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Фракция КазПарламента "Народные коммунисты" намерена внести изменения в... правила присвоения спортивных званий и разрядов в ушу
11:52 04.06.2020

03 Июня 2020 Автор: Ксения ВИКТОРОВА | Нур-Султан

Парламентская фракция "Народные коммунисты" намерена внести изменения в правила присвоения спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий в ушу и кунг-фу. Об этом в депутатском запросе на имя министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой сообщил мажилисмен Жамбыл Ахметбеков.
Казахстанская федерация ушу и кунг-фу добилась немалых успехов, за эти годы была воспитана целая плеяда чемпионов и призеров международных соревнований, универсиад и Азиатских игр по ушу, – сказал Ахметбеков. – Однако развитию спорта в целом и федерации в частности препятствуют недоработки в правилах присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий.

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По словам мажилисмена, многие спортсмены, многократно выполнявшие нормативы и не раз поднимавшие казахстанский флаг на соревнованиях мирового уровня, не могут получить заслуженные звания. Депутат привел в пример Даяну Утямышеву, ставшую серебряной призеркой чемпионата мира по ушу, но так и не получившую звание мастера спорта международного класса, хотя документы на присвоение неоднократно подавались в Комитет по делам спорта и физической культуры.
– Спортивные звания и разряды присваиваются в течение года с момента выполнения соответствующих норм и требований, – напомнил Жамбыл Ахметбеков. – Здесь не усматривается вина спортсменов, которые выполнили нормативы и достойно представили Казахстан на международной арене. Но тот, кто прославляет нашу Родину, страдает из-за бюрократических вопросов.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591260720
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