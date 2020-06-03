Родная кровь КазЕлбасы. Замакима шапыраштинского Карасайского района повязали на "особо крупной взятке"

10:43 04.06.2020

Замакима Карасайского района заподозрили во взятке в особо крупном размере



В Антикоррупционной службе сообщили о начале расследования в отношении заместителя акима Карасайского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Они подозреваются в получении и даче взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в виде взятки в особо крупном размере - в сумме порядка 33 миллионов тенге (32 543 424 тенге) от представителя ТОО за общее покровительство при строительстве объекта Карасайского района Алматинской области на сумму порядка 660 миллионов тенге (656 075 430 тенге) по государственной программе "Дорожная карта - 2020", - сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.



Он добавил, что расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.

Также Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя аппарата акима Кербулакского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

"Они подозревается в хищении бюджетных денежных средств, которые в период с марта по апрель 2020 года, путем присвоения и растраты, похитили бюджетные денежные средства в крупном размере на сумму порядка 5 миллионов тенге (4 930 548 тенге), выделенных по государственной программе "Дорожная карта занятости 2020" на выполнение строительных работ по объектам расположенных в Кербулакском районе Алматинской области", - добавил Данияр Бигайдаров.

Расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.