Турция опять готовится сбивать российские самолеты, - "НГ"

00:41 05.06.2020

Анкара перебросила в Идлиб новую партию зенитных ракетных комплексов

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



3/06/2020



Ситуация в Идлибской зоне деэскалации (ЗД) вновь обостряется и, несмотря на российско-турецкие договоренности о поддержании в регионе мирного процесса, к борьбе против непримиримых боевиков в Сирии впервые за неполные три месяца подключилась авиация России. На этом фоне в соцсетях публикуются кадры съемок о переброске в ЗД турецких мобильных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Atilgan, которые способны уничтожать не только российские беспилотники, но в перспективе и самолеты.

Арабские СМИ сообщают, что российские и сирийские самолеты атаковали группировки "Туркестанской исламской партии" и "Харрас аль-Дин" (обе запрещены в РФ) в окрестностях города Кабани и равнины Аль-Гааб.

Официального подтверждения такой информации от Минобороны РФ нет. Однако для экспертов активность Воздушно-космических сил РФ в Идлибе понятна. Турция не выполнила до конца мартовские договоренности Москвы и Анкары о создании коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 на северо-западе Арабской Республики. Боевики, которые контролируют этот район и иные северные и центральные провинции, отказываются соблюдать перемирие и российско-турецкие договоренности, о чем они уведомили другие оппозиционные силы.

Все это выливается в столкновения между войсками главы Сирии Башара Асада и его вооруженными противниками, в том числе протурецкими. По данным сирийских СМИ, за время действия перемирия в ЗД "Идлиб" только в военный госпиталь Алеппо поступили около 80 раненых сирийских солдат, 25 из них скончались. Приводятся слова главного врача отделения боевых ранений Абдурхамид иль-Агы, который рассказал журналистам, что "помимо тяжелораненых госпиталь принимает по два-три человека с легкими ранениями в день". Он добавил, что "больше всего ран от снайперского огня". То есть против сирийской армии действуют профессионалы, которые, по версии Дамаска, метко стрелять научились в Турции. Анкара возводит военные наблюдательные пункты и базы в ЗД, а также снабжает свои прокси-подразделения вооружениями. У боевиков были замечены зенитные ракетные комплексы типа Atilgan, способные уничтожать не только российские беспилотники (что регулярно и делается), но в перспективе и авиацию. Осенью 2019-го эти турецкие средства ПВО уничтожили несколько сирийских военных самолетов. Повторение тех событий возможно и сейчас, однако целями могут стать не только сирийские, но и российские самолеты.

Ряд интернет-порталов опубликовали видеоролики о том, как якобы российские истребители минувшей ночью на севере Латакии уничтожили турецкую систему ПВО. "Она была расположена в окрестностях города Кабани и могла достать самолеты с авиабазы Хмеймим", – отмечает, к примеру, портал free-news.su. Официальных комментариев ни с российской, ни с турецкой стороны нет. Однако Дамаск не раз обвинял Анкару и протурецких боевиков в незаконной оккупации сирийской территории и применении против войск Асада и мирных жителей различных видов вооружений и боеприпасов.

Анкара официально вместе с Москвой поддерживает режим прекращения огня в ЗД "Идлиб". Регулярным стало совместное патрулирование там вдоль трассы М4. Однако многие эксперты уверены, что Турция намерена укреплять влияние на северо-западе Сирии, что приведет к активным боевым действиям. Так считает координатор по обороне и безопасности Института стратегического мышления полковник Вооруженных сил Турции в отставке Митхат Ышик. Эксперт обращает внимание, что "Анкара отправляет вооружение на северо-запад Сирии, поскольку турецкое руководство считает вероятным возобновление военного конфликта с сирийскими правительственными силами". Турецкие ЗРК Atilgan, которые, судя по роликам в соцсетях, находятся на позициях в Идлибе, будут там кстати, если авианалеты Дамаска возобновятся. Так, видимо, рассуждают турецкие аналитики. Активную боевую работу ЗРК Atilgan исключать нельзя, поскольку авиация Сирии укрепилась. Как сообщало посольство РФ в Сирии, Москва поставила Дамаску новую партию истребителей МиГ-29. Турецким войскам ничего не останется, как попытаться сбивать эти МиГи.

В связи с этим востоковед, публицист Андрей Онтиков полагает, что в действиях Анкары, поддерживающей своих боевиков в ЗД "Идлиб", "прослеживается попытка давления на Россию". "Продолжение зачистки Идлиба от вооруженных группировок не понравится Турции. Она не готова терять контроль над территорией, где наблюдаются туркизация населения и приток боевиков. Если Сирия ликвидирует этих боевиков, встанет вопрос об уходе Турции из северо-западных провинций САР. Поэтому эскалация ситуации в этом регионе со стороны турок действительно возможна", – заключает эксперт.

Анкара лишь делает вид, что дружит с Москвой, считает военный эксперт полковник Шамиль Гареев. По его мнению, Россия в геополитическом плане очень мешает Турции на Ближнем Востоке. "И не надо забывать, что она – активный член НАТО", – заявил он "НГ". Эксперт напомнил, что "на прошлой неделе турецкие самолеты-заправщики KC-135R Stratotanker выполнили дозаправку в воздухе стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые совершали недружественный полет над Черным морем в непосредственной близости от границ России". "Турецкие ударные авиасилы уничтожали средства ПВО российского производства у наших союзников в Сирии и Ливии. И тут надо хорошо посмотреть, продолжать ли Москве так крепко дружить с Анкарой, как это имеет место сейчас", – отметил эксперт.