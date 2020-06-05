Дадим отпор фальсификаторам истории 2-й Мировой войны, - генерал Сюй Янь

17:27 05.06.2020 Военный историк Сюй Янь жестко критикует взгляд Европы и США на роль СССР во Второй мировой войне. Во время самой войны и сразу после нее ни у кого не было сомнений в том, кто ее зачинщик. Но сейчас Запад предпочитает "избирательную слепоту", пытаясь навесить на Советский Союз ярлык душегуба, пишет автор.



Хуаньцю шибао (Китай): быть настороже с "идеологическим вирусом" в западных взглядах на Вторую мировую войну



О войне 1939-1945



Сюй Янь (徐焰), военный историк, генерал-майор



8и 9 мая 2020 года в США, Европе и России отмечалось 75-летие Победы над нацистской Германией. По ходу празднований в США опять принялись провоцировать и злить Россию, спекулируя на вопросах истории. Сначала в Пентагоне заявили о совместном вторжении Германии и СССР в Польшу и развязывании войны, затем американский президент заявил о победе США и Великобритании над нацизмом, умолчав о роли СССР.



Действительно, среди стран Запада во главе с США уже давно существует абсурдный взгляд на историю, в последнее время активно муссирующийся с целью укрепить пошатнувшуюся теорию превосходства Запада. Стоит отметить, что влиянию подобного подхода уже были подвержены даже некоторые китайцы, которые в дискуссиях о Второй мировой войне как попугаи повторяли все за представителями Запада, возвеличивая США и Великобританию и принижая Советский Союз. Подобный "идеологический вирус" способен поразить правильные исторические и политические установки, и его необходимо надлежащим образом ликвидировать, как эпидемию.



СССР - главная сила, противоборствовавшая фашизму, а ни в коем случае не соумышленник



Во время Второй мировой войны ни у кого не возникало сомнений относительно того, кто является ее зачинщиком. США, Великобритания и СССР объединились в антифашистский блок; в ряде декларативных документов "Большой тройки" нацистская Германия объявлялась зачинщицей войны, а Рузвельт и Черчилль неоднократно хвалили СССР как основную антифашистскую военную силу. На организованных США, Великобританией и СССР по окончании войны Нюрнбергском и Токийском процессах также были приведены не подвергающиеся сомнению разъяснения касательно того, что виновниками, спровоцировавшими войну, являются Германия и Япония (а также примкнувшая к ним Италия); в то же время подтверждалось, что союзники по антифашистской коалиции - США, Великобритания, СССР и Китай - сражались за правое дело.



Тем не менее впоследствии западная общественность и ряд политиканов меняли свой настрой в зависимости от политической конъюнктуры. С началом холодной войны, развернувшейся после Второй мировой, на Западе принялись порочить СССР, обсуждая коммунистов в одном ряду с нацистами, заявляя об их "сговоре" и развязывании войны. Несколько десятилетий представители Запада отстаивали эту точку зрения, основываясь лишь на Договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом 1939 года, в секретном дополнительном протоколе к которому территория Польши была поделена на сферы влияния. Несколько лет назад во время обсуждения этого вопроса В. В. Путин сказал о том, что "гордиться, конечно, нечем, но в то время не было другого выбора".



Если окинуть взглядом ход немецкой экспансии, начавшейся после прихода Гитлера к власти в 1933 году, можно обнаружить, что он воспользовался попустительством со стороны Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, тогда как СССР еще в 1935 году предложил создать единый антифашистский фронт в надежде, что в Европе может быть сформирована антифашистская коалиция. Однако Великобритания и Франция, руководствовавшиеся намерениями отвести беду от себя подальше на восток путем политики умиротворения, отказали СССР в союзничестве и подписали в сентябре 1938 года Мюнхенское соглашение, позволив отдать Германии территории Чехии. Столкнувшись с тем, что британцы и французы допускали нападение Германии на восток, на СССР, Сталин нанес зеркальный удар, отражая угрозу обратно на запад, и разрядил на время обстановку, подписав с Германией договор, что позволило СССР выиграть время на подготовку. Действительно, "гордиться нечем", однако в реальности это было вынужденным шагом, навязанным Великобританией и Францией.



Разговоры о совместном вторжении Германии и СССР в Польшу являются искаженной интерпретацией Договора о ненападении, т.к. в договоре отсутствуют советско-немецкие договоренности о начале войны в отношении Польши. Упомянутая линия раздела сфер интересов в секретном приложении к Договору является всего лишь линией границы буферной зоны, не позволившей немецким войскам подойти вплотную к границам СССР. С точки зрения хронологии, 1 сентября 1939 года Германия начала блицкриг на Польшу, а 16 сентября польское правительство поспешно эмигрировало в Румынию. И только 17 сентября советская армия пересекла границу оставшейся без своего политического руководства Польши и продвинулась к линии, указанной в договоре. И уж если говорить о том, что Советский Союз, претендующий на сферы влияния в третьих странах, заслуживает порицания, то сколько раз подобным занимались Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не поддается никакому исчислению. Не говорит ли то обстоятельство, что западная общественность и многие политиканы предпочитают не вспоминать про Мюнхенское соглашение, но цепляются при этом за советско-немецкий договор, да еще и извращают его суть, о классическом случае избирательной слепоты?



Подтасовка виновных с потерпевшими



История подобна многогранной линзе: нет лучшего способа ее исказить, чем рассматривать только с одной стороны, игнорируя при этом прочие. Когда рассказываешь только часть правды, легко можно достигнуть искажения полной картины. Чтобы опорочить действия СССР во время Второй мировой войны, западные СМИ без устали трубили о том, как Советская армия издевалась и истязала военнопленных, как солдаты, пройдя с боями в Германию, насиловали и грабили. Эти же СМИ мало что говорили о насилии со стороны немецкой армии, возлагая всю ответственность на СС.



В самом деле, СССР унаследовал от царской России некоторые "вредные гены", имели место случаи расправы над польскими офицерами в отместку за старые обиды и скверного обращения с немецкими военнопленными, а также инциденты с грубым нарушением дисциплины советскими солдатами во время их нахождения в Германии и других государствах Восточной Европы. Однако Советская армия, будучи основной силой в войне с нацизмом, сражалась героически и бесстрашно, и только это может являться историческим мейнстримом. В 1999 году правительством объединенной Германии было скрупулезно подсчитано количество погибших в ходе войны солдат, и среди 4,8 миллионов погибших на поле боя 3,8 миллиона человек скончались на восточном фронте, воюя против СССР. Не это ли дает нам все основания понять, кто является главной силой в ликвидации немецкого фашизма?



Согласно статистике немецкого правительства 1999 года, из двух с половиной миллионов военнопленных, попавших в руки Советской армии, скончались 380 тысяч человек, а среди захваченных другими государствами-союзниками - 100 тысяч человек, что показывает, что в Советской армии и в самом деле обращение с пленными было похуже. Согласно статистике из архивов, рассекреченных перед распадом СССР в 1991 году, в плен попало 3,62 миллиона советских солдат, среди которых 1,78 миллиона были зверски убиты немцами. Неужели не ясно, кто, в конечном счете, был изувером, кто беспощадно и кроваво расправлялся с военнопленными?



Вновь созданная в послевоенной Западной Германии армия была сформирована главным образом из прежних немецких офицеров и солдат. Англичане, американцы и прочие при трактовке истории опять принялись "переводить стрелки": выставлять СС виновником всего творившегося насилия, душегубства и зверств, тем самым обеляя вооруженные силы Германии, служившие инструментом гитлеровских посягательств - будто это была непорочная армия, сражавшаяся за свою страну и только. На самом же деле лишь один миллион человек из немецкой армии, в которую за всю войну было мобилизовано 17 миллионов солдат, служили в отрядах СС, приближенных к Гитлеру, а немецкая армия брала на себя большинство заданий по вторжениям и массовым убийствам. Однако из-за извращенной американо-британской трактовки в сознании многих людей из стран Запада Советский Союз превратился в преступника Второй мировой войны, а немцы, напротив, сделались потерпевшими. Черное и белое поменялись местами, куда уж хуже?!



Пытаемся понять, до конца ли Германия переосмыслила историю



В прошлом западная общественность то и дело хвалила Германию, в которой полностью осознали совершенные во Второй мировой преступления, и им вторили некоторые китайцы, слабо ориентировавшиеся в реальном положении дел. Однако те, кто действительно разбирается в истории холодной войны и понимает обстановку в послевоенной Германии, знают, что то, как американцы и британцы сводили счеты с Германией, равно как и рефлексия немцев по поводу преступлений нацизма имеют свои пределы. Правительства в послевоенных Восточной и Западной Германии были сформированы из антифашистов, что естественным образом ликвидировало НСДАП, в этом отношении это отличалось от ситуации в Японии, где оставили императора и прежнее правительство. Однако в Западной Германии, вошедшей в контролируемый американцами блок НАТО и превратившейся в аванпост борьбы с СССР, в ходе восстановления экономики и армии вновь были привлечены военные преступники, такие как А. Крупп, бывший опорой нацистской военной машины, поспешно амнистированный и отстроивший заново свое предприятие. Фашистскому Генерал-фельдмаршалу Манштейну, применявшему на территории СССР тактику "выжженной земли" и попустительствовавшему солдатам своей армии в убийстве и нанесении увечий более миллиону гражданских лиц, смягчили наказание, отпустили, да еще и назначили на должность советника Бундесвера. Согласно господствующему в те годы среди западногерманской общественности мнению относительно войны, Германии всего лишь не следовало начинать военные действия против Великобритании, США и Франции, что точь-в-точь совпадает с настроениями японцев, в течение долгого времени после окончания Второй мировой жалевших только о том, что была начата война с Америкой.



Большим влиянием в Штатах пользуется еврейское сообщество, питающее неугасающую злобу на геноцид евреев нацистами. Когда американские и британские историки говорят о резне, устроенной нацистами, они ставят акцент именно на евреях. Так дело обстояло и в поддерживаемом США правительстве Западной Германии, в котором впоследствии раскаялись в преступлениях: в 1970 году канцлер ФРГ В. Брандт встал на колени у памятника жертвам в Варшавском гетто. А что касается злодеяний, связанных с истреблением жителей СССР и других славянских этносов, ФРГ длительное время занимала уклончивую позицию. Так было вплоть до юбилея окончания войны в Европе в 2015 году, когда Федеральный президент Германии Й. Гаук прибыл на кладбище советских военнопленных, чтобы почтить их память. Он стал первым за 70 лет немецким президентом, совершившим такой поступок.



Оглядываясь на историю Второй мировой войны можно увидеть, что нацистами были убиты 6 миллионов евреев, при этом славянского населения было уничтожено в разы больше, только в Советском Союзе число гражданских, погибших в результате военных действий, достигает 18 миллионов человек, из которых большинство были жестоко убиты армией Германии. В соответствующих западных описаниях этих преступлений также присутствует избирательная слепота. Среди антикоммунистической общественности нападение Германии на СССР считалось "защитой западной цивилизации". Подобный взгляд на историю лучше всякого служит уже много лет продвигаемой американцами по всему миру антикоммунистической пропаганде. Апологетика нацистских преступлений только подбивает будущие поколения на ведение идеологической борьбы, нацеленной на уничтожение социализма. Вот вся суть, больше тут рассуждать не о чем!



У Советского Союза, разумеется, случались свои проблемы, но за время его существования были и блистательные достижения, среди которых одним из наиболее выдающихся было становление основной мощью в антифашистской войне. Россия служила примером для проходившей в те годы в Китае революции, а идеалы Октябрьской революции были тесно связаны с помыслами китайских коммунистов. Поливание грязью со всех сторон всего советского в определенной степени есть также и отрицание целесообразности происходившей в те годы в Китае революции. Возникший в последние годы в Китае "исторический нигилизм" - это, можно сказать, отголосок тех самых западных воззрений. Столкновение точек зрения на историю войны имеет прочную связь с идеологической борьбой, ведущейся прямо сейчас, и нам совершенно нельзя игнорировать задачу по искоренению из этой сферы западного "идеологического вируса". Источник - ИноСМИ

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