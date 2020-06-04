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КНР сделала своим гражданам прививку от демонстраций, - В.Скосырев
00:38 05.06.2020

Годовщину трагедии на площади Тяньаньмэнь в Китае снова проигнорировали

Владимир Скосырев
4.06.2020

В Гонконге, а также на Западе активисты напомнили миру о том, что в 1989 году армия безжалостно подавила в Пекине выступление молодежи, требовавшей демократии. На территории анклава масса жителей зажгла свечи в память о погибших. С призывом к Китаю соблюдать права человека обратились США и ЕС. В материковом Китае собрания, посвященные этим событиям, запрещены. Но, по мнению экспертов, стихийные протесты людей, недовольных ущемлением их экономических интересов или произволом властей, случаются почти ежедневно.

Как передало агентство Reuters, в Пекине 4 июня, в день, когда 31 год назад армия начала операцию против манифестантов, меры безопасности были усилены. На площади Тяньаньмэнь, которая превратилась в туристическую достопримечательность, было больше полицейских, чем обычно.

В государственных медиа Китая годовщина не упоминалась. Но Ху Сицзинь, редактор газеты Global Times, издаваемой коммунистической партией, опубликовал скриншот заявления Госдепартамента США, где говорится, что он "скорбит о жертвах и понимает чаяния китайского народа, который жаждет такого правительства, которое защищает фундаментальные свободы и достоинство человека".

Редактор газеты сопроводил документ Госдепа таким комментарием в Twitter: "Инцидент на Тяньаньмэнь стал для китайского общества прививкой политической вакцины. Она дала нам иммунитет от любой цветной революции. 31 год спустя в США вспыхнули бунты. Америка думает, как их экспортировать, но сама себя не вакцинировала".
Публикация китайского журналиста перекликается с выступлениями представителей МИД Китая, которые отвечают Вашингтону в духе поговорки "В чужом глазу соломинку ты видишь, в своем не замечаешь и бревна". Китайские дипломаты говорят, что в Гонконге полиция действует цивилизованно, а вот в США правоохранители с протестующими не церемонятся, даже грозят применить против них огнестрельное оружие.

Газета Washington Post, естественно, ни в коей мере не солидаризируется с аргументацией китайских пропагандистов. Но она пишет, что обличения Вашингтона в адрес Пекина звучат двусмысленно, поскольку у себя дома американские власти отнюдь не демонстрируют уважения к демократии.

Но, по крайней мере, в Гонконге, особом административном районе Китая, демократическая оппозиция постаралась заявить о себе. Годовщина событий на Тяньаньмэнь совпала с голосованием в местном законодательном органе закона о том, что лица, демонстрирующие неуважение к государственному гимну Китая, подлежат наказанию в виде тюремного заключения или штрафа до 6450 долл.
Многие жители города воспринимают этот закон как еще один шаг к лишению Гонконга автономии. Когда попытки оппозиционного меньшинства внести поправки в билль были отвергнуты, двое депутатов бросили на пол зловонное химическое вещество. Они заявили, что политика Пекина дурно пахнет.

Полиция восстановила порядок. Закон был принят. Однако рядовые граждане территории все же отметили годовщину Тяньаньмэнь – зажгли в квартирах свечи в память о погибших. Митинги в городе власти запретили, ссылаясь на пандемию.
В беседах с "НГ" известные российские китаеведы по-разному оценили воздействие событий на Тяньаньмэнь на Китай. Доктор экономических наук Андрей Островский отметил: "В Китае великолепное экономическое положение в отличие от других стран, даже после пандемии. В Китае идет оздоровление экономики. А если взять отрезок времени, прошедший после событий 1989 года, то темпы роста значительно превысили среднемировые. По годовому доходу на душу населения Китай пробил впервые планку в 10 тыс. долл. В этом году Китай намерен завершить борьбу с бедностью и построить "общество малого благоденствия" – сяокан. Жизненный уровень китайцев существенно вырос. Вопрос о массовых волнениях снят с повестки дня по одной простой причине. Жизненный уровень в Китае сопоставим с тем, что есть в Гонконге и на Тайване. Я согласен с тем, что это и есть прививка от зеленых, желтых и оранжевых революций".

А вот что говорит глава департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин: "Не всякая вакцина чудодейственна. В Китае ежегодно фиксируется большое количество выступлений против органов правительства разного уровня. Это забастовки, местное население перекрывает дороги, подает петиции и тому подобное. Порядка десятков тысяч таких случаев. Они фиксируются Министерством общественной безопасности (полицией). Для серьезных выступлений нужен серьезный кризис. Пока его нет, но, вероятно, он когда-нибудь будет. Предсказать всплеск народного недовольства невозможно. Даже Ленин за месяц до революции говорил, что его поколение этого не дождется. А в Китае, в отличие от демократических стран, власть стабильна, пока она удовлетворяет ожидания населения. А если власть ожидания не удовлетворяет, то нельзя, как, например, в Японии, сменить правительство одной партии на правительство другой партии". Поэтому нельзя сказать, что китайская политическая система особо стабильна по сравнению со всеми остальными, полагает Лукин.

Источник - ng.ru
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