The Jerusalem Post: Иран, Россия, Китай, Турция празднуют "крах" США

12:50 04.06.2020 © AP Photo, Evan Vucci

США стали самой могущественной страной в мире, мировой гегемонистской сверхдержавой после того, как Советский Союз и его государства-клиенты распались в 1989 году. Однако Россия, Китай, Иран и все в большей степени Турция ожидали периода, когда мир станет многополярным, отмечает автор.

The Jerusalem Post (Израиль): Иран, Россия, Китай, Турция празднуют "крах" США

США теряют влияние



Сет Францман (Seth Frantzman)



Авторитарные режимы во всем мире распространяют свои пропагандистские версии событий и при этом, судя по всему, злорадствуют и ликуют по поводу того хаоса, который разворачивается в США. В понедельник иранские СМИ распространили сюжеты, в которых особый акцент сделан на "коллапсе", цитируя российские источники, изображающие, как США дергаются и мечутся из-за крушения своего мирового порядка.

После распада в 1989 году Советского Союза и его государств-сателлитов США стали самой могущественной страной в мире, глобальной гегемонистской сверхдержавой. Однако Россия, Китай, Иран - и в последнее время все чаще и Турция - ждут того часа, когда мир вновь станет многополярным. Они стремятся к более тесному сотрудничеству и зачастую присутствуют на глобальных форумах, в работе которых США участия не принимают.

Для координации действий, направленных против США, у всех этих стран есть хорошо финансируемые государственные СМИ, такие как российский информационный телеканал "Ар Ти" (RT), турецкая телерадиокомпания "Ти Ар Ти" (TRT), иранские информационные агентства "Тасним" (Tasnim) и Фарс Ньюс" (Fars News), а также многочисленные китайские СМИ. Политика этих стран состоит в том, чтобы постепенно, шаг за шагом подрывать позиции США и выжидать моменты слабости США, чтобы продвигать свои повестки.



Руководство Турции и Ирана рассматривают свою цель - ослабление позиций США - через более религиозную призму, связанную с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и "Братьями-мусульманами" (террористической организацией, запрещенной в РФ - прим. ред.), которые влияют соответственно на Тегеран и Анкару. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган стремился извлечь выгоду из возникших недавно беспорядков в США, утверждая, что Америка является частью "несправедливого мирового порядка".

Аналогичным образом высказался об ухудшении американского "порядка" и бывший президент Ирана. Он упомянул концепцию "оси сопротивления" в Иране и преодоление "высокомерия" США. Начиная с Исламской революции в Иране 1979 года, в 1980-х годах в странах, находившихся "между" США и Советским Союзом, звучал призыв к поиску третьего пути, который привел бы к поражению западных систем и росту влияния политического ислама, укоренившегося в Тегеране, а затем и в Анкаре.



Анкара формально является союзником США, но она отдалилась от Вашингтона и подписала сделки по приобретению российского зенитного ракетного комплекса С-400. Она пытается поделить Сирию с Ираном и Россией. Турция и Иран координируют свои действия против Израиля, причем обе эти страны поддерживают ХАМАС. Они поддерживают широкое сотрудничество, выступая против других партнеров США, таких как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет.



Сегодня из-за протестов в США и кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Вашингтон, судя по всему, стремительно сдает позиции и приходит в упадок. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США теперь приходится иметь дело с превышением полномочий своими полицейскими. По его словам, США невыгодно отличаются от России. "Слава Богу, то, что происходит в Америке, у нас [в России] не происходит", - цитирует его слова российское информационное агентство ТАСС.



Алексей Пушков, член Совета Федерации и эксперт по внешней политике, заявил в "Твиттере", что США "начинают сыпаться". По его словам, свидетельством тому является вывод войск США из Афганистана и Сирии, и то, что Турция приказала США покинуть страну и напала на курдских союзников США.



В "Твиттере" он также написал, что США "сыпятся" из-за катастрофы с COVID-19 и "неспособности США помочь европейским союзникам в пик пандемии". По его словам, Америка выступает с "невнятными обвинениями в адрес Китая" и теперь сталкивается с "внутренним расколом" и "расовым бунтом".

Иран остался доволен словами Пушкова, написав о них статью в "Тасниме", как бы подтверждая собственную точку зрения иранского режима. Тем временем иранский КСИР заявил, что он силен как никогда и противодействует "фараоновским, диктаторским, террористическим Соединенным Штатам".



Турция мобилизовала против США все пропагандистские ресурсы своих государственных СМИ. Репортажи ее телерадиокомпании "Ти Ар Ти" направлены на то, чтобы подвергать США нападкам, обрушивать на них шквал критики и демонизировать их в рамках государственной кампании, проводимой Анкарой. На домашней странице телекомпании опубликована статья-мнение о том, что американские корпорации "грабят" чернокожее население.

Очевидный и ироничный заголовок должен показать, что людей грабят не протестующие, совершающие грабежи, а американские предприятия. Таким образом, создается впечатление, что действия протестующих являются нормальной формой сопротивления. Турция поддерживает эти протесты, но подавляет инакомыслие внутри страны - так же, как Китай, Иран и Россия. "Ти Ар Ти" заостряет внимание на жестокости американской полиции, хотя никогда не подвергает критике жестокость турецкой полиции.



Цель Турции, Ирана, Китая и России во время кризиса, охватившего США, состоит в том, чтобы использовать его в своих интересах ради выгоды. Во время кризиса Турция направляет в Ливию потоки оружия и сирийских наемников. Китай "сцепился" с Индией в пограничном конфликте. Иран играет мускулами внутри страны и отправляет танкеры в Венесуэлу. Россия направляет военные самолеты в Ливию и Сирию.



При этом все эти страны хотят использовать в своих интересах вызванный пандемией экономический кризис. Турция разрабатывает новый истребитель, который российские СМИ называют возможной заменой американского истребителя F-16. Россия проталкивает свои системы обороны, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье.



Беспокойство по поводу роста влияния этих стран привело к тому, что другие страны пытаются найти противовес. Египет, Греция, Кипр, ОАЭ и Франция стремятся противостоять и растущей роли Турции в Средиземноморье. В глобальном масштабе союзники США обеспокоены тем, что хаос в США, где сейчас дислоцируются американские военные, может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Это будет означать, что все те, кто ждал, что США сократят свое присутствие, будут пытаться заполнить образовавшийся вакуум.

Россия и Иран уже устремились в сторону Афганистана, а Турция и Россия "тянут соки" из Ливии. Гонка продолжается, идет борьба за то, чтобы захватить "имущество и ценности", пока США, похоже, теряют почву под ногами. Везде, где США могут проявить слабость - от восточной Ливии до Афганистана, Азии и Африки - противники ждут наготове. Большая четверка - Китай, Россия, Турция и Иран - приготовились использовать ситуацию в своих интересах и стать сильнее. Когда-то Джордж Буш-старший говорил о новом мировом порядке, а теперь эти страны хотят в условиях возникшего хаоса покончить с этим американским мировым порядком.



Оригинал публикации: Iran, Russia, China, Turkey celebrate "collapse" of US

Опубликовано 02/06/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591264200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия "национальное меньшинство"

- Заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Қазына" под председательством Первого Президента Казахстана

- Мажилис одобрил пакет депутатских законопроектов

- ГЧП по-казахстански: хочу 100 миллиардов

- Кадровые перестановки

- Курдючный баран Нацфонда

- А зачем тогда нужен Минздрав?

- В Алматы прошли общественные слушания по экологическому воздействию строительства BRT. Что с ними не так?

- Сенаторы рассмотрели вопросы совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства