Арестованный глава управления культуры Нур-Султана Сыдыков стырил бюджет Наурыза

09:45 04.06.2020

Арест руководителя управления культуры и спорта Нур-Султана Нурлана Сыдыкова оказался связан со Т195 млн на празднование Наурыза, передает корреспондент агентства.

"Проводится досудебное расследование в отношении руководителя управления культуры и спорта города Нур-Султан. Он подозревается в получении взятки в размере Т10 млн за покровительство по заключенному договору о государственных закупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму Т195 млн. С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в четверг в антикоррупционной службе.

Напомним, 1 июня МИА КазТАГ со ссылкой на источник сообщало, что арестован руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков. 3 июня региональное издание Kokshetau Asia сообщило, что задержание Сыдыкова связано с ледовым дворцом "Алау"