У каждого протестующего негра есть своя причина, - Wall Street Journal

10:27 04.06.2020

3 июня 2020 г.

Холмэн Дженкинс | The Wall Street Journal



"Если вы думаете, что беспорядки не имеют никакого отношения к вирусу, вы, вероятно, один из многих американцев, проживающих в комфортабельном пригородном или загородном доме и имеющих денежный капитал или высокооплачиваемую работу, которую можно выполнять с ноутбука, и забывших о том, какие периоды они переживали в собственной жизни: каким был бы для вас карантин, если бы вам было 15 и вы застряли дома? Или если бы вам было 20 и вас турнули из колледжа? Или если бы вы вдруг остались без работы в убогой квартире-студии или в снимаемом вскладчину жилище, полном таких же безработных соседей? И это не говоря о том, если бы вы были членом большой семьи иммигрантов (...) или матерью-одиночкой без сбережений или соцзащиты. На моем нынешнем этапе жизни карантин оказался довольно сносным, но если бы мне было 20,30 или даже 40 лет, он сильно подорвал бы мое психическое и эмоциональное здоровье", - пишет обозреватель The Wall Street Journal Холмэн Дженкинс.



"Также хорошо помнить, что в любой общине есть люди, имеющие преступную предрасположенность. Психопаты, по оценкам, составляют 1% населения. В такие моменты возникает тяга к точным объяснениям. Все сводится к системному расизму. Я сомневаюсь, что события можно так однозначно объяснить. На видео действия офицера Дерека Шовена выглядят вопиющими и неоправданными, но при этом они не предполагают преднамеренного убийства, как если бы офицер полиции вытащил свое оружие и выстрелил из него. Согласно уголовным обвинениям, выдвинутым против Шовена, Флойд твердил "Я не могу дышать", прежде, чем его прижали к земле. Расовая неприязнь могла или не могла сыграть свою роль. Мы не знаем. (...)", - говорится в статье.



"Если Шовен пройдет через надлежащее судебное разбирательство и по убийству Флойда будет вынесен справедливый приговор, это будет единственной победой, которая возможна в результате этого инцидента. Глядя на долгую историю гражданских беспорядков, трудно утверждать, что их последствия часто оказывались хорошими, порождая социальные улучшения (...)", - отмечает автор публикации.



"Вот почему карантин в некоторых отношениях, возможно, стал в большей степени преддверием беспорядков, чем 401-е за этот год убийство гражданина представителем полиции. "В результате пандемии Covid люди голодны и бездомны. Они не потеряли работу, так чего вы хотите. Я думаю, что это случится с массами людей по всей стране", - рассказал один житель Миннеаполиса из пострадавшего района The New York Times.



"Действительно, какие бы другие аспекты не разворачивались, крупная часть общества ускорила открытие Америки, проголосовав ногами (а также камнями и бутылками) так, как горстке несогласных было запрещено голосовать своими словами еще в марте, когда их посты, в которых поднимались вопросы о логике и арифметике, стоящей за закрытием экономики, удалялись из блогов и с видео-сайтов", - пишет Дженкинс.



"(...) В Миннеаполисе на этой неделе репортер Star Tribune посетил районы, оставленные полицией, жители которых пытаются возводить барьеры и защитить себя. "Хотя мы хотим обеспечить и показать, что мы выступаем против бессмысленного, безрассудного и бесчеловечного лишения жизни нашего брата, мы в то же время хотим обеспечить, чтобы у наших бабушек, тетушек, дядей и наших племянников были банки, в которые можно прийти, и продуктовые магазины, куда можно зайти и сделать покупки", - рассказал ей местный активист. Он прав. Гниение иногда идет глубже, чем кажется", - заключает обозреватель.



Источник: The Wall Street Journal