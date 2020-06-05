 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Немецкие неонацисты обучаются в российских лагерях, - жжот Йозеф Хуфельшульте
15:38 05.06.2020

Йозеф Хуфельшульте | Focus

"Воинственно настроенные немецкие правые экстремисты проходят обучение с военным уклоном в российском лагере под Санкт-Петербургом", - сообщает немецкое издание Focus.
"Несколько участников курса являются членами партий "Молодые националисты" и "Третий путь", за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции", - пишет издание со ссылкой на службы безопасности.
"Лагерем "Партизан" управляет правоэкстремистское "Русское имперское движение", которое, по его собственным данным, борется за "превосходство белой расы". (...) Немецкие участники курса обучаются в лагере "Партизан" обращению с оружием и взрывчаткой, а также ведению военного рукопашного боя. Некоторые выпускники, в том числе шведы и финны, позднее примыкают к российским вооруженным формированиям на востоке Украины"
"Немецкие службы безопасности проинформированы о тренинге молодых правых экстремистов в России, но якобы не могут препятствовать их поездкам в Санкт-Петербург по правовым основаниям. Ведомства исходят из того, что российский президент Путин проинформирован о подобного рода лагерях и как минимум позволяет им существовать", - передает Focus.

Источник: Focus

Источник - Инопресса
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