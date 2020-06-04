"Вулкан гнева". Армию Хафтара отбросили от Триполи

14:50 04.06.2020

Армию Хафтара отбросили от Триполи



Силы правительства национального согласия (ПНС) отбросили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников от столичного региона Триполи.



Представитель ПНС Мустафа аль-Меджаи заявил, что "наемники Халифы Хафтара" больше не могут обстреливать Триполи и пригороды города. Отмечается, что силы фельдмаршала уже оттеснены от международного аэропорта и других районов к югу от столицы страны.



Детали плана по зачистке района у международного аэропорта ливийской столицы накануне раскрыл представитель войск ПНС полковник Мухаммад Кануну. Он рассказал, что правительственным силам приказали двигаться вперед и "выследить остатки хафтаровцев". Операция получила название "Вулкан гнева".



ПНС заявили, что полностью контролируют районы Айн-Зара и Вади ар-Рабиа, расположенные к юго-востоку от ливийской столицы. Ранее сообщалось, что силы Кануну установил полный контроль над международным аэропортом Триполи, выбив оттуда отряды ЛНА.



Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов. Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле 2020 года ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране.



Главный аэропорт Триполи серьезно пострадал во время столкновений в июле 2014 года между вооруженными формированиями лояльной ЛНА "Зинтанской бригады" и происламистским альянсом "Рассвет Ливии". Тогда в боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла. С тех пор он не функционирует, а в качестве международного аэропорта Триполи используется военный аэродром Митига, расположенный восточнее столицы.



Тем временем фельдмаршал Хафтар заявил, что переговоры ПНС и ЛНА смогут продолжиться только после вывода из страны всех турецких военных. Об этом он уведомил власти Египта. Еще одним условием для восстановления диалога является отход сил ПНС со своих позиций. Кроме того, фельдмаршал попросил египетские власти применить соглашение о совместной межарабской обороне с целью противодействия "турецкой агрессии".



"Достижение прогресса на переговорах совместного военного комитета в формате "5+5" возможно при условии прекращения Турцией военной интервенции и вывода с ливийской территории всех ее элементов и техники", ? сообщил военный источник в ЛНА.



После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Файезом Сарраджем. Ранее в правительстве Ливии неоднократно утверждали, что на стороне Хафтара воюют российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера. Москва отрицает причастность к действиям компании, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.