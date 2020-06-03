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Токаев выклянчил у Елбасы еще шматок "президентских полномочий"
10:40 04.06.2020

Президента наделят дополнительными полномочиями

Сенат рассматривает законопроект, который расширит полномочия Президента в вопросах военного положения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мурат Бектанов уточнил, что Президента планируют наделить дополнительными полномочиями по определению мер военного положения в мирное время.

"Закон о военном положении планируется дополнить статьей, согласно которой "Президент Казахстана в мирное время определяет порядок применения мер военного положения, утверждает положение о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил Казахстана, положение о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы, положение об организации деятельности правительства Казахстана в период военного положения, а также положения о государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных ему, на период военного положения", - сказал Бектанов в Сенате.
Отмечается, что основной целью законопроекта является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов республики в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.
Кроме того, поправки предусматривают вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
Также документом закрепляются компетенции госорганов и организаций по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, в отношении инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности, а также обеспечению материально-техническими средствами специальных формирований.
Сенат принял проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения" в первом чтении.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591256400
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