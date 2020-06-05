"Мы"... Антиутопия, становящаяся реальностью, - В.Катасонов

09:16 05.06.2020 Валентин КАТАСОНОВ | 05.06.2020 |



Антиутопия, становящаяся реальностью

К 100-летию написания романа Евгения Замятина "Мы"

Литературные антиутопии – совсем молодой жанр. И родился он ровно век назад, в 1920 году, когда русским писателем Евгением Замятиным был написан роман "Мы". Уже потом появились другие известные антиутопии: "Котлован" (1930) Андрея Платонова, "О, дивный новый мир" (1932) Олдоса Хаксли, "Война с саламандрами" (1936) Карела Чапека, "Скотный двор" (1945) и "1984" (1948) Джорджа Оруэлла, "451 градус по Фаренгейту" (1953) Рэя Брэдбери и др.

По моему читательскому мнению, все литературные произведения можно разделить на две части. Первая – те, которые морально стареют, подобно вину, которое со временем превращается в уксус. Вторая – те, которые со временем становятся все более актуальными. Условно говоря, первых – 99 процентов, вторых – 1 процент. Так вот, роман "Мы" Замятина относится именно ко второй категории.



Замятину роман опубликовать на родине не удалось. Власти усмотрели в произведении скрытую критику существующего строя. В конце концов роман "Мы" был издан в Нью-Йорке на английском языке в 1925 году, а затем на чешском (1927) и французском (1929) языках. На русском языке полный текст романа "Мы" впервые был опубликован в 1952 году в американском издательстве имени Чехова (Нью-Йорк), в России – лишь в 1988 году.

В романе показаны события далекого будущего – примерно 32 века. Роман представляет собой 40 дневниковых записей главного героя – математика и инженера, одного из главных создателей космического корабля "ИНТЕГРАЛ". Из его записей мы узнаем, что в ХХ веке в мире началась Великая Двухсотлетняя Война. В итоге "выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато – очищенное от тысячелетней грязи – каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых – вкусили блаженство в чертогах Единого Государства". Главным начальником Единого Государства (ЕГ) выступает герой по имени Благодетель. Главными институтами ЕГ являются Бюро Хранителей (полиция и спецслужбы) и Медицинское Бюро (которое следит за физическим здоровьем граждан и их умственно-психологическим состоянием).

Единое Государство современному человеку может показаться диктатурой, перед которой блекнут все революционные эксперименты. Однако, с точки зрения руководителей и обычных граждан Единого Государства, это высокоорганизованное общество со строгой дисциплиной и порядком. Здесь все живут подобно муравьям в муравейнике или пчелам в улье. Как муравей не может жить вне муравейника, так и гражданин Единого Государства не может быть вне коллектива. Главным догматом каждого гражданина Единого Государства является:

"Я" – от дьявола, "Мы" – от Бога".

Отсюда и название романа – "Мы". ЕГ – образчик модели тоталитарного государства, в котором небольшая верхушка управляет послушным стадом, а каждый член этого стада чувствует себя счастливым, испытывая благодарность к своим начальникам. Единое Государство, с точки зрения его начальников, хотя и тоталитарно, но не жестоко. Более того, оно гуманно. Ибо главной свой целью ставит счастье всех граждан. Успешно удовлетворяются две базовые потребности гражданина – в еде и сексе. Все продукты питания производятся из нефти, а о хлебе граждане ЕГ читали только в древних книгах. Потребности сексуального характера удовлетворяются путем контролируемых государством контактов представителей разного пола, при этом контакты не должны приводить к образованию такого архаичного института, как семья, и к случайному появлению на свет детей. Отдельный мужчина не должен принадлежать отдельной женщине и наоборот. Они должны принадлежать социуму "мы". Равно как и дети, рождающиеся по разрешению властей, должны принадлежать Единому Государству. Удовлетворение базовых потребностей должно быть с избытком, а если с избытком, то и соответствующие желания исчезают или становятся малозначимыми. А разве это не есть счастье? Одна из героинь заключает: "Ведь желания – мучительны, не так ли? И ясно: счастье – когда нет уже никаких желаний, нет ни одного…"

У некоторых граждан, правда, кроме базовых потребностей, появляются еще какие-то странные потребности и желания, отнюдь не физиологические. Чтобы не было лишних потребностей и желаний, надо человека "подредактировать", убрать у него лишнее, что мешает жить. Например, совесть, чувства, фантазия. В ЕГ есть Медицинское Бюро, которое помогает гражданам избавляться от рудиментов диких предков. Так, в ЕГ проводится Великая Операция по извлечению из мозга человека центра фантазии.

Главный герой романа, будучи математиком, прекрасно понимает, как надо максимизировать счастье. Он определяет счастье как дробь, в числителе которой блаженство, а в знаменателе – зависть. Чтобы максимизировать количество счастья в ЕГ, надо минимизировать зависть. А самый простой способ минимизации – сделать всех абсолютно одинаковыми, равными. Во всех смыслах – материальном, социальном и даже физиологическом. Медицинское Бюро работает над тем, чтобы все были одинаковы, используя для этого генетику, регулируя процесс деторождения.

Единое Государство функционирует безупречно. У древних людей, как они считали, тоже были свои государства. Но разве можно было говорить о них как государствах, если там периодически возникали кризисы, беспорядки, гражданские войны, революции? Это была пародия на государства! А ЕГ работает как безупречный механизм. Другим названием Единого Государства является "Машина". Работа Машины обеспечивается с помощью Часовой Скрижали – четкого графика жизни каждого члена ЕГ и всего муравейника в целом. Главный герой не устает удивляться дикости древних людей: они жили, как им заблагорассудится; государственная регламентация жизни была крайне примитивной.

Правда, признает главный герой, даже у совершенной Машины бывают мелкие сбои: "К счастью – только изредка. К счастью – это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт – у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей…" "Искусная, тяжкая рука Благодетеля" иногда нажимает кнопку Машины Благодетеля – специального технического средства казни. От казненного остается лишь лужица дистиллированной воды. Утилизируют тех, кто сильно отличается от стандартов ЕГ.

Пока полной унификации членов ЕГ науке еще добиться не удалось. Но сильных отклонений от "среднего арифметического" не допускается. В записях главного героя читаем: "Мы – счастливейшее среднее арифметическое..." Везде единообразие – все носят одну юнифу (униформу), все гладко бреют голову (что иногда затрудняет понять, кто это – мужчина или женщина). Условия жизни у всех членов муравейника также одинаковы. Так, все квартиры абсолютно одинаковы со своими стеклянными стенами и аскетическим набором мебели. Все члены муравейника ЕГ лишены своих имен, вместо этого им присваиваются числовые значения. Главный герой (который ведет записи) имеет обозначение Д-503. Его основные подруги имеют коды: О-90 и I-330. В романе человек называется нумером. Гласная или согласная буква в начале нумера указывает на принадлежность к женскому или мужскому полу.

В Едином Государстве на невероятно высоком уровне находится развитие техники. Так, заканчивается создание космического корабля "ИНТЕГРАЛ", который должен отправиться в путешествие к самым дальним планетам. Для перемещения по территории ЕГ граждане пользуются летательными аппаратами ("аэро"). У нумеров есть радиотелефоны. В школах детей учат роботы. Музыку пишут машины. Пища является продуктом перегонки нефти (каждому муравью выдается одинаковая норма в виде нескольких кубиков такой "пищи"). Техника позволяет контролировать людей. В частности, за гражданами ведется наблюдение через скрытые микрофоны ("мембраны"). Медицинское Бюро имеет в своем арсенале новейшие технологии диагностики и коррекции ментального состояния нумеров. Заметим, что все эти технические атрибуты "цивилизации" отсутствовали или были экзотикой в то время, когда Замятин писал роман. Тейлоризм, как признает главный герой, одна из немногих наук, которую Единое Государство заимствовало у диких предков. Но, кажется, древние люди не очень хорошо ценили эту науку: "...как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте – и едва замечать Тэйлора – этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед". Но тут же главный герой говорит снисходительно, что Тейлор не использовал свою систему на полную мощность: "Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки – он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х".

Главный герой воспевает математику и цифру в Едином Государстве: "Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда – понимаете: никогда – не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина – одна, и истинный путь – один; и эта истина – дважды два, и этот истинный путь – четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки – стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно – об ошибке?" И то, что граждан Единого Государства уже давно лишили имен, заменив их числами, кажется главному герою правильным. Главный герой привык все, что попадает в поле его зрения, подгонять под известные ему формулы, "оцифровывать". Когда он впервые встретился с подругой I-330, он поймал себя на мысли, что не может ее "оцифровать": "Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение". В полной мере способность цифрового восприятия окружающего мира возвращается к нему лишь после того, как он прошел Великую Операцию, которая изъяла из него рудименты души. Д-503 опять становится полноценным членом муравейника, биороботом.

Власти Советской России запретили публикацию романа "Мы", усмотрев в нем карикатуру на большевистский режим. Кто-то в образе Благодетеля видел Ленина; через десяток лет многим стало казаться, что Благодетель – Сталин. Владимир Маяковский сразу уловил, что карикатурный образ Государственного Поэта R-13 – это он.

А вот Джордж Оруэлл в своей рецензии на роман "Мы" (1946) отмечал, что Замятин "вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры". Некоторые читатели и критики полагали, что в большей степени роман отражает реалии тогдашней Англии. Ведь Замятин немало времени провел в Туманном Альбионе, близко познакомился с жизнью английских рабочих (он приезжал в Англию на судоверфи как инженер от России, по заказу которой там строили суда). В 1917 году Евгений Замятин написал повесть "Островитяне" – об англичанах. В ней уже проглядывают некоторые контуры будущего романа "Мы". Герой повести викарий Дьюли сочиняет книгу "Завет принудительного спасения", ставшую прообразом Часовой Скрижали из романа "Мы". В повести англичане увидели себя и запретили ее к изданию.

Через несколько лет, после того как первое издание романа вышло в США в 1925 году, Замятин заметил: "Американцы, несколько лет тому назад много писавшие о нью-йоркском издании моего романа, небезосновательно увидели в нем критику фордизма".

Одним словом, роман оказался универсальным. Каждое государство уже тогда, сто лет, назад могло усмотреть в романе что-то знакомое и неприятное для себя. А сам Евгений Замятин сказал о романе "Мы": "Близорукие рецензенты увидели в этой вещи не больше, чем политический памфлет. Это, конечно, неверно: этот роман – сигнал об опасности, угрожающей человеку, человечеству от гипертрофированной власти машин и власти государства – все равно какого" (интервью французскому историку Жоржу Леферту в апреле 1932 года).

Еще раз повторю: роман "Мы" относится к тому разряду художественных произведений, которые с годами приобретают все большую актуальность. Многие современники Замятина относили этот роман к жанру карикатуры или гротеска, полагая, что бесконечно далекое будущее у писателя служило лишь прикрытием отвратительного настоящего (советского, английского, американского или какого-либо еще). Однако сейчас мне уж кажется, что роман более универсален, его можно назвать аллегорией, притчей, иносказанием. О чем? О деградации человека и человечества. Вот только вопрос: оценят ли это произведение следующие поколения? Или они, подобно главному герою романа Д-503, будут снисходительно и высокомерно полагать, что роман "Мы" – плод диких людей древних времен? Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591337760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №341

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №108

- Сенаторы приняли поправки по вопросам совершенcтвования судебной системы

- А. Мамин: привлечение инвестиций - один из ключевых драйверов восстановления экономического роста

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Госкомиссии по восстановлению экономического роста

- Кадровые перестановки

- Акиматам ряда регионов поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

- Праймериз Nur Otan начнутся 17 августа

