"Хикимори" - добровольные домашние затворники в Японии, - Suddeutsche Zeitung

22:06 04.06.2020

3 июня 2020 г.

Томас Хан | Süddeutsche Zeitung

35 лет одиночества

"Хикикомори" - так в Японии называют людей, которые никогда не выходят из дома - неделями, месяцами, годами. За это их презирали. Но теперь многие хотят узнать больше об их жизни, о том, как жить в изоляции", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Это время Фосот Икеида порой ощущает как счастливое окончание очень долгой истории, - повествует журналист Томас Хан. - Уже 35 лет он является хикикомори, человеком, который ведет затворнический образ жизни".

"До недавнего времени в Японии действовало чрезвычайное положение с призывами к самоизоляции. Даже сейчас, когда в Токио снова осторожно открываются магазины, людям рекомендуют по возможности проводить больше времени дома. Его стиль жизни внезапно стал велением современности. "Сейчас нас не только принимают. Нас призывают, нас просят быть хикикомори, - говорит Фосот Икеида, - это довольно приятно".

"В Японии о феномене хикикомори впервые заговорили двадцать лет назад. Министерство здравоохранения выяснило, что в островном государстве, вероятно, проживает более одного миллиона человек, которые не покидают свое жилище. В СМИ их постоянно представляли как бесполезных аутсайдеров, проблемных психопатов, даже как угрозу. Теперь это изменилось".

"Во время пандемии у людей, ведущих затворнический образ жизни, просят совета. (...) У хикикомори стали брать интервью как у экспертов, которые делятся своими знаниями. Нужно делать лишь вещи, которые кажутся важными, посоветовал один хикикомори, который отказался от социальной жизни десять лет назад, чтобы рисовать картины. Другой, работающий из дома музыкальным продюсером и онлайн-диджеем, сказал: общение по интернету или телефону смягчает стресс изоляции".

Хикикомори - это не зависимые от видеоигр одиночки, которым мать приносит к двери еду, пишет издание. "Этот феномен многогранен. Он объединяет отчаявшихся людей, которые не могут избавиться от страха перед ожиданиями. Людей, потерпевших неудачу и ищущих новое начало. Успешных людей, которым надоела карьера, и они хотят пару лет лишь читать книги. Все чаще этот феномен затрагивает и женщин. Хикикомори - это не особенность безжалостного японского общества достижений. Они есть повсюду, а здесь они лишь получили имя", - отмечает издание.

"Для японского министерства здравоохранения хикикомори - это "состояние, при котором человек не ходит в школу или на работу, почти не имеет контактов вне семьи и непрерывно ведет обособленный образ жизни на протяжении более полугода". Однако такое определение слишком поверхностное, считает Икеида. "Есть хикикомори, которые ходят на работу, их невозможно отнести к какой-либо категории".

"Хикикомори - это не болезнь и не удобный выход из ситуации. И тот, кто однажды закрыл за собой дверь, не так быстро откроет ее снова. "Средняя продолжительность отстранения от внешнего мира составляет 14 лет", - говорит профессор психологии Тамаки Саито, благодаря исследованиям которого в конце 1990-х об этом понятии узнали СМИ".

"У Фосота Икеиды все началось в 1980-е годы, после детства, полного насилия и давления. (...) Уже будучи 8-летним ребенком, он порой был вынужден учиться до двух часов ночи. Мать хотела, чтобы однажды он поступил в престижный Университет Хитоцубаси в Токио. (...) Отец ничего не говорил, но бил его, когда этого хотела мать. Фосот Икеида повиновался и после школы сдал вступительный экзамен в Университет Хитоцубаси на обучение социологии, - повествует издание. - (...) Он почти не посещал лекции, все чаще оставался в своей студенческой квартире, ездил в Индию, Пакистан, Непал, пропадал в гостиничных номерах, целыми днями, а порой и неделями. Пил. Спал. Читал. Перед каждым годовым экзаменом брал материалы у товарищей, пользовался снисхождением своего профессора и так справлялся с учебой. (...) Но однажды утром Фосот Икеида проснулся и больше не мог встать. (...) Казалось, будто у него больше нет чувств. "В некотором смысле это было похоже на паралич", - рассказывает он. Он остался лежать. Перестал ходить на работу. Продлил время обучения, на самом деле не занимаясь им".

"Крайняя степень домоседства зачастую является симптомом болезни. Фосоту Икеиде поставили диагноз "депрессия". Ему прописали множество таблеток, некоторые из которых он собирал, чтобы потом покончить с собой. Через два года ему пришлось уйти из университета. Снова грозила работа. Он последовал совету французского справочника по суицидам, в котором в качестве места для отравления предлагался люксовый отель. На ресепшн по телефону ответила молодая девушка. Что она подумала бы о нем? Он не смог забронировать номер. Ему стало ясно, что он не сможет умереть в Японии. Поэтому он отправился в путешествия. Несколько лет он ездил по Африке. "Вы, наверное, думаете, что хикикомори и поездки за границу - это несовместимые вещи", - говорит Икеида. Так думает большинство".

Однажды утром в 1995 году он проснулся и снова не смог встать. Он был один. Он чувствовал пустоту и не мог выносить свет. Он занавесил окна и начал жить при свете свечи. Раз в неделю ночью он ходил в магазин. Спустя четыре года жизни в тишине и при свете свечи он обратился в психиатрическую клинику.

"Сначала он не знал, что делать с диагнозом хикикомори, который ему поставили в клинике. Это было новое понятие, вызывавшее много предрассудков. Мужчинам-хикикомори приписывали различные бойни и похищения. Сегодня Икеида рад, что для того, кем он является, есть понятие. (...) Оно объединяет людей-хикикомори".

"Проект-Фосот" - это онлайн-форум, на котором они обсуждают свои собственные темы. Икеида основал мировое сообщество, и часто пишет статьи для газеты для хикикомори Hikipos. Солидарность против дискриминации остается важной. В прошлом году в Кавасаки один хикикомори убил двух людей и ранил 18. В Нериме отец убил своего сына-хикикомори, потому что боялся, что и он устроит бойню. (...) Сообщество хикикомори объединилось против предрассудков".

Некоторые семьи просят Икеиду помочь им. "Тогда он остается стоять за дверью и начинает говорить. Никаких уговоров и давления, лишь короткая беседа, чтобы человек за дверью почувствовал, что кто-то понимает его отстраненность от внешнего мира. Некоторые из этих людей не разговаривали ни с кем годами", - пишет издание.

"Когда чрезвычайное положение еще действовало, некоторые хикикомори охотно выходили из дома, потому что им нравилась пустота на улицах. Икеида этого не делал. Он не понимает этого желания выйти во внешний мир. По его мнению, чрезвычайное положение могло бы спокойно продолжаться. А потеря ориентиров "так называемыми нормальными людьми", как называет он тех, кто не является хикикомори, он считает странной. "Как оставаться дома?" - Икеида молчит, затем отвечает: "Просто оставаться дома", - передает Süddeutsche Zeitung.



Источник: Süddeutsche Zeitung