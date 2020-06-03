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    Туркменистан   | 
Аркадаг построил в Ашхабаде офигенный монумент... велосипедисту, золотым верблюдам и собачке (фото)Аркадаг построил в Ашхабаде офигенный монумент... велосипедисту, золотым верблюдам и собачке (фото)
22:07 03.06.2020

В Ашхабаде прошли торжества в честь Всемирного дня велосипеда с участием главы государства

Сегодня ранним утром, когда первые лучи солнца озарили беломраморный Ашхабад, Президент Гурбангулы Бердымухамедов, открыл монумент "Велосипед", возведенный на юге туркменской столицы, у подножия Копетдага.

Тем самым глава государства дал старт череде спортивных мероприятий, посвященных Всемирному дню велосипеда, учрежденному в 2018 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по инициативе Президента Туркменистана.

Среди участников торжества - члены правительства, депутаты национального парламента, главы дипломатических миссий и представительств, аккредитованных в Туркменистане, руководители и работники министерств и ведомств страны, различных учреждений и СМИ, ректоры и студенты вузов, многочисленные жители столицы.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился к собравшимся с приветственной речью. Поздравляя всех участников торжества с Всемирным днем велосипеда, глава государства отметил, что сегодня этот международный праздник широко и торжественно отмечается в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что в независимом Туркменистане много внимание уделяется тому, чтобы поднять физкультуру и спорт на мировой уровень, чтобы воспитывать нашу молодежь физически и духовно совершенными.

Президент Туркменистана также отметил, что в 2021 году в ашхабадском Олимпийском городке будет проведен Чемпионат мира по трековому велоспорту.

Участники торжества с большим вниманием выслушали речь Президента, после чего вместе с главой государства приняли участие в массовом велопробеге.

Очень зрелищно и эффектно проходило движение многотысячной колонны велосипедистов по красивейшим магистралям столицы, вдоль которых музыкальные коллективы исполняли песни и танцевальные номера.

12-километровый велопробег завершился в центре столицы у Государственной трибуны.

Как уже сообщалось, накануне состоялась онлайн-встреча главы Туркменистана с президентом Международного союза велосипедистов (UCI) Давидом Лаппартьеном и руководителем Международной группы компаний "ARETI", членом Руководящего комитета UCI Игорем Макаровым.

Во время этой видео-встречи Давид Лаппартьен сообщил, что в знак признания заслуг туркменского лидера по популяризации в стране велосипедного спорта и вывода его на международный уровень, на заседании Руководящего комитета UCI было единогласно принято решение о награждении Президента Туркменистана высшей наградой этой организации.

И это первое ее вручение с 2007 года, что свидетельствует о выдающейся роли Туркменистана и лично Президента Гурбангулы Бердымухамедова в развитии мирового велоспорта.

Успешная реализация спортивной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова обусловила рост активности туркменских атлетов во всемирном спортивном движении, в стране проводятся крупные международные соревнования. Хорошим стимулом для молодежи на пути к здоровью, физическому и духовному самосовершенствованию призваны стать Общенациональные спартакиады, которые ежегодно проходят среди школьных, вузовских, отраслевых и региональных команд. Эти соревнования, вовлекающие в свою орбиту тысячи туркменистанцев, проходят под девизом "Туркменистан - страна высокого духа и здоровья", который сегодня стал общенациональной идеей.

Таким образом, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность в стране – это органичное сочетание и соединение усилий государства и общества, главы государства и сплоченного туркменского народа, ясно осознающего ценность здоровья и лучшего помощника в его укреплении и достижении всех поставленных целей – спорта.

Источник - Государственное информационное агентство Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591211220
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