Внештатная ситуация. Восстание негров пошло на спад, - Э.Байназаров

14:48 04.06.2020 Внештатная ситуация: протесты в США пошли на спад

На восьмую ночь мародерства в крупных городах прекратились, но мирные демонстрации продолжаются



Эльнар Байназаров

Екатерина Постникова



Восьмые сутки демонстраций в США показали, что протестные настроения уменьшаются. Впервые за всю неделю американские СМИ смогли прервать прямые трансляции происходящего и вернуться к обычной сетке передач. За сутки 2–3 июня в ходе стычек погибли еще три человека, общее число жертв увеличилось до 11. Но в целом по стране насилие и мародерство идут на спад. Однако запущенная в Штатах волна перекинулась на Европу - во Франции прошли 20-тысячные демонстрации в поддержку прав чернокожих.



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Фанерные будни



В Милуоки протестующие кидали в полицейских "коктейли Молотова", в Сент-Луисе толпа застрелила 77-летнего экс-полицейского чернокожего Дэвида Дорна, вызвавшегося спасти магазины своего района от мародеров.



Большая часть погибших в ходе беспорядков - афроамериканцы. Некоторых протестующие убили за сотрудничество или слишком лояльное отношение к полицейским. Так, в Луисвилле застрелили владельца барбекю ресторана Дэйвида Макати только за то, что тот бесплатно кормил полицейских.



В ночь со 2 на 3 июня протестующие вновь нарушили комендантский час и вышли к Белому дому, полиции пришлось увеличить периметр охраны. Сотни людей задержаны.



Как рассказал "Известиям" житель Нью-Йорка Майкл Розенберг, уже три дня подряд Пятая авеню, главная торговая улица города, гудит от ударов молотков - в дневное время продавцы заколачивают витрины фанерой, вывозят товары или прячут их в закрытые помещения. В Чикаго протестующие ограбили товарный поезд, причем состав продолжал движение.



- Я живу в Бруклине, сейчас страшно выходить на улицу - могут избить, и полицию вызывать бесполезно - все заняты. Стараюсь парковать авто в рядах поплотнее, подальше от полицейских машин, чтобы ночью ее не спалили вместе с ними, - признался Майкл.



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Житель города Тампа во Флориде Ленар Мухаммадиев также сказал "Известиям", что стал опасаться выходить на улицу. В его районе протестующие сожгли заправку и два магазина.



- В Тампе протестуют с вечера пятницы. Днем демонстрации проходят в даунтауне, в центре города, ночью плавно перемещаются в район Ист-Тампа, где большая часть населения афроамериканцы. Но там живет и много других. Ночью митингующие сожгли заправку "Мобил". Оказалось, что ее владельцы - мигранты из Юго-Восточной Азии. Также сожгли вьетнамский ресторан Сайгон Дэй, его хозяева тоже мигранты, - рассказал Ленар.



По его словам, протесты идут на спад, но ночные столкновения продолжаются. В ночь со 2 на 3 июня полиция арестовала 60 человек.



- Скорее всего, это следствие того, что люди три месяца сидели дома, многие потеряли работу, многие в долгах, не могут платить аренду, люди напряжены. Тем не менее на митинги все выходят в масках, - подчеркнул собеседник "Известий".



Ночью в Миннеаполисе стало намного спокойнее, пожары и погромы стихают, рассказала "Известиям" жительница города Светлана Сандберг.



- Глава полиции в Сент-Поле 2 июня маршировал с протестующими, на месте гибели Джорджа Флойда сделали мемориал, цветы, свечи, очень тихо. Афроамериканцы требуют от полицейских становиться на колено и просить прощения, от обычных жителей такого не требуют, - пояснила Светлана.



Традиция вставать на колено в знак протеста зародилась еще в 2016 году и отсылает к тому, что при задержании полицейские требуют "встать на колени". Четыре года назад чернокожий футболист Колин Каперник на матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) во время исполнения гимна США встал на колено в знак солидарности с теми, кто борется с полицейским произволом и расовой дискриминацией. В 2017 году этому поступку последовало уже свыше 200 игроков НФЛ.



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Федеральный ввод



2 июня Дональд Трамп приказал губернаторам и мэрам обеспечить "доминирование правоохранительных органов" до тех пор, пока протесты не будут подавлены.



"Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, тогда я разверну военнослужащих США и быстро решу проблему за них", - подчеркнул президент.



Власти уже перебросили в столичный Капитолийский округ 1600 бойцов армии из Форта Брэгг в Северной Каролине. Они находятся у подъездов к Вашингтону, но в сам город не вошли - администрация Трампа все еще взвешивает все "за" и "против" применения Закона о Восстании (Insurrection Act) от 1807 года.



Следует различать, что армия находится в федеральном подчинении, а Нацгвардия подчиняется губернаторам. Гвардию ввели 23 штата, всего задействовали свыше 17 тыс. бойцов. Помимо этого, подключили также служащих ФБР, таможенников и пограничников.



Внештатная ситуация: протесты в США пошли на спадФото: Global Look Press/Kristin Callahan/Keystone Press Agency



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Нынешняя редакция Insurrection Act позволяет президенту ввести федеральные войска в ответ на внутренние беспорядки и для других непредвиденных обстоятельств.



Единственное, что сейчас удерживает Трампа от ввода войск в Вашингтон и другие города США - ограничения на применение военных внутри страны. Закон Posse Comitatus (лат. "сила страны", но ближе по значению перевод "народное ополчение") от 1878 года запрещает федеральным властям использовать силу для подавления внутренних восстаний. Согласно Posse Comitatus, федеральная армия может быть введена в штат лишь по приглашению местного губернатора.



А местный губернатор, в данном случае мэр Вашингтона чернокожая демократка Муриль Баузер уже заявила, что считает неправильным, чтобы "армия выполняла обязанности полиции".



Большинство губернаторов воспротивилось предложению президента запросить армию. Вместо этого они мобилизуют всю полицию своих штатов и вводят комендатский час.



Как пояснил "Известиям" президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, если Трамп захочет использовать Insurrection Act, его голос будет весомее, чем голос губернаторов. Согласие конгресса не требуется, но президент обязан заранее предупредить протестующих о готовящейся операции.



- Думаю, что Трамп должен принять решение по этому закону в ближайшее время. Если интенсивность пойдет на спад, останутся лишь мирные протесты, то президент, скорее всего, не будет этого делать. Но если продолжатся погромы, если Нацгвардия и полиция не справятся, то ему ничего не остается, кроме как проявить твердость. Этого требует и его электоральная база, она его поддерживает в этом плане, - подчеркнул эксперт.



2 июня сенат заблокировал резолюцию, осуждавшую действия Трампа, в частности применение правоохранителями слезоточивого газа против демонстрантов. Резолюцию внесли представители Демократической партии.



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Протесты бродят по Европе



Американские манифестации нашли отклик в европейских странах - тысячи протестующих вышли на улицы в Британии (Лондон, Манчестер, Кардифф), Италии (Милан), Германии (Берлин), Ирландии (Дублин) и Дании (Копенгаген). Люди собирались около американских посольств и консульств, звучали те же слова, что и в Штатах: "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter) и "Я не могу дышать" (I can’t breathe).



Предыдущие инциденты, подобные делу Джорджа Флойда, в Европе такого резонанса не вызывали. По мнению завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, это объясняется внутриполитической борьбой в США.



- В гуманистическом плане все объяснимо: убили невинного человека, за него надо заступиться, - сказал "Известиям" эксперт. - Но речь идет об избрании Дональда Трампа на следующий срок и его реакции на эту ситуацию, которая находится в рамках его отношения к демократии. У европейцев она отклика не находит - в Европе нет никого, кто бы публично его поддержал.



У некоторых стран есть свои трагические истории, которые стали символом борьбы с полицейским расизмом. 2 июня около 20 тыс. человек вышли на улицы Парижа, требуя справедливости в расследовании дела чернокожего Адамы Траоре.



Четыре года назад в городе Бомон-сюр-Уаз неподалеку от Парижа был арестован и доставлен в участок 24-летний афроамериканец, он скончался два часа спустя. Согласно трем полицейским экспертизам, это произошло из-за сердечного приступа, вызванного плохим состоянием здоровья и наркотиками.



Последний такой отчет опубликовали 29 мая. Исходя из этого, власти отказались от преследования полицейских. Однако родные Траоре, уверенные в виновности правоохранителей, обратились к независимым медикам. Их экспертиза от 2 июня показала, что смерть арестованного произошла из-за удушья. И этим история Траоре напоминает дело Джорджа Флойда - предварительное вскрытие показало, что он умер из-за проблем с сердцем, в то время как экспертиза его семьи указала на гибель от удушения.



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Сестра Адамы Асса Траоре основала комитет "Правда для Адамы", активисты которого призвали людей выйти на демонстрацию. Ссылаясь на запрет проводить массовые собрания из-за COVID, парижские власти протесты не разрешили. Однако активистов это не остановило. Демонстрация во многом отзеркалила то, что сейчас происходит в Штатах: люди вставали на одно колено и произносили слоганы на английском языке. К вечеру на нескольких улицах произошли стычки демонстрантов с полицией, были замечены акты вандализма, но все обошлось без крупных погромов.



- Во Франции проблема расизма и полицейского беспредела в бедных кварталах достаточно актуальна. Однако я бы не сказала, что сейчас к этой теме есть какой-то особый интерес. Говорят немного больше из-за того, что происходит в Штатах, но никаких значительных беспорядков или комендантского часа нет, - рассказала "Известиям" 27-летняя жительница Парижа Полин.



По мнению Владимира Швейцера, ситуация, в которой полиция действует не с позиции правопорядка, а с целью подавления, - общая проблема для всех стран. И в этом смысле Франция вполне вписывается в общеевропейское полотно реакции на американскую трагедию.



Джордж Флойд, 46-летний афроамериканец из Миннеаполиса, скончался 25 мая в ходе задержания полицией. Полицейский Дерек Шовин, теперь уже уволенный сотрудник департамента полиции, придавил шею мужчины коленом и удерживал в таком состоянии 8,5 минуты. Джордж Флойд скончался через час, так и не приходя в сознание. Источник - Известия

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