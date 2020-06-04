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Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко
14:41 04.06.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

"Я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. "Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам, - отметил Александр Лукашенко. - И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. "Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал Президент.

"Но, самое главное, - это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли, - заявил глава государства. - Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы".

Первым вице-премьером Назначен Николай Снопков, а Александр Субботин займет пост вице-премьера. Председателем КГК назначен Иван Тертель. Дмитрий Крутой переведен на пост заместителя главы Администрации Президента, а Валерий Бельский назначен помощником главы государства.

Перемены и в министерском корпусе. Новым министром архитектуры и строительства стал Руслан Пархамович, министром информации - Игорь Луцкий, промышленности - Петр Пархомчик, финансов - Юрий Селиверстов, ЖКХ - Андрей Хмель.

Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу, а Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома.

"Сергей Румас (бывший премьер-министр. - Прим. БЕЛТА), если он захочет работать в государственных органах и структурах, будет работать. Потерять мы его тоже не можем. Никуда не денется, работать будет на страну", - отметил Александр Лукашенко.

"Румас, Микуленок - в связи с переходом на другую работу. Анфимов, Дворник - в связи с выходом в отставку. Терехов, Карлюкевич, Утюпин, Ермолович и Гаев - также в связи с переходом на другую работу. Они будут работать. Просто, время пришло произвести эту ротацию и замену некоторых кадров. Остальные приглашенные на совещание руководители государственных органов сохраняют свои должности в новом составе правительства", - пояснил Президент произошедшие кадровые изменения.

"Мы сегодня сдаем экзамен. Не только я. И не столько я - вы. Соберемся все, сдадим этот экзамен - сохраним страну. И будем гордиться тем, что время выбрало нас в этот момент и в это время. Экзамен - это выборы Президента Беларуси", - резюмировал белорусский лидер.

В заключение он попросил главу Администрации организовать работу вместе с руководителями парламента и представить в коллективах назначенных должностных лиц.

"Очень вас прошу, соберитесь и каждый сделайте свою работу", - напутствовал Президент.

Источник - belta.by
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