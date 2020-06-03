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Бой под Кызыл-Арватом: как 250 казаков отбились от 3000 туркмен (история)
21:41 03.06.2020

К концу XIX столетия в Средней Азии только туркменские племена, населявшие оазисы в закаспийских пустынях и жившие грабежом и работорговлей, не признавали российского подданства. Особо могущественными были текинцы, которые 23 мая 1877 года впервые проверили в бою под городом Кызыл-Арват кубанских казаков и стрелков Дагестанского полка.

Кавалерийское дело, как писали 200 лет тому назад, произошло во время похода генерала Ломакина в Ахалтекинский оазис. Выдвинувшийся вперед конный отряд полковника Навроцкого неожиданно был атакован трехтысячным туркменским ополчением.

"Не успели мы перевести дух, как увидали обратно скачущих по ущелью киргизов, панические крики которых резко раздавались в воздухе. Тотчас вслед за киргизами из-за выступа гор показались всадники на превосходных аргамаках, в разноцветных халатах; число их увеличивалось каждую секунду, и они целыми толпами во весь карьер валили за уходящими киргизами по направлению к нашей колонне", - пишет в своих воспоминаниях полковник Михаил Арнольди.

Нападение было настолько стремительным, что дивизион Лабинского конного полка Кубанского казачьего войска не успел спешиться и был вынужден отстреливаться от туркмен в конном строю. Кроме конницы текинцы располагали двумя пушками, но они были подавлены огнем четырех ракетных станков системы Константинова.

"Ракеты действовали метко и, разрываясь в неприятельских толпах, пугали их лошадей и производили хаос и сокрушение. Ружейные залпы наши продолжали свое дело; я видел, как валились с лошадей желтые, красные и голубые халаты, падали лошади, и как текинцы отодвинули свою линию саженей на сто назад, но пули засевших в овраге спешенных текинцев продолжали справа бить наших людей и лошадей", - пишет Арнольди.

Однако положение небольшого русского отряда становилось все более критичным. Из-за нехватки боеприпасов стрелять приходилось уже в упор.

"Текинцы нас окружали и начиналось наступление с трех сторон; мы уже слышали ободрительные крики "Алла" и топот тысячи коней, а отстреливаться нам было почти нечем. Еще несколько секунд - и мы, в числе 250-ти человек, должны были быть изрублены и задавлены массами в 3 000 человек неприятеля", - вспоминает войсковой старшина.

И в этот критический момент боя во фланг туркменского ополчения ударила 9-я стрелковая рота Дагестанского полка. Разгром кочевников довершил Апшеронский батальон и огонь полевой батареи.

В ходе длившегося около двух часов боя туркмены потеряли убитыми более 100 человек. Потери казаков и стрелков составили 18 человек раненными, в перестрелке погиб офицер туркменской милиции.

Николай Грищенко

Источник - rg.ru
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