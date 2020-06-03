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В Узбекистане создадут "Республиканский совет по международным рейтингам"
21:56 03.06.2020

Президент РУ Шавкат Мирзиеев подписал указ об улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях. Для работы в этом направлении создается Республиканский совет, сообщает uzdaily.uz.
Одной из задач Совета является проведение системного анализа уровня социально-экономического и политико-правового развития страны, обеспечение учета коренных преобразований, осуществляемых в различных сферах в целях улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах и индексах.
Министерство финансов и Министерство юстиции определены рабочими органами Совета.
Указом также утверждены Ключевые показатели эффективности по международным рейтингам и индексам, являющимся приоритетными для Республики Узбекистан (KPI).
Согласно Указу, первые руководители ответственных государственных органов по итогам каждого квартала:
- до 15 числа следующего месяца – представляют в рабочие органы Совета информацию о реформах, реализуемых в стране, с необходимыми статистическими данными и другими материалами;
- до 30 числа следующего месяца – отчитываются о реализованных мерах по достижению KPI в соответствующих международных рейтингах и индексах на заседаниях Совета, проводимых под руководством председателя или его заместителя.
Указом в структуре центрального аппарата Министерства юстиции образовано Управление по работе с международными рейтингами и индексами.
До 1 октября 2020 года в сети Интернет будет запущен Единый портал "Республика Узбекистан в международных рейтингах".
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/centralasia/20200603/v-uzbekistane-sozdadut-respublikanskii-sovet-po-mezhdunarodnim-reitingam

Источник - uzdaily.uz
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