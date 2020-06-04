КазПрез Токаев отрицает, что в Казахстане вообще есть "национальные меньшинства"

14:20 05.06.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия "национальное меньшинство"

В эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" глава Республики Казахстан рассказал - что он думает о слухах про двоевластие в стране, "русском вопросе", "Крымском сценарии" и "китайской угрозе"



Владимир СУНГОРКИН, Андрей СЕДОВ, Виктор КИЯНИЦА, kp.kz, 3 июня



"РОССИЯ ДЛЯ НАС - САМОЕ БЛИЗКОЕ ГОСУДАРСТВО"

- Граждане России, согласно опросам, считают самыми дружественными странами Белоруссию и Казахстан. А что говорят подобные опросы в Казахстане?

- Для граждан нашей страны Россия была и остается самым близким государством. Доверие и взаимопонимание между нашими народами складывалось веками, в периоды тяжелых испытаний мы всегда были вместе. Многих россиян и казахстанцев объединяют родственные, дружеские, профессиональные связи.

О теплом отношении к России свидетельствуют и социологические опросы. Уровень доверия казахстанцев к вашему государству на протяжении многих лет превышает 75 процентов. Это очень высокий и, что очень важно, стабильный показатель. Россия воспринимается нашим общественным мнением как стратегический партнер и союзник.

- Мог бы Казахстан, например, войти в Союзное государство России и Белоруссии? Нужна ли такому Союзному государству единая валюта, таможня, Единый парламент? Или наш путь скорее – превращение ЕАЭС в некий "Восточный Евросоюз"? Возможно ли это? Каким Вы видите его лет через 10-20? И какие формы нашего сотрудничества, и совместные проекты Вы считаете наиболее перспективными?

- Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций.

Большой интерес для нас представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие.

Порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии, но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие – это верный признак деградации.



"НИКАКОГО ДВОЕВЛАСТИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ"

- Прошло больше года с момента, как Вы сменили на посту президента Нурсултана Назарбаева. Но он не ушел из большой политики. Некоторые политологи со стороны рассуждают, что в Казахстане возникло некое двоевластие.

- Первый президент Нурсултан Назарбаев – фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана. В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей. Конечно же, будем говорить о его заслугах перед нашим народом и международным сообществом. Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности. Поэтому первым пунктом моей предвыборной платформы была названа именно преемственность.

В нынешней сложной обстановке Назарбаев решительно высказался в поддержку моего курса на ускоренный выход из кризиса, создание новой экономики и материальную поддержку граждан. Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич, призывая объединиться вокруг действующего президента.



"РУССКИЕ - ЧАСТЬ НАШЕГО НАРОДА"

- Государство – это семья народов, которые в нем живут. Сколько русских сегодня живет в Казахстане и насколько защищены их права?

- На наш взгляд, межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны. Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа "единство в многообразии".

По сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией. В Казахстане нет понятия "национальное меньшинство". В Казахстане проживает более 3,5 миллионов русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%. Русские, проживающие в нашей стране, неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами.

Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку "русская диаспора в Казахстане". Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению.

Многие русские имена золотыми буквами вписаны в нашу историю: Григорий Потанин, Павел Зенков, Евгений Брусиловский, Александр Затаевич, Александр Бараев, Сергей Луганский, Иван Шухов, Иван Панфилов, Иван Павлов, Николай Макиевский. Эти и многие другие люди – гордость Казахстана. А Геннадий Головкин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, другие именитые спортсмены успешно защищают честь Казахстана на мировых спортивных аренах.

- Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин год назад проехал по Казахстану, говорил с русскими гражданами Вашей страны. Многие из них отмечали такие тенденции, как частое переименование населенных пунктов, определенные трудности, возникающие при трудоустройстве славянского населения в органы власти.

- Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, "Тепловозная" и "Приканальная".

Каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов.

Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия. Совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии, - ред.) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР, - ред.). Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу. Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах (местных представительных органах, - ред.). Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах.

- С другой стороны, русские в Казахстане живут достаточно компактно – в северных и восточных регионах. Некоторые эксперты "делают прогнозы" о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане.

- Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами. Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам.



"НА ЛАТИНИЦУ БУДЕМ ПЕРЕХОДИТЬ БЕЗ УСКОРЕНИЯ"

- В Казахстане идет процесс перехода с кириллицы на латиницу. Это в некоторой степени вызывает определенное беспокойство в России, учитывая нашу общую многолетнюю историю, культурно-духовную близость.

- Данный процесс инициировал наш первый президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет.

Мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется. Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику.

Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.

В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво.



"СОЗДАНИЕ "ЗЕРНОВОЙ ОПЕК" - ИНТЕРЕСНАЯ ИНИЦИАТИВА"

- Россия и Казахстан – крупнейшие производители и экспортеры зерна в мире. Как Вы относитесь к идее создания "зерновой ОПЕК" для поддержания цен?

- Россия и Казахстан входят в 10-ку мировых экспортеров пшеницы, наша доля в мировом экспорте пшеницы составляет 3%. Как известно, решения ОПЕК направлены на сдерживание объемов добычи для достижения благоприятных цен на нефть. Создание "зерновой ОПЕК" может оказаться интересной инициативой, направленной на обеспечение стабильности зернового рынка и координацию ценовой политики на зерно.

Но рынок зерна имеет свою специфику. Сильное виляние на цены оказывают погодные условия и урожайность. Имеются естественные торговые ограничения, связанные с тем, что некоторые страны, включая Казахстан, не имеют прямого выхода к морю, и, соответственно, могут пострадать от введения пороговых цен. При создании подобного картеля нужно учитывать интересы небольших игроков, а также подумать, насколько создание "зернового ОПЕК" соответствует нормам ВТО. Однако сама концепция, безусловно, заслуживает заинтересованного обсуждения специалистов.



"МЫ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС"

- Казахстан считают передовым в области налогообложения и отношения государства с бизнесом. В чем сильные стороны экономической системы Казахстана, которые могла бы позаимствовать Россия и другие страны СНГ, вышедшие из одной "советской шинели"?

- Облегчение налогового бремени – стратегическая цель, которую ставят перед собой как Казахстан, так и Россия. Это важный фактор повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения привлекательности инвестиционного климата.

Ставки налогов в Казахстане ниже действующих ставок в государствах СНГ. Это касается налогов на доходы ИП и юридических лиц, НДС, налога на доходы физических лиц. При этом налоговая система Казахстана, как и России, "гостеприимней", чем в большинстве развитых стран, и направлена на поддержку прежде всего малого и среднего бизнеса.

Преимущество нашей налоговой системы состоит в минимальном контакте предпринимателей с фискальными органами. Процедуры налогового администрирования можно и нужно осуществлять через информационную систему. В Казахстане налоговым органам законодательно запрещено вмешиваться в предпринимательскую деятельность.

Предпринимателям предоставлен широкий спектр налоговых льгот, включая специальные режимы налогообложения. Мы на три года освободили субъекты микро- и малого предпринимательства от уплаты налогов на доходы, введен мораторий на проведение налоговых проверок.

- И есть ли что-то и у России, что хотел бы перенять Казахстан?

- Мы видим очевидные успехи России в цифровизации таможенных операций и налогового администрирования. Таможенные органы внедрили технологии, практически полностью исключающие участие человека – автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций. В этом плане для Казахстана интересна российская модель интеллектуального пункта пропуска. В области цифровизации налогового администрирования Россия занимает лидирующие позиции в мире. Пристального внимания заслуживает и ваша практика усиления налогового контроля и применения технологий больших данных.

- Известно, что российские бизнесмены охотно регистрируют свои компании в Казахстане из-за большего комфорта ведения дел здесь. Как обстоит текущая ситуация и насколько эффективен российский бизнес для экономики Казахстана?

- Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Объем прямых инвестиций из России в Казахстан составил 15,7 миллиарда долларов. Двусторонний товарооборот в 2019 году увеличился на 6,2% по сравнению с 2018 годом и составил почти 20 миллиардов долларов.

В Казахстане успешно работают более 7 тысяч российских компаний, около 3,5 тысяч совместных казахстанско-российских предприятий.

Активно реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. К примеру, в 2018 году крупнейшей российской компанией "Полиметалл" запущено Бакырчикское горнодобывающее предприятие с объемом инвестиций 418 миллионов долларов. Планируется совместная реализация 53 инвестиционных проектов на сумму 6,6 миллиарда долларов.

В апреле 2019 года мы приняли программу совместных действий в области производственной кооперации, а в октябре того же года был запущен первый проект данной программы – производство тракторов "Кировец" в Костанае мощностью до 500 тракторов в год.

Мы намерены активно продвигать сотрудничество с Россией в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где производится продукция высокого передела. Активизировано сотрудничество по морским нефтегазовым проектам на шельфе Каспия. Мы полагаемся на Россию как на стратегического партнера. Успешно работает в нашей стране "Лукойл".

Мы будем поддерживать российский бизнес, который реализует инвестиционные проекты в Казахстане. И ожидаем, что результатами нашего сотрудничества станут производства, которые выйдут на рынки КНР и Центральной Азии.

На осень этого года запланирован казахстанско-российский форум, на котором будут приниматься решения по региональному экономическому сотрудничеству. Признателен президенту Путину за неизменное внимание к этой проблематике, как и ко всему комплексу двустороннего сотрудничества.



"РАССУЖДЕНИЯ О "КИТАЙСКОЙ ЭКСПАНСИИ" НЕ СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛИЯМ"

- Насколько сильно присутствие Китая в Центральной Азии? Можно ли говорить о "китайской экспансии", угрозе со стороны КНР?

- Народы Центральной Азии, Китая и России испокон веков активно торговали друг с другом, обменивались духовными знаниями. Поэтому Великий Шелковый путь стал историческим символом региона.

Геостратегическое расположение и большой потенциал Центральной Азии приковывают к себе пристальное внимание мирового сообщества, и, конечно же, Китая.

Инициатива "Пояса и пути" позволила запустить интересные проекты в Центральной Азии. Многие из них были реализованы при помощи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути.

Очевидно, что сухопутный компонент "Пояса и пути" немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком. Объемы китайских инвестиций и двусторонней торговли стабильно растут. В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в пять стран региона приблизился к 15 миллиардам долларов. В прошлом году совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР превысил 33 миллиарда долларов. Интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер, поэтому не думаю, что рассуждения о "китайской экспансии" соответствуют реальному положению дел.

- Какими Вы видите перспективы развития сотрудничества Казахстана с Китаем?

- Развитием сотрудничества с Китаем плодотворно занимался наш первый президент Назарбаев. В настоящее время отношения между нашими государствами вышли на уровень долговечного стратегического партнерства.

Сложилась положительная динамика контактов на высшем политическом уровне. В ходе переговоров с председателем Си Цзиньпином в сентябре прошлого года было принято Совместное заявление, в котором нашли отражение перспективные направления сотрудничества наших стран. Мы активно взаимодействуем в международных и региональных организациях (ООН, ШОС, СВМДА).

Китай является важным экономическим партнером Казахстана. В 2019 году двусторонний товарооборот достиг 14,5 млрд долларов.

Яркой страницей в истории нашего партнерства можно назвать солидарность и взаимопомощь в борьбе с пандемией COVID-2019. Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. В ходе телефонного разговора со мной Председатель Си Цзиньпин заявил, что проявленное сочувствие подтвердило верность пословицы "друг познается в беде". Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов.



"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННОЙ БАЗЫ США НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ"

- Возможно ли появление в Казахстане военной базы США?

- Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня. В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии. Мы постоянно контактируем по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета. С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами.



"БАЙКОНУР БУДЕМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ"

- Как живет Байконур в современных реалиях? Каким Вы видите будущее одного из главных мировых космодромов, с которого началось покорение космоса человеком? Есть ли в нем место России?

- Наше взаимодействие в космической сфере и совместное развитие города Байконур – это наглядный пример многогранного сотрудничества Казахстана и России.

Вопросы жизнедеятельности и эффективного развития космодрома рассматривает Межправительственная комиссия. Приоритет отдается созданию космических аппаратов гражданского назначения, используемых в сферах связи, телевидения, научных исследованиях. Мы сотрудничаем по проекту "Гагаринский старт". Инвесторы из Казахстана, России и ОАЭ намерены вкладывать средства в модернизацию этой исторической площадки, с которой состоялся первый полет человека в космос. Целью совместного проекта "Байтерек" является создание ракетно-космического комплекса для выведения аппаратов на экологически безопасных носителях взамен использующей токсичное топливо ракеты "Протон".

Отдельно хочу выделить инициативу Казахстана по созданию свободной экономической зоны "Байконур", которая может внести значительный вклад в развитие экономик двух стран.

В октябре космодром будет отмечать 65-летие. Полагаю, наши страны должны встретить эту знаменательную дату на достойном уровне, ведь Байконур - достояние всего человечества, а его историческая роль в мировой космонавтике неоспорима.



"ОСТАЮСЬ ЧИТАТЕЛЕМ "КОМСОМОЛКИ"

- Благодарим Вас за столь содержательные и интересные ответы! Что бы Вы хотели в завершение пожелать редакции "Комсомолки" и ее читателям?

- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить коллектив "Комсомольской правды" с 95-летием газеты.

Я был заинтересованным читателем "Комсомолки" и в эпоху развитого социализма, и пресловутого застоя, и неудачной перестройки, и развала СССР. Остаюсь им и сейчас. Из 95-летней истории "Комсомолки" по меньшей мере 45 лет в буквальном смысле прошли перед моими глазами. Надеюсь, этот факт говорит о многом.

Уверен, ваша газета будет и впредь вносить осязаемую лепту в укрепление дружбы между нашими народами. Желаю вам новых творческих успехов, а вашим многочисленным читателям – здоровья, оптимизма и благополучия.



ДОСЬЕ КП

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. Отец – писатель-фронтовик. Считается основоположником детективного жанра в казахской литературе.

Президент Казахстана окончил в 1975 году Московский госинститут международных отношений - МГИМО и поступил на службу в МИД СССР. Был направлен на работу в советское посольство в Сингапуре. В 1983 году прошел стажировку в Китае, после чего вплоть до 91-го года работал в посольстве СССР в Пекине.

В 1992 году стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году возглавил казахстанский МИД.

В 1999-м году стал премьером Казахстана. В 2007-м году был избран председателем Сената парламента.

С 2011-го по 2013 год Касым-Жомарт Токаев работал заместителем Генсекретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генсекретаря ООН по разоружению.

С 20 марта 2019-го года является действующим президентом Казахстана. 10 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев с подавляющим преимуществом победил на внеочередных президентских выборах. Источник - kp.kz

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