровольно оставил высший пост. Аскара Акаева свергли в 2005 году, Курманбека Бакиева - в 2010-м.



- Происходит сомализация Киргизии. Все больше власти получают региональные кланы. Вменяемые, трудоспособные люди уезжают, в первую очередь в Россию. Растет угроза исламистского восстания, - говорит Солозобов.