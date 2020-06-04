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КазГенпрокуратура опять уговаривает народ не ходить на "незаконные митинги"
08:59 05.06.2020

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам

Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам, передает Tengrinews.kz. Его заявление было опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

"С 6 июня вводится в действие новый закон "О порядке организации и проведения мирных собраний". Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов законом предусмотрен уведомительный порядок. Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения подает уведомление в местный исполнительный орган, который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть. В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор проводит мирное собрание", - объяснил Булат Дембаев.

По его словам, для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. Заявления подаются за десять рабочих дней до дня проведения, по которым местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение семи рабочих дней.
За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников. При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах.
"На данный момент местные представительные органы проводят процедуру по определению таких мест и маршрутов следования для демонстраций и шествий, требований по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границ прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования. Организация и проведение мирных собраний возможны после завершения указанной процедуры", - добавил заместитель генпрокурора.

"Кроме того, отмечаем, что в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом. Министерством здравоохранения 4 июня распространено обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов", - подчеркнул Дембаев.
Он напомнил, что за несоблюдение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.
"Между тем отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги".
"Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, являются незаконными и влекут административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (вплоть до ареста на 15 суток). Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность (статья 400 УК)".
"В этой связи призываем граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового закона при организации и проведении мирных собраний", - заключил Дембаев.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591336740
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