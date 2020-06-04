В Норвегии в море сполз целый поселок с домами (видео)

21:20 04.06.2020

Сообщается, что никто из жителей не пострадал.



Норвежец Ян Эгил Бэккебри 3 июня стал свидетелем и непосредственным участником трагедии, которая развернулась в пригороде Алты.



Мужчина находился в летнем доме для отдыха, когда услышал странные звуки снаружи. Выглянув в окно, он увидел, как вокруг рвутся электропровода, ломаются доски, а сам дом с окружающими деревьями и постройками медленно движется по направлению к морю.



Бэккебри вместе со своей собакой немедленно выбежали из дома и забрались на холм неподалеку.



Оттуда мужчина и снял эпическое видео, как целый дачный поселок, состоящий из 8 домов, медленно сползает в воду и тонет.



На место происшествия были вызваны спасательные службы, которые тут же принялись исследовать место происшествия и искать раненых и пропавших людей. К счастью, в тот день Ян был единственным, кто оказался в поселке. Как он рассказал журналистам Altaposten, здесь расположены дома для отдыха и люди приезжают сюда в основном на выходные. Случись это на пару дней раньше или позже, возможно трагедия была бы куда масштабнее.









Специалисты NVE (норвежское управление водных ресурсов и энергетики) установили, что причиной оползня стал слой быстрорастущей глины. Именно она является распространенной причиной оползней в северных странах.



Екатерина Гура