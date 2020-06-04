Армия США бунтует против Трампа. Не хотят драться с неграми, - "НГ"

16:12 04.06.2020

Действующий и бывший главы Пентагона не хотят, чтобы военные разгоняли протесты

Геннадий Петров



4.06.2020



Дональд Трамп собирается сменить главу Пентагона Марка Эспера. Об этом сообщают, со ссылкой на свои источники в Белом доме, сразу несколько американских СМИ. Эспер и экс-министр обороны Джеймс Мэттис публично раскритиковали намерение Трампа применить армию против протестующих.

Эспер заявил, что не поддерживает идею о применении закона "О противодействии мятежу" от 1807 года, который позволяет задействовать армию для подавления волнений внутри страны. Воспользоваться правом, предоставленным ему этим законом, ранее пообещал Трамп. "Я говорю это не только как министр обороны, но и как бывший солдат и национальный гвардеец. Военнослужащих можно задействовать только в самом крайнем случае и только в самых неотложных и сложных ситуациях. У нас нет такой ситуации", - сказал министр на брифинге в Пентагоне.

Тем не менее, Эспер отменил решение об отводе войск от Вашингтона. Видимо, это было сделано по указанию Трампа.

Сразу после заявления Эспера наблюдатели ожидали решения о его отставке. Дело в том, что глава Пентагона фактически поддержал одного из самых нелюбимых Трампом политиков – бывшего главу министерства обороны Джеймса Мэттиса. Тот на страницах журнала Atlantic раскритиковал политику президента. Он обвинил Трампа в злоупотреблении властью, расколе американского общества и высказался категорически против использования военных для борьбы с волнениями. "Я давал клятву охранять и защищать конституцию. Но я никогда не думал, что дававших такую же клятву военнослужащих при каких-либо обстоятельствах отправят нарушать конституционные права своих сограждан", - написал Мэттис.

Ему ответил Трамп в своем Twitter. "Наверное, единственное, что у нас с Бараком Обамой, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса, самого переоцененного генерала в мире", - написал американский президент.

Мэттис был отправлен в отставку Обамой с поста руководителя Центрального командования вооруженных сил в 2013 году. Причина – их разногласия в отношении Ирана. Мэттис, считавшийся сторонником жесткой линии в отношении "стран-изгоев" (он даже заслужил прозвище "Бешенный пес"), был принят в команду Трампа. С 2017 по январь 2019 года он возглавлял Пентагон. Мэттис подал в отставку после того, как Трамп начал вывод американских войск из курдских районов Сирии, что было многими, в том числе, министром обороны, воспринято как поддержка Турции в борьбе против союзных США формирований местных курдов. Впрочем, у Мэттиса и Трампа было много разногласий. Так, "Бешеному псу" не нравилось, что президент активно конфликтует с европейскими союзниками по НАТО.

Что касается Эспера, то у него особых разногласий с Трампом пока не было. Эксперты его часто вообще рассматривали как техническую, не самостоятельную фигуру, целиком зависимую от президента. Публичное выступление против Трампа для него – первое.

Хотя президент очень не любит, когда чиновники его администрации высказывают свое мнение, отличное от главы государства, не исключено, что смены главы Пентагона не будет. По крайней мере, пока ее нет.

"На данный момент Эспер по-прежнему является министром обороны. В случае, если президент утеряет к нему доверие, мы об этом узнаем", - заявила пресс-секретарь администрации президента Келли Макэнани на пресс-брифинге в Белом доме.