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Трижды оскандалившаяся Алматинская здрав-чинуша Молдагасимова получила... новую должность
16:18 04.06.2020

Айзат Молдагасимова получила новую должность

Айзат Молдагасимова получила новую должность, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По ее словам, теперь она возглавляет Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы.

"Я занимаю должность директора", - сообщила она корреспонденту.
Ранее Молдагасимова занимала пост руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы. Позже на место главного санврача города был назначен Жандарбек Бекшин.
Айзат Молдагасимова родилась в 1971 году. Имеет два высших образования по специальностям "Врач-гигиенист" и "Юрист".
Трудовую деятельность начала в 1995 году с должности санитарного врача санэпидстанции Алматы. В разные годы занимала руководящие посты в управлениях и департаментах Министерства здравоохранения.
С 2005 по 2006 год была руководителем Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области.
В 2012 году Айзат Молдагасимова стала директором департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Алматы, а в 2013 году - заместителем директора Департамента стратегического развития Минздрава.
С 2017 по 2019 год она руководила Департаментом охраны общественного здоровья Алматы.
В мае 2019 года после преобразования была назначена руководителем Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Напомним, алматинские врачи собирались подать в суд на Айзат Молдагасимову. Поводом послужило ее заявление о том, что медики якобы не соблюдали меры безопасности, поэтому массово стали заражаться коронавирусом.
На период проведения служебного расследования Молдагасимова была временно отстранена от должности руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы.
Молдагасимова назвала причину отстранения от должности
Кроме того, в Сети также появилась информация о том, что Айзат Молдагасимова якобы выписала самой себе "самую большую" премию, так как входит в состав Комиссии по организации финансовой поддержки медработников. Это заявление послужило поводом для начала проверки Антикоррупционной службой.
О ее результатах пока ничего не известно.

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Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591276680
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