Один в Триполи не воин. Как закончить бесконечную войну? - М.Беленькая

09:03 04.06.2020 Газета "Коммерсантъ" №98 от 04.06.2020, стр. 1

Вспыхнувшие с новой силой бои в Ливии сопровождаются повышенной дипломатической активностью вокруг этой страны. Силы Правительства национального согласия (ПНС) объявили об освобождении аэропорта Триполи от Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Сам командующий отправился в Каир, а глава ПНС Файез Саррадж собирается в Анкару. Тем временем в МИД РФ прошли переговоры с делегацией ПНС. Визит состоялся на фоне участившихся обвинений в адрес Москвы со стороны Триполи и Запада в активной поддержке сил Хафтара.

В среду вечером представители Правительства национального согласия объявили об успешном освобождении международного аэропорта Триполи от формирований ЛНА. В апреле и мае лояльные ПНС силы значительно потеснили "хафтаровцев". Арабские и западные СМИ сообщали об их отступлении на восток Ливии, а также отходе от Триполи "российских наемников", поддерживающих фельдмаршала. Впрочем, битва за ливийскую столицу все еще продолжается. Буквально на днях ЛНА смогла восстановить контроль над городом аль-Асабиа в 100 километрах к юго-западу от Триполи.

За власть в Ливии борются две основные силы - заседающее в Триполи Правительство национального согласия под управлением Файеза Сарраджа и Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В апреле прошлого года силы Хафтара начали наступление на Триполи, но так и не смогли взять город. С декабря прошлого года военную поддержку ПНС на основании официального соглашения, заключенного с Триполи, оказывает Турция. В январе Москва и Анкара предприняли попытку примирить Файеза Сарраджа и Халифу Хафтара, но переговоры в российской столице закончились безрезультатно. Участники прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии предложили свои варианты урегулирования ливийского конфликта, однако силы ЛНА и ПНС так и не остановили боевые действия.

На этой неделе резко возросла и дипломатическая активность вокруг Ливии. В среду возобновилась работа объединенного военного комитета, в который входят по пять высокопоставленных офицеров от ЛНА и ПНС. О готовности сторон вернуться к прерванной в феврале работе буквально накануне объявила Миссия ООН в Ливии. Не прошло и дня, как переговоры состоялись по видеосвязи.



Напомним, что итогом предыдущих встреч в Женеве стал проект заявления "об укреплении режима прекращения боевых действий", однако воплотить его в жизнь так и не удалось.

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Примечательно, что все международные посредники согласны с прекращением огня в Ливии вне зависимости от того, чья сторона конфликта им ближе. В частности, накануне об этом заявили в телефонном разговоре министры иностранных дел Египта и ОАЭ. Эти две страны активнее других поддерживают фельдмаршала Хафтара. Примечательно, что последний в среду отправился в Каир для консультаций. В свою очередь, его оппонент Файез Саррадж запланировал на четверг переговоры в Турции. Одновременно делегация ПНС в лице вице-премьера Ахмеда Майтига и главы МИДа Мухаммеда Тахира Сиялы неожиданно прилетела в Москву, где провела в среду переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Богдановым. После этого российский министр поговорил по телефону с египетским коллегой по инициативе последнего.

Российская сторона акцентировала внимание на важности скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политических сил и общественных движений",- говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров с делегацией ПНС.

В документе отмечена "принципиальная поддержка" обнародованной в конце апреля инициативы спикера базирующейся на востоке Ливии Палаты представителей Агилы Салеха. Напомним, сам господин Салех утверждал, что эта инициатива была на самом деле выдвинута "русскими", так как боевые действия вокруг Триполи приняли неблагоприятный для ЛНА оборот. По его словам, ливийцам предлагалось объявить о прекращении огня в районе Триполи и провести переговоры для формирования нового Президентского совета. С тех пор ситуация на фронте для ЛНА только ухудшилась.

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В ходе переговоров Москва также сделала акцент на "актуальности назначения" нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии вместо ушедшего в отставку 1 марта Гасана Саляме. Исполняющей обязанности спецпредставителя была назначена американка Стефани Уильямс. Ее кандидатура Москву не устраивает. Еще в апреле Сергей Лавров подчеркнул, что спецпредставитель "должен быть из африканской страны, из страны, которая находится в общем с Ливией регионе". Очевидно, что в Москве опасаются роста влияния США на ход урегулирования ливийского конфликта. Примечательно, что накануне визита в Москву господин Майтиг встретился с послом США в Ливии Ричардом Норландом. Они обсудили перспективы возобновления работы военного комитета (за день до объявления Миссии ООН) и политического диалога в целом "для всех ответственных ливийских сторон, готовых сложить оружие и отказаться от иностранного вмешательства".

Вашингтон после некоторого перерыва активизировал активность в Ливии и со своей стороны делает все возможное, чтобы дискредитировать Россию как игрока в регионе. В частности, участились обвинения Москвы в том, что она помогает силам Хафтара, предоставляя ему военную авиацию, наемников и деньги. Эти обвинения повторяли и представители Триполи.

Третий важный акцент на московских переговорах - подтверждение готовности российского бизнеса возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки.

Согласно заявлению МИД РФ, главное препятствие для "поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества" - это пребывание в тюрьме российских граждан социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, арестованных в Триполи в мае 2019 года. В Москве подчеркнули необходимость "скорейшего и безусловного" освобождения россиян.

"Выстраивание диалога с Триполи является грамотным шагом, который может сбалансировать российскую политику, имевшую в последнее время провосточный крен. Но важно понимать, что без решения ключевого вопроса об освобождении заключенных в тюрьму во многом по надуманным обвинениям россиян реального налаживания отношений между Москвой и ПНС ждать не стоит",- сказал "Ъ" директор по Ближнему Востоку консалтинговой компании Moscow Policy Group Юрий Бармин. Он также отметил, что на международной арене Россия воспринимается как сторона, которая может оказать влияние на Хафтара с целью заключения перемирия и перехода к политическому процессу. "Однако после провала попыток примирения сторон в начале 2020 года и последовавшей череды неудач Хафтара в прошлом месяце стало очевидно, что российское влияние на него весьма условно",- добавил эксперт. По его мнению, России стоит выстраивать диалог с европейскими партнерами, включая Италию, Францию и Германию, с целью возобновления берлинского политического процесса.

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По мнению эксперта РСМД Кирилла Семенова, визит делегации ПНС означает, что Москва и Анкара решили перезапустить берлинский процесс таким образом, чтобы играть в нем ведущие роли. Он напомнил о состоявшемся в середине мая телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором они отметили "необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской конференции". "После того как силы ПНС взяли авиабазу "Эль-Ватыя", Россия и Турция решили возобновить на собственных условиях усилия по перезагрузке политического процесса, начатого в Берлине. Об этом свидетельствует также отвод российских наемников и сил ЛНА из-под Триполи. Примечательно, что на момент отвода турецкие беспилотники прекратили наносить по ним удары",- отметил эксперт. При этом господин Семенов подчеркнул, что "Триполи никогда не согласится на переговоры, если их с противоположной стороны будет вести Халифа Хафтар". "Хафтар потерял доверие своих союзников. И мы видим в последнее время, что Москва делает все возможное, чтобы сохранить свою роль на востоке Ливии, не завязывая ее на фельдмаршала. Россия ищет других посредников, которые могут решать нужные ей задачи. Не случайно возникли инициативы Салеха. Хафтар же все еще надеется на Каир, но, судя по всему, позиции России и Египта во многом согласованы",- добавил Кирилл Семенов.

Марианна Беленькая Источник - коммерсант

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