Таджикистан: десяткам тысяч граждан не платят зарплату

18:31 04.06.2020 В Таджикистане десятки тысяч людей месяцами не могут получить зарплату. Чиновники говорят о кризисе и нехватке средств.



Озод Бакоев работает в строительной компании в Душанбе. Работодатель не платил ему зарплату в течение четырех месяцев, ссылаясь на отсутствие средств и финансовый кризис.



"Я объяснил руководству компании, что у меня есть семья, и сейчас я единственный кормилец. На работе пообещали заплатить в ближайшие месяцы. Меня попросили сейчас продолжить работу, чтобы инвесторы скорее приняли объект и перевели деньги", – говорит Бакоев.



Во время встречи с руководителями и активистами Федерации независимых профсоюзов Таджикистана 24 октября 2019 года президент Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность по поводу несвоевременной выплаты заработной платы работникам различных отраслей.



Президент Рахмон тогда поручил министерству труда, миграции и занятости и Федерации независимых профсоюзов Таджикистана в сотрудничестве с социальными партнерами, министерствами, ведомствами, руководителями областей, городов и районов принять конкретные меры по решению проблемы.



По данным Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, по состоянию на 1 апреля 2020 года сумма задолженности по заработной плате в стране с учетом задолженности прошлых лет составила 51 млн. 270,4 тысячи сомони (свыше 5,1 млн. долларов США), что на 9,5 % больше, чем на 1 января 2020 года.



Агентство по статистике при президенте Таджикистана сообщило CABAR.asia, что предприятия предоставляют общую сумму задолженности, оставшуюся с прошлого года, но не дают данных о количестве работников, которым задолжали. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ в декабре 2019 года средняя заработная плата в Таджикистане составляла 1503 сомони (около 150 долларов). С учетом этого показателя можно предполагать, что проблема задолженностей касается десятков тысяч человек.



Больше всего задолжали рядовым рабочим и строителям



Задолженность по заработной плате в основном накопилась в промышленных и строительных предприятиях, государственных учреждениях по земле и ирригации и авиацией.



Заместитель министра труда, миграции и занятости Республики Таджикистан Нурулло Махмадуллозода в ответ на письмо журналиста CABAR.asia сообщил 18 мая, что наибольшая сумма задолженности по зарплате образовалась в сфере строительства – 16 млн. 288,8 тыс. сомони (свыше 1,6 млн долларов). На втором и третьем местах соответственно горнодобывающей индустрии – свыше 14 млн. сомони (около1,4 млн долларов) и в сфере транспорта и связи свыше 9, 2 млн. (свыше 900 тысяч долларов).



По данным Минтруда 90,7% долга – свыше 46,5 млн. сомони (около 4,6 млн. долларов) накопились в 17 крупных предприятиях. Среди этих предприятий больше всего задолжал горно-обогатительный комбинат "Адрасмон" города Гулистон – свыше 11 миллионов сомони (около,1,1 млн. долларов). На втором месте ОАО "Таджикэйр", где долг превысил 9, 1 млн. сомони (около 900 тысяч долларов).



По словам источника, в стране нет задолженности по заработной плате в бюджетном секторе.



Ранее СМИ сообщали о невыплате заработной платы государственным служащим, в частности учителям и работникам здравоохранения, в некоторых городах и районах. Было отмечено, что причиной этого является проведение мероприятий республиканского уровня в регионах и районах.



Статья 19 Трудового кодекса Республики Таджикистан

Работодатель обязан: своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и иные выплаты, предусмотренные настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, трудовым договором, соглашением и коллективными договорами, актами работодателя.



Минтруда штрафует и разъясняет



Нурулло Махмадуллозода сказал, что основными причинами невыплаты заработной платы являются проблемы со сбытом продукции, задержки финансирования со стороны инвесторов, неуплата водопользователей за услуги по водоснабжению, приостановка деятельности предприятий, отсутствие необходимого сырья или природного газа, временное приостановление авиарейсов.



По его словам, только за первые три месяца 2020 года 16 руководителей и должностных лиц организаций, из-за возникновения задолженностей по зарплате работников были оштрафованы на 19,2 тысячи сомони каждый.



Кроме того, из-за допущенных ошибок и несвоевременной выплаты заработной платы сотрудниками Службы государственного контроля Министерства труда, миграции и занятости были переданы в прокуратуру 5 материалов проверки в 2019 году и один в 2020 году.



В целом по состоянию на 8 мая 2020 года во всех сферах после вмешательства Службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения в государственный бюджет и гражданам было выплачено свыше 3,5 млн. сомони (около 350 тысяч долларов). Из них свыше 2,8 млн. составляют задолженности по заработной плате (около 280 тысяч долларов). На май 2019 года показатель задолженности по выплаченной зарплате составлял свыше 16, 1 млн. (около 1,6 млн. долларов).



В первом квартале 2020 года Агентство по труду, миграции и занятости Министерства провело разъяснительные работы в 942 предприятиях, учреждениях и различных организациях страны по вопросу соблюдения трудовых прав, в частности, устранения задолженности по заработной плате.



По словам Нурулло Махмадуллозода, председатели областей, городов и районов создали "рабочие штабы по ликвидации задолженности по заработной плате".



В министерстве обещают, что эти штабы примут "эффективные меры по сокращению задолженности по заработной плате". В частности, будут проводиться ежемесячные собрания штаба с участием глав местной администрации руководителей организаций, накопивших долги.



Также для обеспечения контроля за своевременной оплатой зарплаты работников предприятий и учреждений в минтруда создана горячая линия.



Однако министерство признается, что ситуация с выплатой заработной платы труда остается проблемой на сегодняшний день.



Профсоюзы защищают только своих членов



В Федерации независимых профсоюзов Таджикистана сообщили, что в 2019 году к ним поступали индивидуальные обращения с просьбой о погашении задолженности по заработной плате. Однако источник в Федерации заявил, что может предоставить данные об этих только после официального письменного обращения.



Исмоил Файзизода, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, сообщил журналисту CABAR.asia в телефонном разговоре, что они рассматривают задолженность по заработной плате работников только тех организаций, которые являются членами профсоюзов Таджикистана.



"Есть отдельные обращения, связанные с задолженностью по заработной плате. Мы рассмотрим эти обращения в пределах наших полномочий. Кроме того, согласно плану действий, мы обсуждаем проблему задолженности по заработной плате во время поездок в города и районы. На национальном уровне функционируют также постоянные штабы по сокращению задолженности по заработной плате, с которыми мы работаем в рамках двухсторонних соглашений", – сказал Файзизода.



В общей сложности на сегодняшний день в учреждениях и на предприятиях, независимо от форм собственности, создано 1120 первичных профсоюзных организаций, охватывающих 17 секторов.



Душанбинец Озод Бакоев, который не получает зарплату уже четыре месяца, говорит, что его семья живет, занимая деньги у друзей и родственников



"Надеюсь, что фирма заплатит мне за работу, и тогда я смогу отдать долги. Другого выхода у меня все равно нет", – сказал Бакоев.



Данный материал подготовлен в рамках проекта IWPR "Giving Voice, Driving Change - from the Borderland to the Steppes Project". Источник - cabar.asia

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591284660

