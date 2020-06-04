СаудАравия ставит под угрозу стабильность и рынка нефти, и мировой экономики, - Д.Писарев

08:32 05.06.2020 Эр-Рияд намерен добиться экспортных преимуществ любой ценой

Денис Писарев



4.06.2020



Саудовская Аравия намерена возобновить производство миллиона баррелей, о сокращении которого объявляла месяц назад, сообщает Financial Times в мае. Ранее аналитики рынка фиксировали, что сокращение произошло только формально, поскольку Эр-Рияд ранее на бумаге нарастил добычу, а затем сокращал ее от не соответствующего реальности уровня. Подобные действия дали возможность Саудовски Аравии перекинуть основной груз сделки на Россию. Попытки проецировать жесткие условия мая-июня на последующие месяцы предпринимаются для того, чтобы закрепить эту ситуацию положение вещей и продолжить реализовать свои экспортные преимущества.



Напомним, в рамках подписанной двумя месяцами ранее сделки группа ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, была достигнута договоренность о самом масштабном в истории ограничении поставок в объеме 9,7 млн барр./день. Это должно было компенсировать вызванный коронавирусом коллапс спроса на углеводороды в мире. В июне Саудовская Аравия пошла, казалось, на большее, обеспечив дополнительное сокращение 1 млн барр./день нефти. Это было сделано с учетом мнения главы США Дональда Трампа, который опасается, что американская сланцевая отрасль чересчур страдает от обвала цен на нефть.

Между тем, по мнению доцента Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова, "равное сокращение России и Саудовской Аравии рассчитано от равного уровня добычи в 11 млн б/с". Как констатирует эксперт, Москве пришлось сокращать реальные объемы, а Эр-Рияду - фиктивные.



"Когда саудиты после мартовского демарша запустили демпинговую атаку на рынок, в бой под прикрытием якобы роста добычи были брошены все саудовские стратегические резервы. Проще говоря, рост саудовской добычи до 12 млн б/с в апреле носил словесный характер. Росла не добыча, а объемы экспорта. Соответственно, после заключения новой сделки в рамках ОПЕК+ саудиты сократили также не добычу, а объем изъятия нефти из своих без того облегчившихся запасов", - пишет Крутаков в колонке в Forbes.

Отметим, что по данным FT, теперь, когда нефть Brent оправилась от 18-летних минимумов на уровне $20/барр. и вернулась к $40, Саудовская Аравия неизбежно возобновит производство этого 1 млн барр./день. Ожидается, что ОПЕК+ согласует продление срока основного объема сокращений минимум еще на месяц после июля, когда по плану производители должны были начать смягчать ограничения, отмечает издание.



Саудовцы бьются за свою долю



Ситуация, с которой столкнулась Саудовская Аравия, подчеркивает ее вероятное решение вновь нарастить нефтедобычу с июньских 7,5 млн барр./день до 8,5 млн барр./день в июле. Эр-Рияд не хочет допустить слишком резкого отскока производства, так как цены на нефть остаются уязвимы перед возможным падением спроса из-за коронавируса в будущем. По условиям первоначальной сделки она должна была бы поставлять 9 млн барр./день к июлю. Тем не менее, представители королевства стараются сохранить и даже увеличить долю на рынке. Как отмечал Боб Макнелли из Rapidan Energy Group, страны ОПЕК+ проведут встречу в состоянии "облегчения от резкого восстановления нефти, упадка от ее коллапса в марте и тошноты от невероятных скачков цен на нее в апреле". Нефтяная промышленность привыкла к ссорам картеля из-за нескольких сотен тысяч баррелей или попыток подсчитать, будет ли мировой спрос расти на 1 или 1,5 млн барр./день ежегодно. Однако шок спроса в марте и апреле стал беспрецедентным, ведь была потеряна ни много ни мало треть потребления нефти в мире. Министры нефтяной отрасли, отслеживая сокращения добычи почти в 10 млн барр./день в рамках ОПЕК+ и у североамериканских производителей, не входящих в картель, пытаются выстроить более или менее точную картину того, сколько сырья потребуется в мире во втором полугодии нынешнего года.



Многое зависит от Трампа



По мнению ряда экспертов, если бы цены поднялись куда выше, в то время как мировая экономика находится в глубокой рецессии, вызванной COVID-19, королевство оказалось бы под градом упреков со стороны Вашингтона. Как сообщали СМИ, ценовая война уже вызвала недовольство американских сенаторов, однопартийцев Трампа, которые они угрожали урезать военную помощь Эр-Рияду. "Если Трамп снова попросит о таких добровольных сокращениях, саудовцы, скорее всего, воспримут эту просьбу серьезно", – полагает Хелайма Крофт из RBC Capital Markets. Как отмечает FT, "По соглашению, заключенному в самом конце апреля, предполагалось, что сокращения пойдут на убыль с июля. Вместо этого, похоже, первоначальное условие в 9,7 млн барр./день сохранится еще на три месяца, пока руководство ОПЕК+ по-прежнему ведет переговоры и надеется на более частые встречи для отслеживания влияния сокращений". Причем "сырьевое ралли" с апреля стартовло, когда на рынок вернулись китайские покупатели, и спрос на нефть увеличился почти до докризисного уровня. Также потребление выросло благодаря хоть и частичному, но нарастающему открытию экономик США и Европы.

Тем не менее, общий спрос по-прежнему относительно слаб. Это может оказывать давление на интенсивность приобретения нефти переработчиками, чья рентабельность сильно снизилась за время кризиса. Более высокие цены на нефть также могут побудить американских сланцевых производителей нарастить бурение. Бассам Фатух из Оксфордского института энергетических исследований заявил, что Саудовская Аравия и группа ОПЕК "осознают, что в условиях крайней неопределенности им нужно быть проактивными и сохранять гибкость".



Эр-Рияд подвел рынок к краю пропасти



Россия как страна-экспортер, заинтересована в высоких ценах, но риски Москвы несопоставимы с рисками Саудовской Аравии и США, уверен Леонид Крутаков. "Для нашей страны сохранение нынешнего уровня ограничения добычи означает вынужденную консервацию скважин. Входить в чужую ситуацию Россия может, но не обязана, - отмечает эксперт. - Достаточно того, что мы проявили себя самым ответственным участником рынка, взвалив на свои плечи основной груз по сокращению добычи в момент самого глубокого падения спроса, вызванного пандемией. Сокращения России в рамках действующей сделки ОПЕК+ по отношению к ее экспорту в два раза больше сокращения Саудовской Аравии".



По словам аналитика, вопросы вызывает сам принцип соглашения ОПЕК+, опирающийся на уровень внутренней добычи. Точкой отсчета справедливого соглашения по обеспечению рыночного баланса должна служить не добыча, а объем экспорта. Ведь ОПЕК - организация стран-экспортеров, а не стран-производителей нефти. "Даже если согласиться с цифрами Саудовской Аравии, сокращение добычи на 2,5 млн б/с составляет 27% от объема экспорта. Российские же 2,5 млн б/с - это 48% экспорта. Дело в том, что собственное потребление нефтепродуктов Саудовской Аравией составляет всего 1,5-2,0 млн б/с, а внутренний рынок России достигает 5 млн б/с. В итоге при равных на бумаге объемах сокращения добычи на экспортных рынках Россия несет почти в два раза большие потери, чем Саудовская Аравия", написал Крутаков.



Нужно учитывать, что российский экспорт в апреле составлял 5,189 млн б/с, а саудовский - 9,4 млн б/с. При этом мировой рынок заинтересован, прежде всего, в сокращении именно экспортных объемов. Эр-Рияд же сокращает бумажную добычу и требует от других участников пропорционального, но уже небумажного сокращения. Подчеркнем также, что саудиты сохраняют существенные скидки на нефть, продолжая политику экспансии на рынке Европы и Китая.

Мировой рынок подступил к краю пропасти, и такая ситуация возникла не из-за России, уверен аналитик. "Ее сформировали саудиты, в одностороннем порядке выйдя из предыдущего соглашения ОПЕК+, выбросив на рынок огромный объем нефти из своих резервов и опустив официальную цену на свою нефть ниже рынка. Свое экспортное преимущество Эр-Рияд реализует, продолжая политику экспансии на ключевых рынках, демпингуя и увеличивая объемы экспортируемого товара", - уверен эксперт. - Сегодня более 50 млн барр. саудовской нефти следуют к берегам США, угрожая обвалом американской нефтегазовой промышленности. И это совсем не шутки. Согласно подсчетам PricewaterhouseCoopers, нефтегазовая отрасль США прямо и косвенно обеспечивает работой 10,34 млн человек (5,6% трудоспособного населения страны).Через 5 месяцев в Америке выборы. России надо просто дождаться, когда Трамп снимет трубку и еще раз "поговорит" по телефону с саудовским королем или наследным принцем". Источник - ng.ru

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