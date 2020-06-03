Компания АрселорМиттал выше колониального казахстанского законодательства!

00:20 04.06.2020

03.06.2020



Компания "АрселорМиттал Темиртау" английского миллиардера английского происхождения Лакшми Миттала выиграла суд у казахстанских государственных органов.

Поводом для разбирательства стал один из пунктов в контракте о передаче почти 14 тысяч га земель Карагандинской области в безвозмездное (!) пользование сроком на 25 лет.

Более того, пункт контракта с компанией "АрселорМиттал Темиртау" есть такой пункт 5.1.16, который гласит, что "на земельные участки не распространяются никакие распоряжения или уведомления, или судебное разбирательство с участием каких-либо государственных органов или какие-либо договоры с любым из указанных органов или уведомления, поданные третьими лицами любому такому органу".



Получается, что компания АрслеорМиттал Темиртау выше казахстанского законодательства!

Сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Айнур Курманов призывает рабочих добывающих компаний выставлять требования немедленной национализации добывающих компаний, в том числе и пересмотра контракта с Лакшми Митталом по возвращению в руки государства шахт, предприятий и земель, переданных ему Назарбаевым в безвозмездное пользование!



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Всего комментариев к статье: 2

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(без названия)

Адиль написал 03.06.2020 22:13

Карагандинские шахтеры и металлурги "АрселорМиттал Темиртау" настроены именно такое решение вопроса, сумели же они три года назад принудить власти Казахстана убрать из компании ненавистную директора по персоналу.

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(без названия)

Чит атель написал 03.06.2020 13:15

В Зимбабве забрали землю у английских и других иностранных собственников, и остались без рынков сбыта, без ничего! С головой жопой на собственной земле.

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Так что зря Миттала ругают. Это условие в договорах сделано, чтобы эти казахстанские рабочие и сам Миттал не въябывал бы на казахстанских чиновников, которые вымогали бы с его предприятий взятки под угрозой всяких судебных разбирательств, штрафов и прочее.

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Миттал вкладывает деньги, обеспечивает сбыт, платит налоги, зарплаты, получает прибыль. Зачем ему гадить? Надо только выставлять РАЗУМНЫЕ требования повышения зарплаты на несколько процентов, улучшения условий труда. А все что более этого - это и борзость, и дурость.

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