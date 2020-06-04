Снимем все! Создана "Ассоциация кинопроизводителей Узбекистана"

21:32 04.06.2020

Крупные киностудии Узбекистана создали новую ассоциацию



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- 10 крупных киностудий страны создали Ассоциацию кинопроизводителей Узбекистана. Организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции 26 мая текущего года, сообщает ИА "Дуне" со ссылкой на УзА.

В цели ассоциации входят всемерная поддержка деятельности киностудий и творческих коллективов - членов ассоциации, защита их интересов, развитие предпринимательства в сфере кинематографии, обеспечение создания условий для формирования здоровой конкуренции среди кинопроизводителей.

Учредители ассоциации намерены выступать с инициативами по решению имеющихся проблем в производстве качественной кинопродукции, соответствующей национальным интересам, вносить предложения в государственные органы о разработке концепции развития кинематографии, в целях последовательного развития лучших традиций национального киноискусства воспитывать молодых и талантливых кинопроизводителей и оказывать содействие им в воплощении творческих возможностей.