Под внешним давлением Китай мобилизуется, - В.Пироженко

12:55 04.06.2020

Виктор ПИРОЖЕНКО | 03.06.2020 |



Цель – полное преодоление бедности и построение общества средней зажиточности

28 мая в Пекине завершилась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Она проходила в сложной международной обстановке на фоне продолжающегося обострения в американо-китайских отношениях и вирусно-экономического кризиса. Во время сессии Вашингтон повысил уровень конфронтации с КНР в связи с мерами Пекина по защите общественной безопасности в Гонконге.



Непредвиденные форс-мажорные обстоятельства в виде эпидемии коронавируса определили своеобразие экономической политики правительства КНР до конца года. В докладе главы Госсовета (правительство КНР) Ли Кэцяна впервые за последние десятилетия нет конкретных целей по экономическому росту в текущем году.

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул на сессии принципиальный тезис, который определит не только оперативные меры по оживлению экономики, но и долгосрочную экономическую политику КНР: "Практика реформ заставила нас осознать, что мы ни при каких обстоятельствах не должны идти по пути свободной рыночной экономики и не должны возвращаться к старому пути плановой экономики".



То есть сохраняются государственное регулирование рынка, сочетание экономических и административных рычагов (в меняющихся пропорциях), и это остается основой китайской модели. По опыту КНР такое сочетание наилучшим образом обеспечивает "интеграцию рынка и правительства в процессе распределения ресурсов".

Под этим углом зрения следует рассматривать и доклад Ли Кэцяна, в котором изложен план социально-экономического развития КНР до конца года. Лейтмотив доклада – управленцам всех уровней необходимо "затянуть пояса" и экономно распределять расходы, чтобы преодолеть последствия эпидемии.

Упор сделан на достижение стабильности ключевых экономических показателей и быстрый переход к ускоренному экономическому росту, прежде всего в реальном секторе экономики. По словам Ли Кэцяна, Китай должен "сосредоточиться на поддержании безопасности в шести областях, чтобы обеспечить стабильность на шести фронтах". Шесть областей – это трудоустройство, финансы, внешняя торговля, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции и рыночные ожидания.



Для финансирования борьбы с эпидемией в 2020 году правительство КНР выпустит специальные гособлигации на сумму 1 трлн. юаней (около 141 млрд. долл.). Соответственно, долговое финансирование увеличит общий объем бюджетного дефицита на 1 трлн. юаней в сравнении с прошлым годом и составит 3,6% ВВП. С целью снижения корпоративной нагрузки налоги на предприятия будут дополнительно сокращены более чем на 2,5 трлн. юаней (порядка 353 млрд. долл.) при одновременном усилении финансовой поддержки компаний.

В 2020 г. расширяется долговое финансирование восстановления экономики за счет выпуска правительствами провинций и городов целевых облигаций на сумму 3,75 трлн. юаней. На эти цели предполагается выделить из центрального бюджета 600 млрд. юаней. Темпы роста кредитования крупными коммерческими банками малых и микропредприятий превысят 40%.



Для поддержания продовольственной безопасности запланировано увеличение площади высококлассных сельхозугодий на 5,33 млн. га.

Из доклада премьера Госсовета следует, что, несмотря на замедление роста экономики после эпидемии, все намеченные программы социальной помощи будут выполнены. Ранее на 2020 год было запланировано полное преодоление бедности и построение общества средней зажиточности. В докладе Ли Кэцяна подтверждена эта цель. Планируется, что малообеспеченное сельское население, живущее за чертой бедности, будет полностью выведено из бедствующего состояния, а "ярлык бедности будет снят со всех слаборазвитых уездов".

Намечено увеличение базовой пенсии для пенсионеров и минимальной базовой пенсии по старости для сельских и неработающих городских жителей. Выплаты средств пенсионного фонда рассчитаны почти на 300 миллионов человек.



На сессии была принята первая часть Гражданского кодекса, ядром которого является развитие и укрепление частных прав. С 1954 по 2002 год ВСНП предпринимало четыре попытки разработать кодекс, но все они были неудачны. С тех пор в КНР было принято немало законов в области гражданских правоотношений, включая закон об имуществе и закон о контрактах. Они и подготовили условия для принятия первой части Гражданского кодекса.

ВСНП внесло также поправки в Закон о противодействии отмыванию денежных средств и принял решение разработать закон об экспортном контроле. Отмечено, что это ускорит создание системы экстерриториальных законов.



Особое внимание китайские законодатели уделили ситуации в специальном административном районе (САР) – Гонконге. Уличное насилие, массовые беспорядки, в том числе вызванные внешним вмешательством, стали возможны не в последнюю очередь из-за несовершенства правовой базы, регулирующей деятельность администрации Гонконга в области безопасности и общественного порядка. Некоторые из этих норм восходят к периоду британского правления, что создает препятствия правоохранительным органам при наведении порядка. ВСНП дало санкцию своему Постоянному комитету укрепить "правовую систему и правоприменительные механизмы САР Гонконг для обеспечения национальной безопасности". Речь идет о принятии серии законов, регулирующих деятельность таких служб САР, как полицейская, иммиграционная, таможенная и акцизная службы, пожарная служба, служба исправительных учреждений, авиационная служба. Политико-экономическая модель Гонконга при этом не меняется. Утверждения администрации Трампа о ликвидации Пекином модели "одна страна – две системы" не соответствуют действительности.



Правительство Китая подтвердило, что будет и далее оказывать поддержку Гонконгу, как и Макао, в развитии экономики и повышении уровня жизни их населения.

В отношении Тайваня на сессии была заявлена решимость КНР "противостоять любым сепаратистским действиям, направленным на достижение "независимости Тайваня"", а также поощрять обмены и сотрудничество "через пролив", "защищать благосостояние тайваньских соотечественников".