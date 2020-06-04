Нацкомпанию "КазМунайГаз" Елбасы приказал раздерибанить на 3 части, а IPO компании - отложить. Токаев - знает?

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21:19 04.06.2020
Нацкомпанию "КазМунайГаз" ожидает реорганизация
Ранее было отложено IPO компании.
Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев предложил на заседании совета с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "КазТрансГаз" и "КазТрансОйл" сделать дочками "Самрук-Казына", передает zakon.kz.
Я поддерживаю предложения по реорганизации "КазМунайГаза" путем выделения "КазТрансГаза" и "КазТрансОйла" как дочерних компаний самого "Самрук-Казына". Это позволит "КазМунайГазу" сфокусироваться на основной своей работе – разведке, добыче, переработке нефти. А транспортным компаниям – на развитии диверсификации транспортных маршрутов, - заявил Назарбаев.
Елбасы поручил правительству и Фонду оперативно рассмотреть и принять решение по этим вопросам.