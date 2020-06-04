Гражданская война в США вполне возможна, - калифорнийцы-очевидцы рассказывают

00:01 05.06.2020 Хозяин ресторана "Пушкин" в Сан-Диего: Я видел, как погромщиков координируют

Калифорнийский бизнесмен Айк Газарян поделился с kp.ru впечатлениями об американском бунте



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



Это фото взорвало соцсети: десяток крепких мужиков у витрины ресторана "Пушкин" в Сан-Диего. Подпись: "Русская мафия во всеоружии для обороны". Это, конечно, ирония: владелец заведения, Айк Газарян - законопослушный бизнесмен, предлагает гостям блюда русской, армянской "и других национальных кухонь Советского Союза" с 2015 года. В беседе с "КП" он рассказал, каково это - когда бунт приходит в твой район, и правда ли, что погромы вдохновляются и координируются.



ЗАЧЕМ БУНТОВЩИКАМ МОЛОКО?



Началось все в субботу, 30 мая. В соседнем Лос-Анджелесе есть районы-гетто (где живет основной актив митингов), но у нас в Сан-Диего таких почти нет - это добрый и открытый город, один из самых безопасных в Америке. К нам погромщики по большей части приехали из других мест.



Под предлогом "памяти Джорджа Флойда" (темнокожего, убитого полицейским при задержании в Миннеаполисе 25 мая, из-за чего и вспыхнули протесты - ред.) стали грабить и жечь. Знаете баллончики-распылители для граффити? Подносят к ним зажигалку, направляют "огнемет" на деревянные части зданий. Прямо у нас на глазах так спалили два банка. Ладно, это хоть как-то можно объяснить: у банков много денег и мало проблем, "борьба за справедливость". Но потом пошли ломать и крушить все подряд, лавки и ресторанчики, малый бизнес.



Их координируют, я лично видел. Во-первых - через соцсети. Вот рядом с толпой идет паренек со смартфоном. Сам ничего плохого не делает - просто гонит "стрим" (онлайн-трансляцию) на фейсбук, освещает погромы. Я его нахожу в соцсети - трансляцию смотрит 150 тысяч человек. И фейсбук это не блокирует, хотя его правила запрещают призывать к насилию.



Во-вторых, агитаторы и снабженцы на улицах. Сначала "просто на митинг" собираются люди, многие вполне смирные, белые, черные - ну, все разные. Но среди них очень много ребят, которые всевозможным образом подстрекают, зазывают, агитируют. Раздают бесплатно демонстрантам воду и еду. Еще очень много людей бегают и снабжают "массовку" пакетами молока. Оно помогает при слезоточивом газе: набрызгали полицейские, а ты умоешь молоком лицо - сразу становится легче.



Владелец ресторана "Пушкин" в США - о том, как русские отстояли заведение от мародеров.



Или вот картина. Полиция применяет перцовый газ, толпа начинает разбегаться. Но в каждой стороне стоят агитаторы, хватают людей, кричат:



- Как ты можешь уходить, ты что, трус и не с нами? Либо проваливай и не возвращайся, либо - обратно в пекло!



Для американцев такое непривычно и, знаете, действуют. Многие останавливаются, возвращаются на митинг.



Далее: полицейские очень сдержанно себя ведут. Но к ним подходят, в лицо чуть не плюют, называют по-всякому: "ты жирный, ты урод, ты такой, ты сякой", потом переходят ко второму полицейскому - и к третьему, и к четвертому… Классическая провокация (если офицер не выдержит и даст сдачи, это сразу заснимут и изобразят как "полицейское насилие" - прим. ред.).



Как только садится солнце, многие мирные протестанты уходят домой - их место занимают уже откровенные вандалы. И начинается погром.



Я РАЗДАЛ ПАРНЯМ ДРОБОВИКИ…



Вернусь к тому, с чего начал. В первый день полицейских вообще не было видно, на второй день они появились, стало чуть полегче - по крайней мере, без поджогов, но сломали много витрин, украли у малого и среднего бизнеса товары.



Даже выбора не было - я понял, надо что-то делать, нынешней ночью они ведь и к нам придут. Мой сосед, друг семьи, хозяин ликеро-водочного магазина, попросил меня присмотреть и за его заведением: так-то у него есть охранник, но - побоялся. То есть я уже не только за себя был в ответе.



Ладно, я позвонил друзьям (а у нас у всех есть лицензия на оружие, мы умеем им пользоваться) - собрались, человек 10-12, и встали. Проинструктировал: самим ни в коем случае не нападать, на провокации не поддаваться!



И толпа, увидев наших парней с дробовиками… прошла мимо. Хотя, как основная масса разошлась, ближе к двум часам ночи, несколько человек пытались разбить витрину соседу. Мы выбежали с оружием - те тут же дали деру.



Такая тяжелая ситуация была до вторника, 2 июня. Сейчас уже, вроде, спокойнее. По-прежнему ходят, кричат, но уже ничего не ломают (по крайней мере, из того, что я знаю), полицейские в нашем городе арестовали порядка сотни нарушителей.



…НО ЧТО ДАЛЬШЕ?



Вот вы спрашиваете: "начнется ли в США Вторая Гражданская"? Честно говоря, не удивлюсь, если так и будет. Знаю сам, керосин подливают "демократы" (сторонники Демпартии и противники Трампа - ред.), либералы. Во всех этих погромах не участвовал практически ни один республиканец. Потому что им это не нужно. Если люди работают и владеют бизнесом - у них нет времени, чтобы тратить его на такие демонстрации.



Зато когда участники митингов включают новости - они видят, как либеральные каналы, наподобие Си-Эн-Эн, поддерживают их всемерно, винят во всем Трампа. Типа: чуть ли не Трамп виноват в том, что погиб вот этот Джордж Флойд; зато мы, демократы, с вами, показываем вам видео, как полицейские становятся на колено.



Ну да, замечательно, но давно бы все успокоилось, если бы не такая медиа-накачка.



В итоге мне из других мест звонят, говорят: по нашему примеру многие точно так же стали выходить, защищать свои дома и магазины. Если все работящие люди как один встанут, мне кажется, это пошлет сигнал грабителям (и тем, кто за ними стоит): вы идете не "против Трампа", а против всей Америки.



Ладно, что я все о плохом. Из-за "корона-кризиса" мне как малому бизнесу выдали кредит, 30-40 тысяч долларов: если ты в течение 8 недель потратишь его на зарплаты работникам (что я и сделал), то субсидию можно не возвращать. Логику властей понимаю: они бы на потерявших работу пустили ту же самую сумму; а если распределить деньги через бизнесмена, меня, то хотя бы сотрудники при мне останутся и сразу выйдут на работу, как все откроется.



"Я не могу дышать".Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?



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