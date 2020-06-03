Черный бунт в США - конец американского мифа, - А.Тюрин

21:14 03.06.2020

Американский капитализм основывается на неравенстве и усиливает его во всем мире. Расизм - следствие неравенства, а не причина его

Александр Тюрин



3.06.20



Несколько дней подряд наша либеральная публика воспевала "исторический полет" американских астронавтов, когда те впервые за 9 лет наконец смогли добраться до низкой орбиты не в роли пассажиров, а на своем транспортном средстве. Затем примерно та же общественность стала активно переживать за стабильность американского образа жизни, обличая черных "погромщиков и мародеров", не забывая указать и то, что те, дескать, "уже не первое поколение живут на велфере". Это психологически понятно, наша либеральная публика всегда хотела быть вместе и заодно с белыми западными господами, ну хоть на роли обслуги... А ведь чернокожие рабы появились в Америке, точнее, на американских плантациях, века на два-три пораньше, чем обитатели Брайтон-Бич. (Были на плантациях и белые рабы - ирландцы и англичане - но они в жарком климате трудились плохо). Плантационное хозяйство, основанное на рабском труде, где раб был де-факто живым орудием, работающим под страхом истязания и смерти, стало базой, на которой возникло американское государство и американский капитализм, к нашему времени раскинувший сети накопления капитала и присвоения прибавочного продукта по всему миру. В эпоху расцвета работорговли средний срок жизни раба на американской плантации составлял около 7 лет, а беззастенчивое выкачивания демографических ресурсов из Африки обошлось ей в три века депопуляции. 12 млн. негров были доставлены в трюмах судов-"слейверов" на плантации в обеих Америках, и на каждого доставленного живым приходилось еще несколько погибших во время отлова и транспортировки, сухопутной и морской.

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Только плантационное хозяйство, основанное на использовании рабского труда чернокожих, кстати, очень эффективного и прибыльного, позволило возникнуть необходимым капиталам, без которых не состоялась бы американская революция и не были бы провозглашены США. Практически все ведущие деятели американской революции были крупными плантаторами-рабовладельцами (а не только либералами и масонами), которые могли на свои деньги организовать борьбу за независимость, покупать оружие и снаряжать армии. Плантационное рабство было отменено лишь тогда, когда сделало свою работу по накоплению капиталов. Притом большинство из "освобожденных" черных рабов не получило ни клочка земли. Примерно три четверти из них превратилось в кропперов, кабальных арендаторов-издольщиков у тех же самых плантаторов. Альтернатива была только одна - уходить в города на самый тяжелый, грязный и эксплуатируемый труд. Собственно в этой низшей страте и до сих пор находится большинство чернокожих Америки. И все тот же рабский труд, только уже в нынешней огромной тюремной системе США, в основном, возложен на черных.

Американский капитализм не просто порождает колоссальное неравенство, жертвой которого становится преимущественно чернокожее население. Неравенство есть его основа, его кормовая база. Результатом глобальной роли американского капитализма является мир, в котором богатство 42 богатейших людей (преимущественно с американской или западной пропиской) равняется богатству беднейшей половины мирового населения, то есть 3,7 миллиардов человек. А одному проценту мирового населения (находящемуся, преимущественно, в США и других западных странах, или обслуживающему интересы западного капитала в странах мировой периферии) досталось 82% мирового богатства, созданного в истекшем году. Собственно и в самих США после недолгого периода сглаживания имущественного расслоения, которое пришлось на эпоху строительства социализма в России, неравенство только нарастает. В стране, которая является хозяином мировых денег и центром мирового накопления капитала, в последние десять лет доля верхних 10% населения в национальном имуществе постоянно росла и превзошла 70%, доля верхнего 1% населения приблизилась к 35%, в то время как на 50% самых бедных приходится всего 4% имущества.

Нелепы и сравнения нынешнего американского черного бунта с киевским майданом. У майдана было то, чего напрочь нет у черного бунта - активное участие внешних сил, их организационных, финансовых и пропагандистских мощностей. Русофобский майдан обслуживал американский центр накопления капитала, черный бунт делает его слабее. Этот бунт обречен на поражение, но он покончит с главным американским пропагандистским мифом, об "обществе равных возможностей".

Вот так выглядела спина хорошо простимулированного раба в стране, которая уже тогда больше всех вещала о "свободе и демократии".