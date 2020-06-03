Черный протест в США политизируется, - Le Figaro

21:39 03.06.2020

3 июня 2020 г.

Адриан Жольмес | Le Figaro

Протесты в Миннеаполисе политизируются

"Протестующие, которые осуждают насилие со стороны полиции, перенимают революционные символы и лозунги движения за гражданские права", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Миннеаполисе Адриан Жольмес.

"(...) Прямо под носом у полицейского спецназа к толпе обращается с речью какой-то чернокожий оратор. "Посмотрите по сторонам! Почему мы видим солдат, танки, вертолеты, когда мы просто просим, чтобы к нам относились достойно? Эта страна угнетает нас уже четыреста лет. Эта страна была основана на насилии, геноциде и рабстве", - выкрикивает он в свой микрофон.

"Стоящая перед ним толпа вновь повторяет лозунги протестных манифестаций, которые с минувшего понедельника проходят в Миннеаполисе: "Жизни черных имеют значение", "Арестуйте полицейских". Однако тон приобретает более политическое значение. Присутствующие поднимают вверх кулаки, что является символом "Черных пантер", революционного движения, которое ратовало за вооруженную борьбу вместо пацифизма движения за гражданские права 1960-х годов", - говорится в статье.

"У меня такое впечатление, будто я вернулся в 1968 год. Не могу поверить, что так мало изменилось", - говорит Эндрю Дикинс. Этот 71-летний темнокожий мужчина выглядит моложе своего возраста, на нем майка с изображением Мартина Лютера Кинга и Малкольма Икса, двух деятелей черного американского движения, убитых в 1960-х годах. "Я родился в Атланте, штат Джорджия. В то время я был молод, но моя мама участвовала во всех маршах за признание прав чернокожих. Позднее с сражался за эту страну в морской пехоте во Вьетнаме. И когда я вижу, что пятьдесят лет спустя ничего не изменилось, что сегрегация никогда не исчезала, меня это огорчает".

Дикинс сожалеет о насилии и грабежах, последовавших за манифестациями первых дней. "Мартин Лютер Кинг был мирным человеком, - говорит он, - а что с ним случилось? Он был убит. Чтобы все изменилось, движение должно стать политическим. Смерть Джорджа Флойда должна послужить хотя бы этой цели".

"Полиция должна была бы идти с нами, а не стоять против нас с оружием в руках. Как ветерану войны, мне больно видеть солдат, выступающих против своего собственного населения", - продолжает Дикинс.

"(...) Полиция Миннеаполиса не встала на колени, воздавая должное протестующим, как это произошло в других американских городах. (...) Глава профсоюза департамента полиции Миннеаполиса опубликовал письмо к своим членам, в котором он раскритиковал отсутствие открыто проявленной поддержки со стороны мэра и губернатора в отношении полицейских. Называя беспорядки "террористическим движением", он также возразил против того, что СМИ обошли молчанием "насильственное криминальное прошлое" Джорджа Флойда, и напомнил о том, что четыре сотрудника полиции, причастные к его смерти, были уволены и было начато расследование. Глава Департамента полиции Медария Аррадондо, немедленно принявший решение уволить Дерека Шовена, сам является чернокожим", - отмечает автор статьи.

"(...) В понедельник Дональд Трамп объявил, что стремится к более энергичным действиям со стороны Национальной гвардии, чтобы восстановить контроль над мятежными городами. В видеоконференции американский президент наставлял некоторых губернаторов, упрекая их за излишнюю мягкость. "Большинство из вас слабы", - сказал он им, судя по записи видеоконференции, полученной газетой The Washington Post. "Вы должны держать ситуацию под контролем, если вы не контролируете ее, то вы просто тратите время", - сказал им президент, потребовав быстро пресечь протесты. Некоторые растерянные губернаторы предупредили президента о том, что чрезмерная агрессия со стороны полиции может привести к эскалации насилия", - передает журналист.

"Вскоре после видеоконференции Трамп выступил в Розовом саду Белого дома, где он заявил: "Если город или штат откажутся предпринимать шаги, необходимые для защиты жизней и имущества жителей, я сам введу войска и быстро решу проблему за них".

"(...) Однако никогда не удается полностью устранить риски использования военных в миссиях по обеспечению правопорядка. Огнестрельное оружие мало чем поможет в борьбе против манифестантов, зато несчастный случай способен произойти очень быстро. В Миннеаполисе в ночь с воскресенья на понедельник один военнослужащий открыл огонь по машине, которая ехала на высокой скорости и отказалась останавливаться. Машина скрылась неопознанной. Перспектива развертывания военных перед лицом общенациональной волны протеста в США возродила воспоминания о расовых беспорядках, разразившихся весной 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга. Тогда военнослужащие были развернуты в нескольких городах, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Тринадцать человек были убиты", - отмечает Адриан Жольмес.



Источник: Le Figaro