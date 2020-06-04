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Что делать белым гражданам США на фоне нынешних протестов? - Nation
02:27 05.06.2020

У белых очень много поводов для политической озлобленности, особенно это касается людей трудовых профессий: потеря работы, потеря домов из-за финансового кризиса, огромные долги за обучение их детей. Очень многие белые в США променяли борьбу за экономическую справедливость на собственные расовые привилегии. Но об этом можно будет поговорить и в другой раз. Сейчас же белым людям нужно "слушать, учиться и делать, что скажут" черные лидеры протестов.

МАКСИМ ИСАЕВ

На фоне массовых акций протеста, захвативших США после убийства белым полицейским чернокожего, актуальным для многих представителей европеоидной расы является вопрос о том, как им поступать в этой ситуации. Белые должны поменьше говорить, побольше слушать и положиться на черных лидеров социальной борьбы в США, пишет автор книги "Что не так с белыми людьми" (What"s The Matter With White People?) Джоан Уолш в статье, опубликованной 3 июня the Nation.

Уолш отмечает, что ее часто спрашивают, что делать представителям белой расы, особенно во время нынешнего кризиса, поводом для которого стало убийство чернокожего Джорджа Флойда, ставшее очередным спусковым крючком для взрыва накопившихся за 400 лет противоречий. При этом Уолш, писавшая на эти темы в течение "буквально 40 лет", признает, что не знает ответ на этот вопрос.

По ее мнению, в нынешней ситуации "часто вдохновляющих, но иногда и душераздирающих протестов" белые люди должны сделать шаг назад, найти чернокожих лидеров и положиться на них. Представители европеоидной расы не должны быть теми, кто ведет людей бить стекла, не должны они также провоцировать протестующих на более жесткие действия в отношении полиции, ссылаясь на то, что "они все равно убьют" чернокожих.

Хотя довольно просто сказать, что не стоит делать белым людям, особенно тогда, когда лишь малая часть белых граждан США готовы что-либо делать вообще. Намного сложнее понять, что нужно делать в это непростое время. Основной совет, который Уолш может дать относительно преодоления белыми людьми проблемы расовой справедливости: больше слушать, чем говорить, а также чаще находиться в местах, где большинство присутствующих - чернокожие, и опять же слушать. Нужно прислушиваться к намекам чернокожих лидеров.

На фоне пандемии и нынешних акций протеста с этим будет непросто: люди не собираются для обсуждения сложившейся ситуации, кандидаты на пост президента США не организуют митинги, на которых можно встретить своих единомышленников. Тем не менее начать можно с того, чтобы не быть как "расист, трус, хулиган, лжец или садист" Дональд Трамп, из-за которого "цветным" становится сложно голосовать и который поставил крест на робких попытках своего предшественника Барака Обамы отслеживать и пресекать полицейское насилие.

Кроме того, не надо быть как те, кто окружает Трампа; как военные командующие, которые покинули администрацию Трампа из-за его ужасного поведения и антидемократических выходок, но которые ничего не сказали против него открыто; как сенаторы-республиканцы, которые, по сути, выгородили его попытки ввести военное положение в стране. Белых же республиканцев, у которых есть совесть, Уолш призывает вступать в ряды противников Трампа и открыто выступать против творящегося кошмара.

Белых демократов, находящихся на влиятельных постах, Уолш призывает следовать примеру мэру Луисвилля Грэга Фишера, который увольняет глав полиции, которые позволяют своим сотрудникам превышать их полномочия и жестко обращаться с людьми. Кроме того, таким белым демократам следует быть такими, как белые губернаторы штатов - особенно Иллинойса Джей Роберт Прицкериз, Мичигана Гретхен Уитмер и Нью-Йорка Эндрю Куомо, - которые сразу отказались выполнять требование Трампа по федерализации правоохранительных органов в ответ на начавшиеся акции протестов. Тем не менее слишком многие избранные демократы делают слишком мало для решения существующих расовых и социоэкономических проблем.

Не могут, по словам Уолш, считаться достаточными и предпринятые бывшим вице-президентом США Джо Байденом шаги. Он очень верно поступил, посетив акции протестов, и пообщался с чернокожими их лидерами, а также выступил с речью там же, где когда-то Обама, будучи еще кандидатом, произнес свою знаменитую речь о расовых вопросах. Но окончательности в его словах не было.

Нельзя быть и как белые левые, которые, конечно, стекла не бьют, но именно они и организовали нынешний кошмар, не пожелав проголосовать за бывшую первую леди Хиллари Клинтон четыре года назад. Белые левые должны понять, что на сегодняшний день такой кандидат, как Байден, лучше, чем "фашистский садист" Трамп. К счастью, сенатор Берни Сандерс понял это, как и большая часть его сторонников.

Наконец, уверена Уолш, сейчас же нужно пойти и присоединиться к мирным маршам тысяч белых людей. У белых очень много поводов для политической озлобленности, особенно это касается людей трудовых профессий: потеря работы, потеря домов из-за финансового кризиса, огромные долги за обучение их детей. Очень многие белые в США променяли борьбу за экономическую справедливость на собственные "расовые привилегии".

Но об этом, заключает Уолш, можно будет поговорить и в другой раз. Сейчас же белым людям нужно "слушать, учиться и делать, что скажут" черные лидеры протестов.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591313220
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