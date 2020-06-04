В главной каз-партии "Нур-Отан" пройдут первые в истории праймериз. Елбасы повелел

08:38 05.06.2020

Назарбаев подписал постановление о проведении праймериз



Председатель Nur Otan Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении внутрипартийного отбора с 17 августа по 3 октября 2020 года. Об этом рассказал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.

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"Основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней. После активного изучения передового международного опыта и широкого внутрипартийного обсуждения голосованием среди членов политического совета партии приняты правила проведения праймериз", - объяснил он.

На предстоящих праймериз параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования. Правила будут опубликованы на официальном сайте Nur Otan. В ближайшее время начнется обучение для желающих участвовать во внутрипартийном отборе, отметил Бауыржан Байбек. Школой политического менеджмента будут организованы онлайн-семинары по навыкам коммуникации, работе с избирателями, публичным выступлениям и многое другое.



"Как отметил Лидер партии Нурсултан Назарбаев, "в партийные списки должны войти представители разных слоев населения, авторитетные, пользующиеся доверием граждан соотечественники", - подчеркнул он, пригласив принять активное участие в предстоящих праймериз всех неравнодушных, талантливых и креативных казахстанцев.



Бауыржан Байбек напомнил, что в прошлом году в пилотном режиме был проведен отбор кандидатов в кадровый резерв Nur Otan. Проект проводился в 14 городах и районах, различных по социально-экономическому развитию, количеству жителей и представленности социальных групп. Тогда был сформирован кадровый резерв из 10 тысяч партийцев. В ряды партии вступили около 20 тысяч человек.