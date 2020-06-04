"Пандемия": крупный капитал богатеет, правительства поджали хвосты, - В.Аверьянов

10:58 04.06.2020 "Тайная история" эпохи карантинной диктатуры слегка приоткрывается благодаря счетчикам Forbes



Виталий Аверьянов

4.06.2020



Куда течет капитал?

Предположение, что так называемая пандемия-2020 является прикрытием глобального передела финансовых активов, находит себе все больше подтверждений. Другое дело, что за такого рода масштабными сдвигами в сфере собственности и денег не могут не последовать и сдвиги политические. И они уже происходят – искусственно провоцируемые беспорядки в США, обострение борьбы элит в Китае, Европе и России, политический кризис во многих государствах Латинской Америки, резкий подъем альтернативных идеологий – все это становится весьма заметными маркерами Большой Смуты.



Началась мировая гибридная война, как и было сказано…

Билл Гейтс слукавил, когда сказал, что борьба с вирусом "похожа на мировую войну", "за исключением того, что в этом случае мы все на одной стороне". То, что он говорит – это посыл, который субъекты войны, разжигающие ее, хотели бы внушить всем остальным. Ведь гибридная война будет наиболее эффективна и победоносна именно до тех пор, пока "противник" не осознает, что войну ведут именно против него.

Кто же противник? На мой взгляд, это все остальное человечество, которое не входит в "бриллиантовую личинку" золотого миллиарда. Косвенным подтверждением этого является динамика прироста состояний самых богатых людей на земле. (А за самыми богатыми людьми, как известно, стоят могущественные кланы, корпорации, государственные и полугосударственные структуры, далеко выходящие за рамки конкретного государства – то есть транснационалы.)



После обрушения рынков в середине марта Forbes сообщил, что в результате этого обвала 20 богатейших миллиардеров планеты потеряли $68 млрд. Среди наиболее пострадавших назывались создатель Facebook Марк Цукерберг, экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер, основатель Oracle Ларри Элисон, больше же всех – владелец "Moët Hennessy - Louis Vuitton" Бернар Арно.

Прошло всего два месяца – и мы слышим совсем другую новость. Оказывается, эти несчастные миллиардеры, принявшие на себя в марте основной удар фондового кризиса – сказочно обогатились. В целом состояния 25 богатейших людей мира выросли на $255 млрд. Речь идет о владельцах компаний, акции которых торгуются на бирже.



И здесь в первых строчках те же самые имена: состояние Цукерберга выросло на 31,4 миллиарда, Балмера – на 14, Арно – почти на 13, Эллисона – на 10,5 миллиардов долларов. У владельца Microsoft Гейтса, призывающего нас к солидарности в борьбе с "новой чумой" – прирост за два месяца $11,9 млрд. Проходит еще неделя, и 30 мая нам сообщают, что состояние Бернара Арно выросло еще на 8,1 миллиардов (всего за неделю!), а Уоррен Баффет, продавший свой пакет акций Голдман Сакс, прибавил в весе почти 4 миллиарда.



Гешефт во время чумы



Итак, какова же финансовая подоплека пандемии, в условиях которой встали производства в Америке и Евразии, банкротятся предприятия, и в одних только США на пособия по безработице сели четверть американцев? Недавно там подвели итоги за первый квартал – результаты ужасающие: операционная прибыль 500 крупнейших американских фирм сократилась почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом 19 года. И эта тенденция продолжается во втором квартале. Впереди массовые банкротства и дефолты. По прогнозу ФРС, ВВП США в годовом выражении рухнет на 40 с лишним процентов.



Мировая экономика замерла, расходы как конкретных граждан, так и корпораций повсюду резко сокращены. Происходит обвальная деиндустриализация, что, как я и говорил ранее, является целью короновирусной игры.



А что у нас? В России картина вполне соответствует мировой – спад налицо, и его уже признает правительство. Но каково при этом положение российских миллиардеров? Согласно все тому же Forbes Real Time, за время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд - впереди Владимир Потанин с "Норильским никелем" (рост на $6,4 млрд. – вполне сопоставимо с глобальными китами!), за ним идут Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Алексей Мордашев, Вагит Аликперов и другие.



Эксперты объясняют этот рост "восстановлением фондовых рынков". Да, теоретически все правильно. Только смущает тот факт, что мир в целом скатывается в депрессию, большинство отраслей экономики разоряется, торговая активность также снизилась. Возникает вопрос, кто и почему в этих условиях резко наращивает свои богатства.



Правительство Мишустина обнародовало план восстановления экономики, стоимостью 5 триллионов рублей. Однако это заниженные цифры. Де факто скорее всего Фонд национального благосостояния, в котором сейчас по официальным данным накоплено более 12 триллионов, будет пущен "под нож". С точки зрения мировой конъюнктуры, фактически он станет одним из активов, которым мировая финансовая олигархия заткнет дыры, образовавшиеся после предстоящего схлопывания фондового пузыря… Наши олигархи – лишь органы и части их спрута, далеко не самые важные его части.

На фоне этой динамики разговоры о том, что кто-то зарабатывает на производстве медицинских препаратов, масок, перчаток и антисептиков – в общем-то не очень серьезны. Это скорее текущие тактические бенефициары, зависимые от мер, принимаемых местными правительствами. Яркий образчик такого рода заработка – переоборудование "Крокус-экспо" под короновирусную клинику. Владелец "Крокуса" Араз Агаларов отчитался, что сумел обустроить пространство более чем на 1000 коек за 8 дней. При этом он утверждает, что деньги, получаемые от Московской области по этому спецпроекту, не смогут восполнить потери и упущенную выгоду, связанную с остановкой работы его выставочных площадей. Это лишь частичная компенсация, и о росте доходов речи не идет.

Слой хозяев мира, 200 богатейших кланов мира, стремительно обогащается. Не все процессы в этой среде являются прозрачными, далеко не все мы можем отследить. Но по доступным нам цифрам, абсолютными лидерами зарабатывания на пандемии стали Цукерберг с Facebook, Джефф Безос с Amazon, Гейтс и Балмер (Microsoft), Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google), Бернар Арно, владеющий целым букетом модных европейских брэндов. Из других компаний бенефициаров выделяются торгующий предметами роскоши Франсуа Пино (понятно, во что вкладывают сейчас деньги состоятельные люди, опасающиеся падения всех валют – в золото, в ювелирку, в антиквариат). Хотя в абсолютных цифрах рост других компаний меньше, но и там доминируют цифровой бизнес: онлайн-торговля и компьютерная отрасль.



Выйти из мировой войны господами положения



Гейтс в том же интервью по сути усыпляет бдительность, когда заявляет: "Я надеюсь, что это [т.е. пандемия – В.А.] поможет странам работать вместе над решением сложных проблем, включая изменение климата, но сейчас, находясь в самой гуще событий, очень трудно предсказать, что будет дальше…"

Тем не менее, слово вылетело, обратно его не загонишь. Пандемия должна сформировать некие суперструктуры, которые позволят централизованно решать глобальные вопросы: сначала вакцинация, затем борьба за климат, затем это может быть еще одна идея фикс "Хорошего клуба": переход к нулевому а после и к отрицательному росту народонаселения.



Мы идем в новую эпоху, когда государства и политики будут награждаться и поощряться за то, что им удалось лучше других сокращать население своих стран. Тем самым решая проблему кислорода и углекислого газа, сокращая "нагрузку" на экосистему планеты. Пока же наиболее лояльные "Хорошему клубу" и пулу супер-миллиардеров политики (вроде наших Собянина и Грефа) изо всех сил стараются отличиться на борьбе с пандемией и скорейшем установлении цифрового контроля над населением. Эдакие отличники-плохиши!



Другие же политики, еще вчера казавшиеся суверенными, теперь, чуя неладное, поджали хвосты и сидят тихо. Сбывается прогноз-пророчество Ника Бострома, которое по сути скорее являлось идеологическим ультиматумом, нежели прогнозом – о сворачивании национальных суверенитетов и согласованной глобальной борьбе с "черными шарами". При этом нет никаких оснований считать, что "черный шар" появился, однако путь к мировой координации, вернее к мировому управлению, просматривается уже вполне четко.

Конечно, новости от счетчика Forbes Real-Time, которые обновляются в реальном времени, имеют отчасти спекулятивный и сенсационный характер. С другой стороны во время двух мировых войн и во время холодной войны в XX веке информация об обогащении и обеднении крупнейших корпораций поступала с большими задержками и была менее точной, чем сейчас. Теперь же, во время новой гибридной мировой войны мы видим динамику гораздо отчетливее. При этом нужно понимать, что не все взаимосвязи видны. Многие процессы остаются "под водой", некоторые из фронтмэнов большого бизнеса могут являться зиц-председателями либо просто назначенными от корпораций "смотрящими".



Тем не менее, несмотря на наличие скрытых выгодоприобретателей и существование скрытых финансовых империй, о глобальных тенденциях можно говорить достаточно уверенно.



В конечном счете выгода от пандемии будет заключаться не в цифрах на банковских счетах – а в новом раскладе собственности, а значит и власти. Доллар может быть девальвирован или вообще заменен на другую валюту. Но представители бриллиантового меньшинства – рассчитывают выйти из кризиса господами положения.

В предыдущие мировые войны им это удавалось. В результате чего страдали все, кроме них – граждане, предприятия, отрасли, государства. Рушились империи, уничтожались целые сословия, народы скатывались в голод и разруху.

Повторится ли это и в наше время? Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591257480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия "национальное меньшинство"

- Заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана

- Мажилис одобрил пакет депутатских законопроектов

- ГЧП по-казахстански: хочу 100 миллиардов

- Кадровые перестановки

- Курдючный баран Нацфонда

- А зачем тогда нужен Минздрав?

- В Алматы прошли общественные слушания по экологическому воздействию строительства BRT. Что с ними не так?

- Сенаторы рассмотрели вопросы совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства

