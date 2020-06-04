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Умер советский и российский актер-комик Михаил Кокшенов
10:42 05.06.2020

Умер народный артист России Михаил Кокшенов, сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook. Ему было 83 года.
В октябре 2017 года Михаила Кокшенова госпитализировали с инсультом, он попал в реанимацию. Актера выписали из больницы в январе 2018 года, на публике он не появлялся.
Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Впервые он принял участие в киносъемках в 1957 году, сыграв эпизодическую роль комсомольца в фильме Александра Зархи "Высота".
Актер сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. Среди его известных ролей - ефрейтор Захар Косых в фильме "Женя, Женечка и "Катюша"", Степан в "Спортлото-82", Леша Пряхин в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

Источник - коммерсант
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