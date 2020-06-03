Армию Хафтара будут преследовать до полного уничтожения, - И.Субботин

00:47 04.06.2020

Силы Триполи начали новую операцию вопреки ожиданиям ООН

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



3.06.20



Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило 3 июня о начале операции по освобождению стратегически важного международного аэропорта Триполи от контролирующих его сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Это произошло спустя считаные дни после того, как в ООН сообщили о согласии сторон конфликта на возобновление переговоров.

О том, что лояльные Триполи формирования начинают наступление в районе международного аэропорта, сообщил официальный представитель проводимой силами ПНС операции "Вулкан гнева" полковник Мухаммед Кануно. По словам военачальника, несколько дней назад войска ПНС смогли окружить воздушную гавань и завершить подготовку к штурму. Кануно сообщил о серии ударов по бронетехнике ЛНА как на территории аэропорта, так и в находящемся по соседству районе Каср-бен-Гашир. Полковник обратил внимание на то, что силы ПНС смогли в течение недели выбить противника с некоторых военных объектов, расположенных к югу от столицы.

Транспортный узел, который стал целью ПНС, сейчас не функционирует – роль международной воздушной гавани для Триполи играет военный аэродром Митига, который расположен к востоку от столицы. Инфраструктуре аэропорта Триполи был нанесен большой урон шесть лет назад во время столкновений между близкой ЛНА "Зинтанской бригадой" и коалицией группировок "Рассвет Ливии". Примерно 90% находившихся там самолетов оказались либо полностью уничтожены, либо серьезно повреждены. Контрольно-диспетчерская вышка была разрушена, а взлетно-посадочная полоса после всех столкновений оказалась абсолютно непригодной для приема самолетов.

Заявление Кануно прозвучало спустя несколько дней после того, как миссия ООН в Ливии сообщила о согласии сторон конфликта "на возобновление переговоров о прекращении огня и на связанные с этим меры безопасности на основе проекта соглашения, которое миссия представила сторонам в ходе переговоров 23 февраля 2020 года". "Желание прекратить боевые действия и возобновить диалог знаменуют собой начало затишья на местах и гуманитарного перемирия, позволяющего достичь окончательного соглашения о прекращении огня и сосредоточить усилия на преодолении последствий пандемии коронавируса, а также на реагировании на неотложные гуманитарные потребности населения", – говорилось в заявлении.

Последние поражения командующего ЛНА Халифы Хафтара, похоже, воодушевили Турцию, главного союзника ПНС. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил 3 июня в эфире телеканала "24 ТВ": "Освобождение береговой линии между Триполи и Тунисом, захват международных аэропортов и прогресс, достигнутый ПНС в результате воздушных и наземных операций, в основном демонстрируют, что Хафтар не может выиграть эту войну". Министр добавил: "Хафтаровские силы не хотят придерживаться политического решения в Ливии, равно как и стороны, которые поддерживают Хафтара: Объединенные Арабские Эмираты, Египет и обладающие поддержкой России наемники Вагнера".

Официальная Анкара долгое время педалирует тему предполагаемых связей между "солдатами удачи" и Кремлем, однако не вступает с ним в открытую дипломатическую конфронтацию. Москва же, как правило, преподносит себя в качестве посредника, который удален ото всех сторон конфликта. Позитивным с точки зрения усиления этого образа событием стал приезд 3 июня в Москву заместителя главы ливийского президентского совета, вице-премьера ПНС Ахмеда Майтига. Майтиг не имеет большого влияния на те вопросы, которые могут оказаться важными для России в бывшей Джамахирии, но его визит прибавит вес аргументам о способности РФ сохранять баланс.

Научный сотрудник Нидерландского института международных отношений "Клингендаль" Джалел Харшауи предположил в разговоре с "НГ", что формирования Хафтара вряд ли откажутся от ведения боевых действий. "Очень маловероятно, что ЛНА сдастся произвольно, – заметил аналитик. – До тех пор пока она не будет разбита в военном отношении и ее наступление не будет подавлено физически, у нее будет соблазн продолжать натиск на позиции ПНС, который продолжается с 4 апреля 2019 года".

По мнению эксперта, Москву и Анкару сейчас нет оснований считать союзниками, как нет оснований называть противниками. "Моменты координации могут наступать время от времени, как это, например, происходило с середины мая, – отмечает Харшауи. – При этом важно не начинать рассуждения о великой сделке или мирном соглашении. Более уместно говорить о небольших договоренностях по типу Антанты при понимании, что срывы и эскалация в любой момент могут вспыхнуть снова. Более того, если какой-то инцидент произойдет в северной Сирии, это может в любой момент нарушить временные договоренности на северо-западе Ливии".