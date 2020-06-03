Негромайдан планировался, но не сейчас, - А.Ставицкий

21:16 03.06.2020

данная ситуация спровоцировала выступление раньше срока

Андрей Ставицкий



На днях мне попался весьма любопытный инсайдерский материал, касающийся негромайдана в Америке.

И по нему получалось, что:

- убийца и жертва - Дерек Шовин и Джордж Флойд - не просто были знакомы, работая в одном клубе, но представляли две "банды", крышевавшие сбыт наркотиков в городе, и этим связанные. Первый - на улицах, а второй - в клубе;

- во время ареста Флойд был под дозой героина и поэтому так быстро склеил ласты;

- на них вышли федералы, и копы заметали следы (поэтому копы не были заинтересованы, чтобы он жил);

- при этом федералы (ФБР) все зафиксировали, но не вмешались;

- негромайдан готовился в "демократических" штатах с использованием уличных банд негритянских районов, но планировался к финалу выборов президента, а данная ситуация спровоцировала выступление раньше срока, что позволяет сейчас выявить и зачистить активистов, которые собственно на выборах выступить не смогут.

Иными словами сие негродейство было спланировано с обеих сторон. Одни (демократы, глобалисты) готовили выступление к выборам, а другие (сторонники Трампа) сработали на опережение, вызвав майдан до того, как оно было по-настоящему подготовлено.

Как видим, в США уже никто не работает на удержание и все пошли в разнос. Даже глобалисты. Попутно банды ликвидируют отдельных копов. Тех, кто сопротивляется или сильно достал. При этом данная ситуация позволяет Трампу в случае решительных действий добиться перелома и в штатах, контролируемых ранее демократами, получив поддержку тех, чью собственность банды громят, и в целом в стране. Но тот факт, что копы и нацгвардия все чаще становятся на колени перед майданом, не дает оснований полагать, что ему удастся навести порядок так просто.



При этом победа негромайдана может привести к развалу США.

Я хотел выставить эту инфу. Однако она показалась мне слишком вызывающей. Но возможно, она соответствует реальности.

А что вы думаете?