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|В Узбекистане начнут производить автомобили Volkswagen, продажи начнутся в июле
14:38 04.06.2020
Узбекистан начнет производить автомобили Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".
Как сообщается, выпуск машин будет налажен на базе компании "Джизакский автомобильный завод". Мощность завода составит до 20 000 автомобилей в год. Продажи автомобиля Volkswagen Caddy начнутся в июле.
Завод начнет работу с выпуска Volkswagen Caddy. Сейчас строительство завода находятся в завершающем этапе.
Также в Узбекистан доставлена партия автомобилей Volkswagen Caddy, которые будут использованы для сертификации машин.
В марте текущего года компании "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" подписали соглашение о производстве легких коммерческих автомобилей в свободной экономической зоне "Джизак".